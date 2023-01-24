Microsoft, OpenAI ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı

Yapay zeka şirketi OpenAI son dönemlerde oldukça büyük bir ivme yakaladı. Bir süredir Dall-E adlı algoritmik görüntü oluşturma aracı ile piyasada boy gösteren şirket, son olarak ise sohbet robotu ChatGPT ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Dünya çapında geniş kitlelere ulaşmaya başlayan firma, gelişmiş makine öğrenimiyle beğeni topladı. Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde etkileyici sonuçlar veren firma, Microsoft şirketinden büyük bir yatırım aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft’un ChatGPT ile yakından ilgilendiği gündeme yansımıştı. İddialar, şirketin OpenAI’ye 10 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmaya hazırlandığını öne sürmüştü. Öte yandan ChatGPT’nin, Bing arama motoru ve Office programlarına entegre edileceği söylenmişti. Söylentilere karşı sessiz kalan Microsoft, bugün beklenen atılımı gerçekleştirdiklerini resmi blog sitesi üzerinden duyurdu.

Microsoft, OpenAI ile yeni ortaklığının detaylarını açıkladı

Microsoft, OpenAI’ye milyonlarca dolarlık bir yatırımda bulundu. Gerçekleştirilen çok yıllı anlaşmanın finansal detayları şimdilik gizli tutuluyor. Bu yatırımla birlikte OpenAI giderek daha güvenli bir hale gelen kullanışlı ve güçlü yapay zeka teknolojilerini bir adım yukarı taşıyacak. Şirketin yakın zaman önce tanıttığı yeni ürünü olan ChatGPT, birbirinden farklı alanlarda çeşitli soruları yanıtlama becerisine sahip olan konuşma tarzıyla Microsoft’un ürün ve hizmetlerine artı değer kazandıracak.

Microsoft, ilk olarak 2019 yılında OpenAI firmasına 1 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştu. 2021 yılındaysa başka bir yatırımla iki firma arasındaki ortaklık genişletildi. Yapılan yeni anlaşmayla beraber Microsoft’un, OpenAI’nin yapay zeka araştırmalarını hızlandırmak için özel süper bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesine ve devreye alınmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

OpenAI’nin geliştirmiş olduğu ürünleri tüketici ve kurumsal ürünlerine entegre etmek isteyen Microsoft, yeni dijital deneyim kategorilerine yatırımda bulunacağını bildirdi. Öte yandan OpenAI’nin özel bulut sağlayıcısı olarak Azure’nin araştırma, ürünler ve API hizmetlerinde tüm OpenAI iş yüklerini güçlendireceğini aktardı. Microsoft Başkanı ve CEO’su Satya Nadella gerçekleştirilen yeni ortaklık anlaşmasına ilişkin şunları ifade etti:

“OpenAI ile ortaklığımızı, son teknoloji AI araştırmalarını sorumlu bir şekilde ilerletmek ve AI’yı yeni bir teknoloji platformu olarak demokratikleştirmek için ortak bir hırs etrafında kurduk” dedi. “Ortaklığımızın bu sonraki aşamasında, sektörler genelindeki geliştiriciler ve kuruluşlar, uygulamalarını oluşturmak ve çalıştırmak için Azure ile en iyi yapay zeka altyapısına, modellerine ve araç zincirine erişebilecek.”

Microsoft lideri Satya Nadella, anlaşmanın gelecekte yapay zeka teknolojileri adına oldukça pozitif sonuçlar vereceğine inandığını belirtirken, OpenAI CEO’su Sam Altman ise ortaklıklarının son üç yılının epey verimli geçtiğini aktardı. Microsoft’la aynı değerleri paylaştıklarına inandıklarını söyleyen Altman, bağımsız araştırmalarına devam edeceklerini ve herkesin yararına olan gelişmiş yapay zeka ürünleri oluşturmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.