Google akıllı evinizi arabanızdan kontrol etmenize izin verecek

Google Auto destekli araçlarda Gemini, Asistan hizmetinin yerini alacak.

Gemini arabanızdan akıllı evinizi kontrol etme yeteneğine sahip olacak.

Yapay zeka ile hesabınıza bağlı tüm ev cihazlarını yönetmeniz mümkün hale gelecek.

Teknoloji devi Google, Gemini dijital asistanının akıllı evinizi doğrudan arabanızdan kontrol etmesini sağlayacak yeni bir özellik hazırlıyor. Bu önemli yenilik Google hesabınıza bağlı tüm akıllı ev cihazlarını yönetme yeteneği kazandıracak.

Google Asistan, Android Auto ve Android Automotive’de halihazırda kullanışlı bir asistandır. Bu sistem telefonunuza uzanmanıza gerek kalmadan çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. AndroidAuthority’nin haberine göre pratik €æseçenekler arasında akıllı ev cihazlarını doğrudan arabadan kontrol etmek yer alıyor.

Android Auto önemli bir yenilik için kolları sıvadı

Elde edilen en son bilgiler, Google uygulamasının yayınlanmamış bir sürümünün (16.24.66.sa.arm64 beta) analizinden geliyor. Cihazları araçtan kontrol etmek için Google Home Gemini uzantısına atıfta bulunan bir kod dizisi bulundu. Bunun Android Auto ile bir entegrasyon olması muhtemel görünüyor.

Kod satırları arasında ayrıca aşağıda yer alan istemin yer aldığı belirtiliyor:

“Google Home’a ​​bağlanmak istiyor musunuz? Gemini, diğer hane halkı üyeleriyle paylaşılan cihazlar da dahil olmak üzere hesabınıza bağlı tüm Google Home cihazlarınızı yönetecektir. Gemini, ev aktivite geçmişiniz gibi verilere erişecek ve hizmetleri iyileştirmek için konuşmalarınızın bölümlerini Google Home ile paylaşabilir. Bağlanmak için aracınızın ekranında ‘evet’e dokunun.”

Kullanıcılar Gemini’nin akıllı evini Google Home üzerinden kontrol etmesine izin verip vermeyeceğine karar verebilecek. Özellik ayrıca hizmeti daha da iyileştirmek için etkinlik geçmişine erişim ve kısmen anonimleştirilmiş sohbet paylaşımı da içeriyor.

Bu işlevsellik Android Auto ve Android Automotive’un son sürümüne dahil olursa, akıllı evinizi doğrudan sürüş sırasında daha da rahat bir şekilde yönetmenizi sağlayacak. Telefonunuza uzanmanıza gerek kalmadan evinizi kontrol edebileceksiniz.

Işıkları, termostatları ve diğer akıllı cihazları kolayca, güvenli bir şekilde ve tamamen uzaktan yönetmeniz mümkün hale gelecek. Google ekosistemini kullanan herkes için bu yenilik günlük yaşamda başka bir iyileştirme olacak.

Fakat şu anda ne yazık ki yeni özellik henüz kullanılabilir durumda değil. Öte yandan bu yeniliğin kullanıcılara ulaştığında nihai biçiminin değişebileceğini de eklemekte fayda var.