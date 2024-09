Donald Trump, Elon Musk ile birlikte ABD’yi dünyanın “kripto para başkenti” haline getirmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı ve eski başkanı Donald Trump seçim vaatlerinde kripto para ile ilgili destek çağrılarını yinelemeye devam ediyor. Yakın zaman önce kendi kişisel kripto para girişimini halka duyuran Trump, New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı açıklamada bu sektöre olan desteğini yinelemeye devam etti.

Donald Trump yeniden ABD Başkanı seçilmesi halinde kripto paralarla alakalı eski bazı mevzuatları kaldırıp yeni düzenlemeler getireceğini ve bununla birlikte ABD’yi dünyanın “kripto para başkenti” haline getirmek istediğini söyledi. “Geleceğin endüstrilerine saldırmak yerine, onları kucaklayacağız ve Amerika’yı kripto ve Bitcoin’in dünya başkenti yapacağız” diyen Trump, bunun için teknoloji milyarderi Elon Musk ile yakın bir çalışma izleyeceklerini, Musk’ın yeni hükümette görev almasını istediğini belirtti.

Donald Trump yerli enerji üretimine odaklanılacağını söyledi

Trump tekrardan ABD Başkanı olması durumunda bir an önce hedeflerini yerine getirmek için ilgili düzenlemeleri yürürlüğe koyacağını söyleyerek, “Ekonomimizi felç edici düzenlemelerden kurtarmak için tarihi bir kampanya başlatacağım. Bugün ikinci dönemimde her yeni düzenleme için en az on katı düzenlemeyi ortadan kaldıracağımıza söz veriyorum” açıklamasında bulundu.

ABD’de yapay zeka ve teknoloji sektörlerinin Çin rekabetine karşı gücünü koruması için daha fazla elektriğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Donald Trump, bunun için yerli enerji üretimini artırmaya odaklanacağını belirtti. Trump’ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde oldu:

“Bu kapsamlı yetkilerle, yeni sondaj, yeni boru hatları, yeni rafineriler, yeni enerji santralleri, yeni elektrik santralleri ve her türden reaktör için hızlı onaylar vermek üzere her bürokratik engeli aşacağız. Oldukça hızlı bir şekilde yaratabileceğimiz bu muazzam arz beklentisiyle fiyatlar hemen düşecek ve geride kalan değil lider olacağız.”

Elon Musk, Trump yönetiminde görev alacak

Donald Trump aynı zamanda milyarder iş insanı Elon Musk’a kendisine olan desteğinden ötürü teşekkür ederek şunları söyledi: “Federal hükümetin tamamının mali ve performans denetimini yapmakla görevli bir hükümet verimliliği komisyonu kuracağım ve köklü reformlar için önerilerde bulunacağım. Bunu yapmamız gerekiyor ve şu anki halimizle devam edemeyiz.”

Elon Musk ise Donald Trump’a verdiği yanıtta buna çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve “Bu Amerika için muazzam bir refahın kapısını açacaktır” dedi.

Trump sonrasında yaptığı açıklamada Elon Musk’ın bu görev için başkanlık etmeyi kabul ettiğini dile getirdi: “Elon, çok meşgul olmadığı için bu görev gücüne başkanlık etmeyi kabul etti. Eğer zamanı varsa bunu yapacak iyi bir kişidir ve bunu yapmayı kabul etti.”

Son olarak Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada “Fırsat çıkarsa Amerika’ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum. Maaş, unvan ya da takdir gerekmiyor” dedi.