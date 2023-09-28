Meta AI: Yapay zeka sohbet robotu duyuruldu

Teknoloji devi Meta yeni ürün ve hizmetleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Meta Connect etkinliğinde sürpriz duyurularla hayranlarıyla buluşan şirket, yeni akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta ve yeni karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 cihazlarını tanıttı. Bunların yanı sıra şirket, son dönemlerde teknoloji dünyasını etkisi altına alan yapay zeka alanındaki çalışmalarını da duyurdu. Meta AI hakkında merak edilen bilgileri paylaşan şirket, bu aracın yapay zeka çıkartmaları, resim düzenleme ve sanal asistan gibi hizmetler sunacağını bildirdi.

Meta’nın yeni üretken yapay zeka girişimi çok yönlü bir çalışma prensibine sahip olacak. WhatsApp, Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarında hizmet sağlaması beklenen girişim, görsel oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik sohbet robotları ve araçları içeren bir set olarak karşımıza çıkacak.

Meta AI nedir?

Meta AI, şirketin Beta aşamasında piyasaya sürülen üretken yapay zeka hizmeti olarak biliniyor. WhatsApp, Facebook, Messenger ve Instagram uygulamaları ile Ray-Ban Meta ve Quest 3 cihazları için akıllı bir sanal asistan hizmeti olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bu hizmetle beraber tıpkı Google Bard ve ChatGPT’de olduğu gibi gerçek zamanlı olarak bilgi bulmak ve sorularınızı yanıtlamak için internete bağlanabileceksiniz. Aynı zamanda şirket, rakiplerinin şu anda yapabildiklerinden farklı bir şekilde, yeni özelliğinin metin komutlarından saniyeler içinde gerçekçi görüntüler oluşturabileceğini vaat ediyor.

Meta yapay zekası, tıpkı Telegram botlarında olduğu gibi @Meta AI komutunu kullanarak etkinleştirilebilecek. Kullanıcılar pratik bir şekilde sohbet robotundan çeşitli isteklerde bulunabilecek. Şu anda hala daha Beta aşamasında olan hizmetin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilir olduğu belirtiliyor. Yeni özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik henüz bilinmiyor.

Geleneksel sohbet robotları gibi etkileşimlere izin veren yeni yapay zeka girişimi, özellikle de daha önce Google Bard ya da ChatGPT hizmetlerini kullanan herkes tarafından rahatlıkla çalıştırılabilecek. Teknoloji, Bing ile gerçekleştirilen ortaklık sayesinde internete bağlı olarak kullanıma sunulacak. Bu sayede etkileşimler, web’de mevcut olan en son verilerle güncellenmiş yanıtlara sahip olacak.

28 ünlü ile sohbet edilebilecek

Meta AI sohbet robotu ile birlikte bazı ünlüler tarafından canlandırılan farklı kişiliklere sahip 28 farklı sohbet robotunu daha kullanıcılara sunacak. Bu isimler arasında Snoop Dogg, Tom Brady ve Paris Hilton gibi yıldızlar bulunacak. Ünlülerin sohbet botları, ses ve görünümlerini taklit edecek.

Meta aynı zamanda LLaMA 2 teknolojisi ile şirketin yeni görüntü oluşturma modeli Emu’yu birleştiren bir çıkartma oluşturucu da getiriyor. Bu hizmet WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger gibi uygulamalardan pratik bir şekilde çıkartmalar oluşturmak için işlev gösterecek. Yeni özellik başlangıçta sadece İngilizce dilinde uygulamaları kullanan kişilere ulaşacak. Fakat herhangi bir corğafi kısıtlama bulunmayacak.

Meta’nın Emu modeli, yapay zeka tarafından desteklenen bir görüntü düzenleme aracını da karşımıza çıkaracak. Fakat şimdilik şirket tüm bu özellikler için kesin bir tarih vermedi.