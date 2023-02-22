ChatGPT kullanımı hakkında okullarda ders verilecek

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT kısa süre içinde büyük bir popülarite elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın sonbahar döneminde beta sürümüyle kullanıma açılan hizmet, yalnızca iki ay içinde dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya hitap etti. Günümüzde Avustralya ve Fransa gibi bazı ülkelerde çeşitli nedenlerle kısıtlanmaya çalışılan servis, bazı ülkelerdeyse tam aksine büyük bir potansiyel olarak görülüyor.

Singapur hükümeti, ChatGPT’yi orta ve yüksek öğretim kurumlarında değerlendirmeyi amaçlıyor. Popüler yapay zeka sohbet robotu, hükümet tarafından öğretim sistemine entegre edilmeye başlanacak. Bu sayede öğrencilerin erken yaşlarda yapay zekayla alakalı bilgi sahibi olması planlanıyor.

ChatGPT gibi yapay zeka araçları, eğitim sistemine girecek

Singapur’un yerel gazetesi The Strait Times’ın haberine göre Singapur Eğitim Bakanı Chan Chun Sing, parlamentoya eğitimcilerin eğitimi iyileştirmek için yapay zeka araçlarının kullanımını araştırdıklarını söyledi. Singapur Eğitim Bakanlığı, öğrenmeyi geliştirmek için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının nasıl kullanılacağı konusunda öğretmenlere rehberlik sağlayacak. Bununla birlikte bakanlık, bu araçların zaman içinde kapsamlı hale geleceğine inanıyor.

Singapur Eğitim Bakanı Chan Chun Sing, insanların matematik alanında daha iyi olmasına yardımcı olmak için ChatGPT’yi bir hesap makinesine benzetti. Aracın, öğrenciler temel bilgilere hakim olduklarında öğrenmeye uygun olduğunu vurgulayarak, yapay zeka araçlarını sorumlu bir şekilde kullanma becerilerini öğrenmelerine de yardımcı olacağını aktardı.

Bakan, aynı zamanda yapay zekadan yardım alarak kopya çekmeyi düşünen öğrenciler için hangi önlemlerin alındığı sorusuna da cevap verdi. Ülkedeki yüksek öğretim kurumlarının analiz, derin düşünme ve yapay zeka teknolojisi tarafından üretilemeyen gözlem ayrıntıları gerektiren çeşitli değerlendirme yöntemlerine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca amaçlı öğrenme ve yaratıcı düşünme gibi becerilerin yapay zeka araçlarıyla değiştirilemeyeceğini, bunun yerine liderlik rolleri, proje çalışması ve deneyimsel öğrenme yoluyla kazanıldığını da sözlerine ekledi.

Yapılan bu son hamle ile birlikte Singapur, eğitim sisteminde ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının uygulanmasına ilişkin net politikasını ifade eden dünyadaki ilk ülke oldu. Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Derneği tarafından 2015 yılından bu yana matematik ve fen bilimlerinde birinci sırada yer alan Singapur, böylelikle eğitim sistemindeki başarısını daha da üst noktalara çıkarmayı amaçlıyor.

Son dönemlerde internet dünyasındaki en büyük devinimlerden bir tanesi olarak kabul edilen ChatGPT yazılımı, giderek daha fazla teknoloji şirketinin radarına girmeye devam ediyor. Teknoloji devi Microsoft kısa bir süre önce OpenAI’ye büyük yatırımlar gerçekleştirirken; aynı zamanda ChatGPT’yi arama motoru Bing’e entegre etmişti. Öte yandan Google ve Alibaba gibi diğer büyük teknoloji firmaları da pazardaki rekabeti güçlendirmek adına kendi yapay zeka sohbet robotlarını geliştirmeye başladı.