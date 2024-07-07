Honor Magic V3 kutu açılış videosu yayınlandı! Teknik özellikleri ortaya çıktı

Honor çok yakında yeni katlanabilir telefon modellerini karşımıza çıkarmayı planlıyor. 12 Temmuz tarihinde Çin pazarında büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirecek olan şirket, merakla beklenen organizasyonda Magic V3 ve Magic Vs3 cihazlarını resmi olarak tanıtacak. Şimdiye kadar adeta bir sır gibi saklanan bu cihazlar nihayet sürpriz bir videoyla ortaya çıktı.

Honor’un yeni katlanabilir telefonu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar lansman etkinliğine günler kala belli oldu. Kutu açılış videosu sayesinde cihaz ilk kez canlı kanlı bir şekilde uygulamalı olarak görüldü. Bununla beraber Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan sızıntılar da cihazın teknik özellikleri hakkında pek çok bilgiyi karşımıza çıkardı.

Honor Magic V3 özellikleri belli oldu

Pro Tech City adlı Youtube kanalı tarafından yayınlanan Honor Magic V3 kutu açılış videosu büyük bir dikkat topladı. Şirketin yeni katlanabilir telefonu farklı renk seçenekleriyle yan yana gösterildi. Yaklaşık bir buçuk dakika uzunluğa sahip videoda telefonun eşsiz tasarımı ön planda tutuldu.

Weibo’dan gelen bilgilere göre heyecanla beklenen cihaz, geçen yıl piyasaya sürülen Honor Magic V2 modeline göre daha ince ve hafif bir yapıya sahip olacak. Bilindiği üzere Magic V2 modeli 231 gram ağırlığa sahipti. Cihaz kapalıyken 9,9 mm incelik sunuyordu. Magic V3’ün ise selefine göre bu konularda önemli iyileştirmeler alacağı ifade edildi. Aynı zamanda telefonun pil kapasitesinin de kayda değer ölçüde büyütüleceği dile getirildi.

Batarya tarafında selefine göre 200 mAh daha geniş bir güç sağlayacak olan Honor Magic V3 iddialara göre 5.200 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak. 9,9 mm kalınlığa sahip selefine kıyasla daha ince bir yapıda gelecek ürün 9,7 mm kalınlık içeren zarif bir tasarım sağlayacak. Ağırlık noktasında da önemli bir iyileştirme alan model 226 gram ağırlıkla kullanıcı dostu bir deneyim sağlayacak.

Honor’un yeni katlanabilir telefonu siyah, beyaz, yeşil ve turuncu olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Metal bir yapıya sahip olan ürün, daha dayanıklı bir deneyim sağlayacak. IPX8 sertifikası ile birlikte cihaz suya dayanıklı olacak.

Mobil fotoğrafçılar için arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kameraya sahip olacak cihaz üçlü kamera kurulumuna yer verecek. Şimdilik ultra geniş açılı lens hakkında detaylar sınırlıyken, üçüncü kameranın ise 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip periskop lens olacağı ifade ediliyor. 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen üründe performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alacak.

13 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen Honor Magic V3 cihazının kutu açılış videosu aşağıdan da izlenebilir:

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