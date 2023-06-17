Mercedes-Benz otomobillere ChatGPT desteği geldi

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotu, son dönemlerde teknoloji dünyasını adeta kırıp geçirdi. Pek çok rakibine ilham kaynağı olan yazılım, dünya çapında adeta bir AI çılgınlığının başlamasına sebep oldu. Son olarak Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes-Benz, araçlarına ChatGPT desteği eklediğini duyurdu.

Mercedes-Benz’in resmi blog sayfasında yer alan bilgilere göre şirket, sürücülerin arabaları ile etkileşimini daha üst noktalara ulaştırmak adına ChatGPT sesli asistan teknolojisine güveniyor. Firma, sürücülerin ellerini direksiyondan ya da gözlerini yoldan ayırmak zorunda kalmadan, varış yeri ile ilgili bilgi istemekten, akşam yemeği için öneri almaya kadar çeşitli konuşmalarda OpenAI’nin chatbot hizmetiyle iletişim sağlayabilecek.

Mercedes-Benz daha sezgisel bir deneyim için ChatGPT’den yararlanacak

ChatGPT beta programı, ilk olarak ABD’de Mercedes-Benz MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatılan 900 binden fazla otomobil modelinde kullanılabilecek. Bugün itibariyle araç sahipleri, “Hey Mercedes, beta programına katılmak istiyorum” sesli komutu sayesinde deneme programını aktif bir hale getirebilecek. Güncelleme tamamen ücretsiz bir şekilde yüklenecek ve ChatGPT ile entegrasyon yoluyla şirketin mevcut sesli asistanının yeteneklerini genişletecek.

Şirketin ChatGPT gibi sistemlere güç sağlayan aynı yapay zeka dil modellerini kullanma tercihi, sesli yardımcısını güncellemek için önemli bir anlam ifade ediyor. Şirket, bu güncellemenin sürücülerle MBUX sesli asistan arasında daha doğal bir diyalog deneyimi sunarak belirli özelliklere erişmek için bazı komutları ezberleme ihtiyacını ortadan tümüyle kaldıracağına dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi, Geliştirme ve Tedarikten Sorumlu Teknolojiden Sorumlu Başkanı Markus Schafer konuya ilişkin şu açıklamaya yer verdi: “Kontrollü bulut ortamımızda ChatGPT’nin Microsoft ile entegrasyonu, arabalarımızı müşterilerimizin dijital yaşamlarının merkezi haline getirme yolunda bir kilometre taşıdır.

Beta programımız navigasyon sorguları, hava durumu talepleri ve diğerleri gibi mevcut Hey Mercedes işlevlerini ChatGPT’nin yetenekleriyle güçlendirir. Böylece konuşmaları doğal diyaloglar ve takip eden sorularla desteklemeyi hedefliyoruz. Müşterilerimiz, veri gizliliğinin mümkün olan en iyi şekilde korunmasını sağlamak için bize her zaman güvenebilirler. Her şey tek bir büyük hedef altında: Mercedes’inizle olan ilişkinizi yeniden tanımlamak.”

Mercedes-Benz’in ChatGPT entegrasyonu, gelişmiş sesli etkileşimlerin potansiyel faydalarına rağmen, elbette ki bazı riskler de taşıyor. Direksiyon başındayken sesli asistan kullanmanın dikkat dağıtma riskleri ile ilgili haklı endişeler mevcut.

Fakat yine de şirket, yapay zeka ile sürücüler için daha doğal ve sezgisel bir etkileşim sunma potansiyelini araştırıyor. Bu teknolojinin otomotiv pazarında kendini nasıl sağlamlaştıracağını görmek için kullanıcı geri bildirimlerini ve bu gelecek vaat eden alandaki gelişmeleri beklemek gerekiyor.

Son olarak yakın bir zaman önce General Motors şirketinin de ChatGPT entegrasyonu almaya başladığını hatırlatmakta fayda var.