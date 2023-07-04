ChatGPT destekli ilk bisiklet: Carbon One duyuruldu

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT her geçen gün büyümeye ve hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Microsoft tarafından büyük bir yatırım alan şirket, internet dünyasında adeta bir AI trendi başlatan hizmetini geçtiğimiz aylarda yollara da taşıdı. General Motors, ChatGPT’yi arabalara getiren ilk şirket olarak öne çıkarken; geçtiğimiz haftalarda bu furyaya Mercedes-Benz de dahil oldu. Şimdi ise dünyanın ChatGPT desteğine sahip olan ilk bisikleti Carbon One karşımıza çıktı.

ChatGPT’nin yakın bir gelecekte araç navigasyon sistemlerinin bir parçası haline geleceği görülürken, Alman bisiklet üreticisi Urtopia, bu hizmetten yollarda yalnızca otomobillerin yararlanmayacağını, aynı zamanda bisikletlerin de bu pastadan paylarını alacaklarını kanıtladı. ChatGPT entegrasyonuna sahip ilk akıllı elektrikli bisiklet Carbon One, EUROBIKE 2023 etkinliğinde piyasaya duyuruldu.

Carbon One, ChatGPT teknolojisini yollara getiriyor

ChatGPT desteğine sahip olan elektrikli bisiklet, yalnızca modern görünümü ve yüksek kaliteli malzemeler ile güçlendirilmiş olan yapısıyla değil, aynı zamanda yapay zeka uyumluluğuyla da öne çıkacak. Bisiklette ChatGPT’nin farklı senaryolarda kullanım olanaklarına sahip olacağı belirtilirken, bisiklete yerleşik bir mikrofon yer alacağı ve bu sayede kullanıcıların sesli komutları pratik bir şekilde etkinleştirebileceği belirtiliyor.

Urtopia’nın açıkladığı bilgilere göre, pedal çevirmenin faydalarını ayrıntılarıyla açıklamasının yanı sıra, bisikletler için belirli rotalar elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hasarlı parçaların nasıl onarılacağına dair talimatlar da veriyor. Carbon One bisikleti, rotaları kaydetme ve bunların navigasyon için kullanmaya izin veren entegre bir GPS sistemine ev sahipliği yapıyor.

Carbon One’ın internet bağlantısı sunan bir eSIM yuvası üzerinden 4G bağlantı desteğine sahip olduğu belirtiliyor. Elektrikli bisiklet modeli maksimum 25 km/sa hızla 100 kilometreye kadar performans gösteriyor. 15 kilogram ağırlığında olan üründe, her biri 250W gücünde çift motor setine sahip olduğu vurgulanıyor.

İlk olarak Almanya pazarında satışa çıkması beklenen Carbon One’ın fiyatı 3 bin 299 Euro olarak belirtiliyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık 93 bin 700 TL’ye tekabül ediyor. Fakat elektrikli bisikletin küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağıyla alakalı henüz maalesef bir açıklamada bulunulmadı.