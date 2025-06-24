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    Google TV’li Chromecast nihayet Android 14 güncellemesi aldı

    Google TV destekli Chromecast cihazları için uzun bir süredir merakla beklenen Android 14 güncellemesi nihayet çıktı.
    Chromecast Google TV
    • Google TV destekli Chromecast nihayet yıllardır beklenen güncellemeye ulaştı.
    • Kullanıcılar geç de olsa Android 14 güncellemesine ulaşmaya başladı.

    Teknoloji devi Google nihayet geç de olsa Google TV destekli Chromecast için Android 14 güncellemesini yayınladı. Uzun bir süredir merakla beklenen güncelleme için aslında 2024’te söz verilmiş olmasına rağmen, bu yılın Mart ayında kullanıcılar tarafından karşılaşılan birkaç sorundan sonra ertelendi. Fakat şimdi tüm bu sorunlar düzeltilmiş görünüyor.

    Reddit kullanıcılarına göre yeni Chromecast OS sürümü UTTC.241218.004 sürümünün doğrudan halefi olan UTTC.241218.008H1 olarak belirtiliyor. Bu güncelleme daha küçük bir indirme getiriyor. Chromecast’i hala Google TV ve Android 12 ile kullanıyorsanız, yeni güncelleme birkaç değişiklikle daha büyük boyutta olacak diyebiliriz.

    Hangi yenilikler geliyor?

    Kullanıcılara sunulacak olan yeni özellikler arasında Ocak 2025 için güncellenmiş bir güvenlik paketi, Google TV Streamer uzaktan kumandası için Find My Remote desteği, uzaktan kumanda için yeni bir özelleştirilebilir düğme seçeneği, sistem için çeşitli güvenlik düzeltmeleri ve iyileştirilmiş kararlılık yer alıyor.

    Chromecast Google TV

    9to5Google’a göre düzeltilen en büyük sorunlar arasında USB belleklerin ve hafıza kartlarının kullanımını engelleyen bir hata ve bazı sistem menülerinde çökmeler yer alıyor. Öte yandan yeni sistem sürümünde belirli Ethernet bağdaştırıcılarını kullanmak ve USB üzerinden ADB hata ayıklaması yapmak hala mümkün değil.

    Güncellemeyi Chromecast with Google TV cihazınızda “Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sistem Güncelleme” bölümüne giderek indirebilirsiniz.

    Google TV destekli Chromecast’in teknik özellikleri

    Model Chromecast with Google TV
    İşletim sistemi Google TV (Android TV tabanlı)
    Video çözünürlüğü 4K UHD (3840 x 2160) @60fps, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
    Ses desteği Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
    Bağlantı türü HDMI (direkt TV’ye takılır), USB-C güç girişi
    Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz çift bant)
    Bluetooth Evet
    Depolama 8 GB dahili depolama
    RAM 2 GB
    Uzaktan kumanda Sesli komut (Google Asistan), yön tuşları, özel YouTube ve Netflix tuşları
    Uygulama desteği Google Play Store’dan binlerce uygulama
    Renk seçenekleri Kar Beyazı (Snow), Gün Doğumu (Sunrise), Gökyüzü (Sky)
    Güç kaynağı USB-C kablo ve adaptör dahildir

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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