CMF Phone 2 Pro özellikleri ve fiyatı lansman öncesi sızdı

Nothing, 28 Nisan tarihinde performans canavarı yeni telefonunu piyasaya sunacak.

Merakla beklenen CMF Phone 2 Pro için geri sayım başlarken, cihazla alakalı sürpriz detaylar ortaya çıktı.

Orta seviye telefon modelinin teknik özellikleri ve satış fiyatı sızdırıldı.

CMF Phone 2 Pro için artık geri sayım başlarken, performans canavarı cihazın teknik özellikleri ve satış fiyatı ortaya çıktı. Nothing’in alt markası tarafından piyasaya sürülecek cihazın 28 Nisan’da Hindistan’da resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Bir süredir resmi kanallar aracılığıyla cihazla alakalı çeşitli ipuçları ortaya çıkıyor. Bu da tasarıma ve bazı özelliklere yönelik ilgiyi artırıyor. Fakat ürünün tam resmi ancak lansman günü görülecek. Yine de ortaya çıkan raporlarda, CMF Phone 2 Pro’nun merak edilen pek çok ayrıntısı sızdırıldı. İşte detaylar…

CMF Phone 2 Pro özellikleri

Orta seviye akıllı telefon modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Pro yonga setinden güç alacak. Android 15 işletim sistemiyle çalışacak telefonda NothingOS 3.0 kullanıcı arayüzü bulunacak.

CMF Phone 2 Pro, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızını destekleyecek 6.7 inçlik bir OLED ekranla gelecek. Cihazda 5.000 mAh’lik geniş bir batarya bulunacak. Bu da tüm gün rahatlıkla yetecek bir pil ömrü sağlayacak. Ayrıca telefonda 33W hızlı şarj desteği yer alacak.

CMF Phone 2 Pro son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Cihaz iki tonlu bir yüzeyle beyaz ve turuncu renklerde satışa sunulacak. Değiştirilebilir arka kısmıyla kişiselleştirmeye olanak tanıyan tasarım, yapay zekayla etkileşimler için özel bir fiziksel düğme olan Essential Key tuşunu da içerecek.

Öte yandan cihaz, gelişmiş kamera özellikleri ile mobil fotoğrafçıların da beklentilerini karşılayacak. 50 MP ana kameraya sahip olacak telefonda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik zoom destekli 50 MP telefoto lens sunulacak.

CMF Phone 2 Pro fiyatı

Yogesh Brar’ın iddialarına göre merakla beklenen yeni orta seviye telefon modeli 20.000 rupi (yaklaşık 9 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak.

CMF Phone 1’in 15.999 rupi başlangıç fiyatına sahip olduğu göz önüne alındığında, beklenen yeni cihazın daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı anlaşılıyor. Cihazla ilgili tüm detaylar 28 Nisan tarihindeki lansman etkinliğinde doğrulanacak.