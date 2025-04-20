Amiral gemilerine rakip: CMF Phone 2 Pro performansıyla öne çıkacak

Nothing, CMF çatısı altında çıkan yeni telefonunda yüksek bir performans ortaya koyacak.

CMF Phone 2 Pro, MediaTek Dimensity 7300 Pro yonga setinden güç alacak.

Bu anlamda model, standart Dimensity 7300 çipine sahip selefi CMF Phone 2'den daha yüksek bir performans sağlayacak.

Nothing tarafından çok yakında piyasaya sunulacak CMF Phone 2 Pro yüksek performans hedefiyle öne çıkacak. Üst düzey akıllı telefon kategorisine ilk kez giriş yapan ve yaratılan beklentileri karşılayan bir cihaz olmayı amaçlayan ürün, 28 Nisan’da resmen tanıtılacak.

Flipkart platformu gibi güvenilir kaynaklar, merakla beklenen cihazın bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Gelen son raporlara göre telefon MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Pro yonga setini kalbinde taşıyacak. Yeni işlemci performans açısından bu telefonu önceki modellerden keskin bir şekilde ayıracak.

CMF Phone 2 Pro selefini geride bırakacak

CMF Phone 2 Pro’yu selefi CMF Phone 1 ile karşılaştırdığımızda, en büyük farkın işlemcide yattığı anlaşılıyor. Önceki modelde standart Dimensity 7300 versiyonu kullanılıyordu.

Yeni Dimensity 7300 Pro sayesinde CMF Phone 2 Pro, performans konusunda önemli bir avantaj elde edecek. Hindistan merkezli e-ticaret sitesinin özel sayfasında yer alan bilgilere göre kullanıcılar CPU hızında yüzde 10 artış, grafik performansında ise yüzde 5 iyileşme ile karşılaşacak.

Bu önemli iyileştirmeler sayesinde uygulamaları kullanırken daha fazla akıcılık sağlanması bekleniyor. Özellikle de oyuncular için ilgi çekici olması beklenen bu telefonun PUBG oyununu 120 fps’de çalıştırabileceği söyleniyor.

Performansa dair ilk ipuçları benchmark testlerinden geliyor. Telefon kısa süre önce Geekbench veritabanında görüldü. Tek çekirdek testinde 1.000’in biraz üzerinde, çok çekirdek testinde ise neredeyse 3.000 puan aldı.

Ayrıca yapay zeka yetenekleri için 4.8 TOPS puanına sahip altıncı nesil MediaTek NPU da yer alacak. Estetik açıdan bakıldığında ise CMF Phone 1’e göre biraz daha ince görünen düz yanlar ve ön çerçeveler görülüyor.