ChatGPT hastalık teşhisinde doktorları geride bıraktı

ChatGPT, hastalık teşhisi konusunda tek başına %90 puan alarak doktorları geride bıraktı.

ChatGPT kullananan doktorlar %76 alırken; sadece geleneksel yöntemler kullanan doktorlar ise %74 puan aldı.

Dr. Adam Rodman, yapay zekanın "doktor yardımcısı" olarak kullanılması gerektiğini belirtti.

OpenAI’nin popüler sohbet botu ChatGPT, matematik problemlerinden görsel üretimine, kod yazımından basit soruların cevaplarına kadar birçok konuda kullanıcılara yardımcı olmaya devam ediyor. Son yapılan araştırmalar ise sağlık konularında da ne kadar başarılı olabildiğini gösteriyor.

Konuyla ilgili Boston’da yapılan bir araştırmada, hastalık teşhislerinde ChatGPT’nin doktorlara göre daha başarılı sonuçlar verdiği ortaya çıktı.

Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nde iç hastalıkları uzmanı olan Dr. Adam Rodman, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sohbet robotlarının doktorların hastalıkları teşhis etmesine yardımcı olacağını umuyordu. Ancak araştırma sonuçları beklediği gibi çıkmadı.

Öyle ki, Dr. Rodman’ın tasarımına yardımcı olduğu bir çalışmada , geleneksel kaynakların yanı sıra ChatGPT-4 kullanmalarına izin verilen doktorlar, botu kullanmayan doktorlardan biraz daha iyi performans gösterdi. Araştırmanın şaşırtıcı yani ise ChatGPT’nin tek başına doktorlardan daha iyi performans göstermesi oldu.

Araştırmanın sonucunda, ChatGPT bir vaka raporundan tıbbi bir durumu teşhis ederken ve gerekçesini açıklarken ortalama %90 puan aldı. ChatGPT’yi kullanmalarına izin verilen doktorlar %76 puan alırken; ChatGPT’yi hiç kullanmayan doktorlar ise %74 puan aldı.

The New York Times’a konuşan Dr. Rodman ise esasında bu sonucu beklemediğini, sonuçları görünce ise şok olduğunu itiraf etti.

Doktorlar ChatGPT’nin önerilerini dikkate almadı

Araştırmada ChatGPT’nin daha başarılı sonuçlar vermesinin yanı sıra, doktorların ChatGPT’nin önerilerini dikkate almadığı sonucu da çıktı. Öyle ki araştırma, ChatGPT potansiyel olarak daha iyi bir teşhis önerdiğinde dahi doktorların kendi bilgilerinin daha doğru olduğunu düşünerek bu önerileri dikkate almadığını ortaya çıkardı.

Doktorların ChatGPT’den faydalanma ve botu kullanabilme noktasındaki yetersizliği de araştırmanın bir diğer sonucu oldu. Araştırmanın sonucuna göre doktorlar, kendilerine yardımcı olacağı düşünülen ChatGPT’den faydalanamadılar ve sınıfta kaldılar.

Yapay zeka “doktor yardımcısı” olabilir mi?

Yapay zeka teknolojisinin birçok alanda güvenilir sonuçlar verebildiğini artık hepimiz görebiliyoruz. Ancak sağlık gibi daha hassas ve önemli konularda bu teknolojilere olan güvenin -doğal olarak- aynı seviyelerde olmadığını da söyleyebiliriz. Ancak yapılan araştırmaların sayısı arttıkça, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının sağlık konusunda da her geçen gün daha doğru sonuçlar verebildiğini söylemek mümkün.

Dr. Rodman ise bu konuda yapay zekanın görmezden gelinmemesi, ancak yine de ikinci planda tutulması gerektiğini düşünüyor. Her ne kadar araştırma bu söylediklerinin tersini ispatlamış olsa da, kendisi ChatGPT türündeki yapay zeka sistemlerinin, teşhisler konusunda değerli ikinci görüşler sunan “doktor yardımcıları” olması gerektiğini ifade ediyor.

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