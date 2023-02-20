Microsoft, Bing’in mobil uygulamasında ChatGPT’yi test ediyor

Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI’ye yapmış olduğu büyük yatırımların ardından ChatGPT sohbet robotunu Bing arama motoruna entegre etti. Şu anda Microsoft Edge üzerinden Bing’i ziyaret eden kullanıcılar, sıra dışı bir arama deneyimi ile karşılaşmaya başlarken; Bing’in diğer tarayıcılardan da yakında bu desteği sunmaya başlayacağı biliniyor. Son olarak ortaya çıkan gelişmelere göre şirket, bu yeniliğini mobil uygulamalarına da getiriyor.

Bing mobil uygulamasına ChatGPT desteği geliyor

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT için entegrasyon çalışmalarına devam eden Microsoft, Bing’in mobil uygulamasında, şu anda kısıtlı sayıda bir kullanıcı grubu üzerinde denemelere başladı. Test edilmeye devam eden yeni kullanıcı arayüzü, mobil cihazlar için optimize edildi ve temel kontrol düğmeleri ile birlikte geldi.

Ortaya çıkan bilgilere göre ChatGPT desteğine sahip olan Bing mobil uygulaması, kullanıcılara ‘daha yaratıcı’, ‘daha dengeli’ ve ‘daha kesin’ yanıtlar arasında seçim yapma seçeneği sunan bir ton ayarına sahip. Fakat uygulamanın yeni versiyonu halen daha test aşamasında olduğu için bu işlev henüz resmi olarak onaylanmadı. Herkese açık kararlı sürümde kullanıcıları ne gibi sürpriz yeniliklerin beklediği ise şimdilik merak konusu haline geldi.

Microsoft, ilk testlerini arama motorunun masaüstü sürümünden başlattı ve her geçen gün bu yolda ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Şirket şimdi mobil deneyime odaklanıyor ve Android ve iOS için OpenAI tarafından desteklenen Bing’in önemli ölçüde optimize edilmiş bir arayüze sahip olması için uğraş veriyor.

Uygulamada soru kısıtlaması olmayacak

Teknoloji devi, daha önce arama motorunun sohbet özelliğinin, herhangi bir manipülasyon ya da yanlış bilgilendirmeyi önlemek adına kullanıcıları günde 50 soru ve oturum başına 5 soru ile sınırlayacağını duyurmuştu. Bing ekibi, uzun bir blog gönderisinde bu kısıtlamanın, kullanıcıların çoğunun yanıtlarını bulmak için beşten fazla soruya ihtiyaç duymadığını ve bir chatbot ile yapılan konuşmaların yalnızca yüzde 1’inin 50 iletiyi geçtiğini gösteren verilere dayandığını açıkladı. Fakat Bing’in mobil versiyonunda böyle bir sınırlamadan bahsedilmiyor.

Bing’in yeni mobil sürümünü test eden kullanıcılar, uygulamanın henüz tam olarak işlevsel olmadığını aktardı. Şirket, Bing’i orijinal ve kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmenin yeni yollarını bulmak için oldukça çabalıyor. Bing’in bir konuşma sırasında kullanıcılar ile empati kurmasını sağlayan ‘Arkadaş modu’ gibi çeşitli araçlar da bu durumu gözler önüne seriyor.

OpenAI’ye yatırım yapmaya devam eden Microsoft, geçtiğimiz haftalarda iki şirket arasında ‘çok yıllı, milyonlarca dolarlık bir anlaşma‘ imzalandığını duyurmuştu. Şirket, yalnızca Bing arama motoruna değil, popüler yapay zeka sohbet robotunu Office uygulamaları gibi daha bir dizi aracına da getirmeyi amaçlıyor.