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    Discord’da yeni dönem: Yaş doğrulaması için yüz tarama sistemi yolda

    Popüler sosyal medya platformu Discord çok yakında yaş doğrulaması için kullanıcılara yüz tarama özelliği getirecek.
    Discord
    • Discord çocuklar ve gençlerin güvenliğini artırmaya odaklanıyor.
    • Platform şu anda belirli bölgelerde yaş doğrulaması için yüz tarama sistemini test ediyor.
    • Beklenen özelliğin çok yakında tüm dünyada kullanıma sunulacağı öne sürülüyor.

    Discord platformu sesli ve görüntülü görüşmeler için öne çıkan uygulamalardan biri haline geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak isteyen, iş yapan ya da günlük iletişimi için platformdan yararlanan kullanıcıların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Fakat ne yazık ki Discord bazı tartışmalarla da gündeme geliyor. Özellikle de genç yaştaki kullanıcıların platformda bazı sakıncalı içeriklerle karşılaşabileceği biliniyor. Bu noktada tedbirlerini artırmaya odaklanan sosyal ağ, işlevsel bir çözümle beraber sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor. İşte detaylar…

    Discord yüz tarama özelliğini test etmeye başladı

    Şu anda Discord’da gençler ve çocuklar için son derece hassas olabilecek içeriklerin bulunduğu çok sayıda sunucu mevcut. Buna karşılık olarak kullanıcı güvenliğini sağlamak ve birçok ülkede giderek daha katı hale gelen yasalara uymak adına platform artık yaş doğrulaması için artık yüz taramasını zorunlu kılmaya karar verdi.

    The Verge’ün haberine göre Discord tarafından test edilen yüz tarama özelliği, kullanıcıların yaşlarını tarayarak doğrulamaları gereken Birleşik Krallık ve Avustralya’da şu anda uygulanıyor. Bu sayede hassas kabul edilen içeriklere erişebilen sahte doğum tarihlerine sahip olası hesaplar geçersiz hale geliyor.

    Discord yaş doğrulaması için yüz tarama sistemi
    Discord yaş doğrulaması için yüz tarama sistemini test etmeye başladı / Görsel: Discord

    Sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen Discord’un yüz tarama özelliği şu anda “deneysel” aşamada olarak değerlendiriliyor. Gençlerin çevrimiçi platformlara sınırsız erişimini engelleyen yasalara yanıt olarak, bu işlevselliğin yakın gelecekte tüm ülkelere ulaşması oldukça olası görünüyor.

    Kullanıcının yüzü taraması için Discord’a resmi uygulama üzerinden eriştiğinde bilgisayarının web kamerasını veya cep telefonunun kamerasını kullanması gerekiyor. Yukarıda adı geçen ülkeler, sosyal ağların gençler üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını ve Meta gibi şirketlerin buna uyum sağladığını vurguluyor.

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    Discord’un yakın gelecekte bu tür bir kimlik doğrulama sistemini Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere getirip getirmeyeceği henüz belli değil. Çok yakında platformun bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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