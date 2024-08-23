Donald Trump, The DeFiant Ones adlı kripto para platformunu tanıttı

ABD başkanlığı için yeniden aday olan Donald Trump kendi kripto para platformunu kurmaya karar verdi. Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı gönderide “Amerikalılar çok uzun süredir büyük bankalar ve finans patronları tarafından dolandırılmaya katlandılar. Onlarla birlikte yüzleşmemizin zamanı geldi” ifadelerine yer verildi.

Trump’ın The DeFiant Ones olarak adlandırdığı yeni kripto para platformu hakkında ilk detaylar karşımıza çıktı. DeFi, yani Merkeziyetsiz Finans terimiyle açık bir kelime oyunu barındıran dikkat çekici bir isme sahip bu platformun daha ziyade banka hesabı olmayan ya da bankalardan yeteri kadar hizmet alamayan kullanıcıları hedef aldığı ifade edildi.

Donald Trump aynı zamanda “Official Trump DeFi Channel” adı verilen The Defiant Ones’a adanmış bir Telegram kanalı açtığını da açıkladı. Takipçilerini ve kripto para meraklılarını bu kanala yönlendiren Trump, kanalda paylaştığı bir gönderide “Önümüzdeki birkaç gün içinde, tam burada bu kanalda bazı önemli güncellemeleri ve duyuruları paylaşacağız” ifadelerine yer vererek beklentileri daha da artırdı.

Donald Trump’ın kripto para sektörüne karşı tavrı 180 derece değişti

Donald Trump aslında Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı süresinde kripto paralara karşı küçümser bir tavır sergiledi. Bu sektörü “sahte” ve “değersiz” olarak nitelendiren eski lider, yeniden ABD başkanlığına adaylığını koymasıyla beraber bu duruşundan da vazgeçmeye başladı.

Yakın zaman önce ABD’de bir miting düzenleyen Donald Trump, “Amerika’nın ihtiyaç duyduğu ve özlediği yeniliği teşvik eden ve Bitcoin’i destekleyen başkan olmaya hazırım” diyerek dikkatleri üzerine çevirdi. Mevcut ABD başkanı Joe Biden’ın kripto paralarla alakalı sıkı bir denetim tavrı ortaya koymasına karşın bu sektörü destekleyen bir tavırla karşımıza çıkan Trump böylelikle çok sayıda taraftar da edinmiş oldu.

Trump’ın konuyla alakalı ifadeleri şu şekildeydi: “Kripto paralar ile ilgili düzenlemelerimiz elbette ki olacak. ancak bundan sonra kurallar sektörünüzden nefret edenler tarafından değil, sektörünüzü sevenler tarafından yazılacak.” Tüm bunların yanı sıra Donald Trump’ın dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olarak bilinen Ether’de 1 ila 5 milyon dolar arasında bir yatırıma sahip olduğu da biliniyor.

Peki ya siz Donald Trump’ın bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? The DeFiant Ones projesiyle alakalı beklentilerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.