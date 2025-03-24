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    ChatGPT görüntü oluşturma kalitesini maksimuma çıkaracak

    OpenAI popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için görüntü oluşturma kalitesini maksimum seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.
    ChatGPT
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    • OpenAI, ChatGPT'nin yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.
    • Ortaya çıkan son raporlara göre ChatGPT artık çok daha kaliteli ve ayrıntılı görüntüler üretebilecek.
    • Fakat bu durum, kullanıcıların bekleme sürelerini de artıracak gibi görünüyor.

    OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için önemli bir iyileştirme sunmaya hazırlanıyor. Popüler chatbot hizmetine yeni özellikler sunulmaya devam ediliyor. ChatGPT’nin Android uygulamasında görüntü oluşturma desteği de bulunuyor. Şimdi ise şirketin bu konuda bazı iyileştirmeler sunmak için çalıştığı görülüyor.

    Android Authority’nin haberine göre uygulamanın son sürümü olan ChatGPT v1.2025.077, görüntü oluşturma özelliğinde büyük bir güncelleme olduğunu öne sürüyor. Ortaya çıkan bu kodun analizi, ChatGPT’nin görüntü oluşturma yeteneklerinin yeniden tasarlandığına atıfta bulunan yeni satırlar içeriyor.

    ChatGPT artık çok daha kaliteli görüntü üretecek

    Ortaya çıkan kod satırı, yeni görüntülerin daha kesin ve ayrıntılı olacağına işaret ediyor. Fakat görüntü oluşturma sürecinin biraz daha uzun sürebileceği belirtiliyor. Ayrıca özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar için bir destek sayfasına bağlantı verebilecek gibi görünen bir URL de bulunuyor.

    ChatGPT görüntü oluşturma kalitesi iyileştiriliyor
    ChatGPT görüntü oluşturma kalitesinin iyileştirildiğine ilişkin kod satırları / Görsel: Android Authority

    Bu güncellemenin ayrıca görüntü oluşturmaya yönelik yeni örnek varyantlarını da içerdiği görülüyor. Ayrıca halihazırda mevcut olan fonksiyonlar arasında “ImageGen” adlı yeni bir terim de tanımlanıyor.

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    Şu anda ChatGPT’nin Android kullanıcıları, kayıtlı kişiler için OpenAI’nin DALL-E 3 görüntü oluşturma modelini kullanıyor. Ancak ortaya çıkan kod, mevcut özelliğe göre bir geliştirme olduğunu gösteriyor.

    İyileştirmelerin ne zaman getirileceği henüz açıklanmadı

    Bu ilgi çekici önizlemelere rağmen yeni güncellemenin teknik detayları henüz bilinmiyor. Özelliğin tüm kullanıcılara mı yoksa yalnızca premium abonelere mi özel olacağı da henüz belli değil.

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    OpenAI’dan bu yeni gelişmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bu değişikliklerin ne zaman ve nasıl uygulanacağını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi duruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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