Donald Trump’ın ilginç paylaşımı: Türk kullanıcıyla sürpriz etkileşim!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık seçimleri ile ilgili propaganda çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada büyük bir hareketlilik gösteren eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump, yakın zaman önce yaptığı açıklamalarda ABD’yi dünyanın “kripto para başkenti” haline getirmek istediğini söylemiş ve The DeFiant Ones isimli kripto para platformunu duyurarak özellikle de Z kuşağının ilgisini üzerinde uyandırmıştı.

Seçim sürecinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başlayan Donald Trump, bu sayede seçmelerle daha sıkı bir iletişim yürütüyor. Kısa süre önce X (eski adıyla Twitter) platformunda sürpriz bir paylaşım yapan Trump, ilginç ve komik bir olaya imza attı. Trump’ın paylaşımında bir Türk kullanıcıyı muhtemelen yanlışlıkla etiketlemesi sosyal medyada eğlence konusu haline geldi. İşte detaylar…

İlginç olayın perde arkası çözüldü

Donald Trump’ın dün gece X’te yaptığı paylaşım büyük bir dikkat çekti. Trump, @ambarofficial isimli bir kullanıcıyı paylaşımında etiketleyerek seçim progapandası mesajı verdi. Bu gönderide Trump, paylaşımını beğendiği için Türk kullanıcıya teşekkür ederek, “Kuzey Karolina için ÖNEMLİ SEÇİM GÜNCELLEMELERİ göndereceğim. 5 Kasım’a kadar DONALD J. TRUMP’A OY VERMEYE hazır olduğunuzdan emin olun” açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu olay sosyal medyada oldukça tartışıldı. Etiketlenen Türk kullanıcı ne Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyordu, ne de Trump’ın herhangi bir gönderisini beğenmişti. İşin en ilginç tarafı ise söz konusu bu paylaşım Trump’ın profilinde herhangi bir şekilde yer almıyordu. Olayın perde arkası ise kısa süre içinde çözüldü.

Lan noluyor beni niye etiketledi bu https://t.co/lBDFV3Fp8L — Amhar (@amharoficial) October 2, 2024

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim dönemi yaklaşırken, bu süreçte Donald Trump da sosyal medya üzerinden ilginç stratejiler geliştirmeye başladı. X platformu üzerinden kullanıcılara rastgele bir şekilde etkileşim gönderen Trump, bu sıra dışı seçim propagandası ile daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyordu.

Yani etiketlenen Türk kullanıcının, Trump’ın X hesabı üzerinden kurulan otomasyon sistemi sayesinde rastgele seçildiği anlaşıldı. Buna rağmen Trump’ın o paylaşımı 7,5 milyonun üzerinde görüntüleme elde etti. Paylaşımı 6 binden fazla kullanıcı beğendi ve 200’ün üstünde yeniden paylaşım gördü.

Donald Trump tarafından etiketlenen Türk kullanıcı ise kısa süre içinde takipçi kitlesini genişletmeyi başardı. Bu olaydan sonra 4 binin üzerinde takipçiye ulaşan kullanıcı, Sözcü TV gibi televizyon kanallarında ana haberlere çıkmasıyla oldukça ses getirdi.

Son olarak bu ilginç seçim propagandasının Donald Trump dışında başka adaylar tarafından da kullanılıp kullanılmadığı şimdilik bilinmiyor. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar, X’in sahibi Elon Musk’ın zaten bir Trump destekçisi olması nedeniyle bu imkanı yalnızca ona tanıdığı gibi çarpıcı bir iddia öne sürüyor.