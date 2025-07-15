CMF Watch Pro 3’ün ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

Nothing'in yeni akıllı saat modeli Watch Pro 3’ün ambalaj görselleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen ürün bir önceki modele göre daha büyük ekran, geliştirilmiş yazılım ve daha uzun pil ömrü ile gelecek.

İddialara göre yeni model yaz aylarında resmi olarak tanıtılacak.

Nothing’in alt markası olan CMF çok yakında yeni giyilebilir teknoloji ürünüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. CMF’nin bir sonraki akıllı saati olacak olan Watch Pro 3, sızdırılan görseller ve teknik özellikleri ile gündeme geldi.

Selefinden daha büyük ekranıyla dikkat çeken cihazın 130 spor modu ve 13 güne kadar pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak modelin yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

CMF’nin yeni akıllı saatinden neler bekleniyor?

Reddit’te paylaşılan görseller, CMF Watch Pro 3’ün ambalajını ortaya koyuyor. Görüntüde yer alan kutular, akıllı saatin kendisini gösteriyor. Aynı zamanda çok yakında duyurulması beklenen giyilebilir cihazın bazı temel özelliklerini de sunuyor.

Bu görsellere göre CMF Watch Pro 3, otomatik parlaklık özelliğine sahip 1,43 inç ekrana sahip olacak. Bu da onu mevcut modeldeki 1,32 inçlik ekrandan biraz daha büyük kılıyor. GPS, CMF Watch Pro 2’den taşınan bir özellik olarak yerleşik gelecek.

Ortaya çıkan son raporlar, fitness özelliklerinin genişletildiğini ve önceki modeldeki 120’ye göre 130’dan fazla spor modu desteğinin arttığını gösteriyor. Pil ömrünün de iyileşmeye hazır olduğu görülüyor. Şirket tipik kullanımda yaklaşık 13 günlük pil ömrü tahmin ediyor. Bu da selefinin 11 günlük pil ömrü vaadini aşıyor.

Sızdırılan görsellerden kesin bir şey söylemek henüz çok zor. Fakat yine de yeni akıllı saatin daha yuvarlak bir kasa tasarımına ve daha büyük bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Mevcut modele benzer şekilde sağda dijital bir kurma kolu düğmesi görülebiliyor.

CMF Watch 3 çıkış tarihi ve fiyatı belirsizliğini koruyor

CMF Watch 3 Pro’nun lansman tarihi de şu anda ne yazık ki belirsizliğini koruyor. CMF Watch 2 Pro modeli Temmuz 2024’te tanıtılmıştı. Bu mantıkta düşündüğümüzde, beklenen cihazın nihayet bu ay resmi olarak duyurulabileceği tahmin ediliyor.

Bir diğer ilginç nokta ise cihazın satış fiyatı olacak. Geçen yıl tanıtılan mevcut model başlangıçta yalnızca 69 Euro’ya piyasaya sürülmüştü. Nothing’den CMF Watch 3 Pro’nun da aynı şekilde uygun bir fiyat etiket sunacağı umuluyor.