Çinli bir şirket insan gibi yüze sahip robot kafasını tanıttı

Çinli AheadForm adlı robotik girişimi, yüz kaslarını kullanabilen insansı robot kafasını tanıttı.

Robotun gerçeğe yakın mimikleri, sosyal medyada paylaşılan videoyla viral oldu.

Şirket, 'öz denetimli yapay zeka algoritmaları' sayesinde gerçekçi duygusal ifadeler yaratabildiğini belirtiyor.

Çin’in Hangzhou kentinde faaliyet gösteren robotik girişimi AheadForm, insansı robot teknolojilerinde dikkat çekici bir adım attı. Şirket yüz kaslarının son derece ince hareketleriyle duygu aktarabilen bir robotik kafa tanıtarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

X (Twitter) platformunda paylaşılan viral olan bir videoda, robot kafanın odanın içinde bakışlarını gezdirdiği, meraklı bir ifade sergilediği ve göz kırpmalarının neredeyse gerçek bir insanı andırdığı görülüyor. Bilhassa gözlerin canlıymış gibi hareket etmesi izleyenlerde güçlü bir gerçeklik algısı yaratmış vaziyette.

Robot yüzünü görenler şaşkınlığını gizlemedi

AheadForm’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket “öz denetimli yapay zeka algoritmaları” ile geniş yelpazeli “biyomekanik hareket sistemlerini” bir araya getiriyor. Amaç “gerçekçi duyguları ve yüz ifadelerini” ortaya koymak. Ortaya çıkan gösteri, insansı robotların insan taklidinde ne kadar ileri gittiğini gözler önüne seriyor.

No uncanny valley,just ultra-humanlike robots that feel natural. Hangzhou-based AheafFrom isn’t just building emotional humanoid robots, but replicas of future humans. They collaborate with artists to craft beautiful appearances, powered by CharacterMind, a system that gives… pic.twitter.com/QzeR3VzsZC — CyberRobo (@CyberRobooo) September 17, 2025

Gösterinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir Reddit kullanıcısı, “Westworld sandığımdan daha yakınmış” sözleriyle HBO’nun ünlü bilim kurgu dizisine atıfta bulundu.

AheadForm’un çalışmaları yalnızca yüz ifadeleriyle sınırlı değil. Şirket “aşırı gerçeğe yakın” insansı “elfler” geliştirdiğini duyurdu. Bu modellerin ise çevrelerini algılayabildiği, iletişim kurabildiği, öğrenebildiği ve etrafıyla akıllı etkileşimlerde bulunabildiği belirtiliyor. Şirket bunu mümkün kılan teknolojiyi “gelişmiş yapay zeka öğrenme algoritması” olarak tanımlıyor.

Kurucu Hu Yuhang, insan ile robot arasındaki çizginin giderek silikleşeceğini vurguladı. Yuhang, geçen yıl South China Morning Post’a verdiği demeçte, “On yıl içinde robotlarla etkileşime geçebilir ve onları neredeyse insan gibi hissedebiliriz. Belki 20 yıl içinde normal yürüyebilecek ve bazı görevleri bir insan gibi yerine getirebilecekler” ifadelerini kullanmıştı.

İnsansı robot sektöründe şimdilik öncelik, üretkenlik ve iş gücünün desteklenmesi üzerine yoğunlaşıyor. Tesla’nın da dahil olduğu birçok şirket iki ayaklı makineleri insan emeğinin yerine geçirecek bir çözüm olarak görüyor, karmaşık görevler öğretmeye çalışıyor ve uzun vadede gelişmiş ev yardımcısı olarak pazarlamayı hedefliyor. Ancak kimi uzmanlar, belirli amaçlar için üretilen endüstriyel robotların çok daha verimli olacağını savunarak bu yaklaşıma şüpheyle yaklaşıyor.