Honor Magic V2: İnceliğiyle öne çıkan katlanabilir telefon duyuruldu

Çinli teknoloji devi Honor, bugün gerçekleştirmiş olduğu basın lansmanında bir dizi yeni ürününü karşımıza çıkardı. Çanta gibi taşınabilmesini sağlayan dahili bir ip ile gelen Honor V Purse konseptini tanıtan şirket, yine aynı etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefon modelini sundu. Honor Magic V2, hakkında çıkan çok sayıda söylenti ve sızıntının ardından nihayet resmiyet kazandı.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonlarından biri olarak lanse edilen Magic V2 modeli, güçlü donanım özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Son derece hafif bir yapıya sahip olan telefon, aynı zamanda kendi segmentindeki rakiplerine göre dikkat çeken bir tasarım ile artı puan kazanmış durumda.

Honor Magic V2 özellikleri

Dış ekran: 6,43 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1060 x 2376 piksel çözünürlük kalitesi, HDR 10+ desteği, 2500 nit parlaklık

6,43 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1060 x 2376 piksel çözünürlük kalitesi, HDR 10+ desteği, 2500 nit parlaklık İç ekran: 7,92 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 2156 x 2344 piksel çözünürlük kalitesi, HDR 10+ desteği, 1600 nit parlaklık

7,92 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 2156 x 2344 piksel çözünürlük kalitesi, HDR 10+ desteği, 1600 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: 16 GB bellek

16 GB bellek Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Ön kamera: Her iki ekranda da mevcut 16 MP (f/2.2) kamera

Her iki ekranda da mevcut 16 MP (f/2.2) kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.9), 50 MP ultra geniş açılı lens (f/2.0) ve 20 MP telefoto sensör (f/2.4, OIS)

50 MP ana sensör (f/1.9), 50 MP ultra geniş açılı lens (f/2.0) ve 20 MP telefoto sensör (f/2.4, OIS) Batarya: 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

66W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E,

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2

Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 Renk seçenekleri: Black, Silk Black, Silk Purple, Gold

Yalnızca 231 gram ağırlığa sahip olan yeni katlanabilir telefon modeli, ultra ince yapısıyla dikkatleri üzerine çeviriyor. Açık durumdayken 4,7 mm kalınlığında olan cihaz, katlandığında ise yalnızca 9,9mm kalınlığa bürünüyor. Bu sayede cihaz, dünyanın en hafif ve ince katlanabilir telefonları arasına girmeyi başarıyor. Katlama izi bırakmayan bir menteşe sistemiyle gelen cihazda 6,43 inç LTPO OLED dış ekran ve 1-120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Öte yandan 7,92 inç iç ekranda 2156 x 2344 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı yer alıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle çalışan Honor Magic V2, 16 GB RAM sunuyor. Depolama kısmında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB hafıza seçenekleri yer alıyor. 66W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan modelde 5,000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Öte tarafta 5G desteğine de ev sahipliği yapıyor.

Fotoğrafçılık konusunda da iddialı bir konumda bulunan Magic V2, güçlü kamera sistemiyle hayranları karşısına çıkıyor. Arka tarafta 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 20 MP telefoto kameradan yararlanılırken, ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir sensör karşımıza çıkıyor. Ön kameranın her iki ekranda da bulunduğunu belirtmemizde yarar var.

Hem tasarımı hem de donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Honor Magic V2’nin diğer özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, USB-C gibi teknolojileri yer alıyor. Katlanabilir akıllı telefon, kutusundan çıktığı gibi Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

Honor Magic V2 fiyatı

Honor’un yeni katlanabilir telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak. İlerleyen haftalarda küresel lansmanı hakkında bilgi verilmesi beklenen Honor Magic V2’nin fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: