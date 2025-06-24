Google Chrome eski Android sürümlerine veda ediyor

Google Chrome eski Android cihazlarda çalışmayı durduruyor.

Ağustos ayında gelecek Chrome 138 güncellemesi ile birlikte çok sayıda eski model tarayıcıya erişemeyecek.

Android 8 ve Android 9 işletim sistemine sahip kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi bekleniyor.

Eski Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler artık ne yazık ki yeni Google Chrome güncellemelerini almayacak. Alınan bu kritik karar yakın zamandaGoogle tarafından tarayıcıya adanmış resmi forumda yayınlanan bir gönderide duyuruldu.

Şirkete göre Google Chrome 138 sürümü robotun sistemine sahip eski cihazları, yani daha spesifik olarak Android 8 (Oreo) ve Android 9 (Pie) sürümleri yüklü olanları destekleyen son sürüm olacak. Dolayısıyla çok sayıda eski telefon ve tablet cihazı Chrome’a veda etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Chrome 138 ne zaman çıkacak?

Google Chrome 139 güncellemesinin 5 Ağustos’ta yayınlanması planlanıyor. Minimum gereksinim olarak Android 10 gerekecek. Bu nedenle sistemin daha eski bir sürümünü çalıştıran akıllı telefonlar ve tabletler için destek süresi dolacak.

Android Oreo’nun 2017 yılında, Pie’nin ise 2018’de yayınlandığını hatırlamakta fayda var. Bu sistemler sırasıyla Ekim 2021 ve Ocak 2022’de güvenlik güncellemeleri almayı bıraktı. Google’ın bu stratejik seçimi, bir yazılımın genel yaşam döngüsünde anlaşılabilir bir adım olarak nitelendiriliyor.

Fakat yine de Chrome bu eski cihazlarda çalışmayı tamamen bırakmayacak. Güncelleme akışı kesilmiş olmasına rağmen, web’de gezinmeye, favori web sitelerinizi görüntülemeye ve mevcut tüm temel özellikleri kullanmaya devam edebileceksiniz. Ancak yine de bu gezinme deneyiminiz eskisi kadar güvenli olmayacak diyebiliriz.

Güncellemelerin sona ermesiyle birlikte tarayıcı artık kritik güvenlik yamaları almayacak. Bu nedenle teorik olarak kullanıcılar kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve belirli bir sıklıkta keşfedilen ve genellikle güncellemelerle düzeltilen diğer güvenlik açıkları gibi risklere maruz kalacak. Güncel olmayan bir tarayıcı siber tehditler için bir geçit olabilir. Kullanıcıların bu noktada dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Tüm bunların yanı sıra açıklanan son verilere göre Android Oreo cihazlarının payı yaklaşık yüzde 4 seviyesindeyken, Android Pie cihazlarının payı yaklaşık yüzde 5,8 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar tüm Android cihazları evreni düşünüldüğünde marjinal görünebilirken, dünya çapında hala aktif olan ve bu sürümlerden birini çalıştıran on milyonlarca cihazı temsil ediyor.

Yine de bu sürümlerdeki akıllı telefon veya tabletlere sahip kullanıcılar için Google’ın resmi tavsiyesi, Android 10 (veya daha yenisi) yüklü, daha güncel bir cihaza geçiş yapmaları yönünde oluyor. Aksi halde kullanıcıların bir dizi güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.