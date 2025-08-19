Çocuklarla uygunsuz sohbet ettiği iddiasıyla Meta AI’a soruşturma açıldı

Meta'nın yapay zekasının çocuklarla "şehvetli" ve "romantik" sohbetler yapmasına izin verdiği iddiası büyük bir skandala yol açtı.

Sızdırılan dahili bir belgeye dayanan iddialar üzerine ABD'li bir senatör Meta hakkında soruşturma başlattı.

Meta ise belgelerin hatalı ve politikalarına aykırı olduğunu savunarak iddiaları yalanladı.

Teknoloji dünyasının en büyük tartışma konularından biri olan yapay zeka güvenliği, bu kez Meta’yı sarsan bir skandalla gündeme gelmiş vaziyette. Sızdırılan dahili bir belgeye göre, şirketin Meta AI adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotuna, çocuklarla “şehvetli” ve “romantik” sohbetler yapmasına izin verdiği öne sürülüyor. Ortaya çıkan iddialar üzerine ABD’li bir senatör, Meta hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Meta’nın başı belada: “Bu iğrenç”

Reuters tarafından ele geçirilen ve “GenAI: İçerik Risk Standartları” başlığını taşıdığı bildirilen belge, ABD Senatörü Josh Hawley’i harekete geçirdi. Belgeyi “iğrenç ve çirkin” olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Senatör, Meta’dan bu dosyayı ve ilgili ürünlerin bir listesini talep etti.

Hawley, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Büyük teknoloji şirketlerinin hızlı para kazanmak için yapmayacakları hiçbir şey yok mu?” diyerek tepkisini dile getirdi:

“Şimdi de Meta’nın sohbet robotlarının 8 yaşındaki çocuklarla müstehcen ve şehvetli konuşmalar yapacak şekilde programlandığını öğreniyoruz. Bu iğrenç. Cevapları almak için tam bir soruşturma başlatıyorum. Büyük teknoloji şirketleri: Çocuklarımızı rahat bırakın.”

Is there anything – ANYTHING – Big Tech won’t do for a quick buck? Now we learn Meta’s chatbots were programmed to carry on explicit and “sensual” talk with 8 year olds. It’s sick. I’m launching a full investigation to get answers. Big Tech: Leave our kids alone pic.twitter.com/Ki0W94jWfo — Josh Hawley (@HawleyMO) August 15, 2025

Meta’dan çelişkili açıklama: “Belgeler hatalı”

BBC’ye konuşan bir Meta sözcüsü, söz konusu belgelerin ve notların “hatalı ve politikalarıyla tutarsız” olduğunu, bu nedenle kaldırıldığını söyledi. Şirket, yapay zeka sohbet robotlarının çocukları cinsel olarak istismar eden veya yetişkinlerle reşit olmayanlar arasında cinsel rol oyunları içeren içerikleri yasaklayan “açık politikalara” sahip olduğunu iddia etti.

Sözcü, “Politikaların dışında, ekiplerin farklı varsayımsal senaryolarla boğuştuğunu yansıtan yüzlerce örnek, not ve açıklama var” ifadelerini kullandı.

Ancak sızan dahili politika belgesi, Meta’nın sohbet robotunun yanlış tıbbi bilgiler verebileceğini ve cinsiyet, ırk ve ünlüler gibi konularda kışkırtıcı etkileşimlerde bulunabileceğini de gösteriyor. Belgenin, Meta’nın üretken yapay zeka asistanı Meta AI’a rehberlik edecek standartları tartışmak amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.

Senatör Hawley, Meta ve CEO’su Mark Zuckerberg’e gönderdiği mektupta, “Ebeveynler gerçeği, çocuklar ise korunmayı hak ediyor. Örneğin sizin dahili kurallarınız, bir yapay zeka sohbet robotunun, sekiz yaşındaki bir çocuğun vücudunun ‘bir sanat eseri’ olduğunu, ‘her santiminin bir başyapıt… ve benim derinden değer verdiğim bir hazine olduğunu’ söylemesine izin veriyor” ifadelerine yer verdi.

Reuters ayrıca, Meta’nın hukuk departmanı tarafından kabul edilebilir görülen diğer tartışmalı kararları da rapor etti. Buna göre, Meta AI’ın, sağladığı bilgilerin doğru olmadığını belirten bir uyarı notu düşmesi şartıyla, ünlüler hakkında yanlış bilgi yaymasına izin verildiği iddia ediliyor.