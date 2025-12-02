Menüyü Kapat
    ChatGPT çöktü mü? Dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor

    OpenAI'ın popüler yapay zeka hizmeti ChatGPT, dünya genelinde bazı kullanıcılar için erişim sorunu göstermeye başladı.
    ChatGPT
    • OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT erişim sorunu gösteriyor.
    • Kullanıcılar yaklaşık 22:20 sularından bu yana platforma erişemediklerini vurguluyor.
    • Sosyal medyadan gelen kullanıcı geri bildirimlerine göre problem yalnızca Türkiye'de değil, küresel çapta yaşanıyor.

    OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre platform şu anda dünya çapında erişim sorunu gösteriyor.

    Her gün global olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan hizmet, bir süredir kesinti gösteriyor. Bu da kullanıcılar arasında kısa süreli bir paniğe yol açmış gibi görünüyor. Şu anda Reddit ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda bu sorunun dünyanın dört bir noktasında meydana geldiği doğrulanıyor.

    ChatGPT neden çalışmıyor?

    DownDetector verilerine göre 2 Aralık 2025 saat 22:20 sularında ChatGPT pek çok kullanıcı için erişilemez hale geldi. Söz konusu erişim probleminin hem web sitesi hem de mobil uygulamada geçerli olduğu vurgulanıyor.

    Outage.now platformu da ChatGPT kesintisini doğruluyor. Sorunun Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Hindistan, İsveç, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İsviçre ve İrlanda gibi ülkelerde de görüldüğü net bir şekilde doğrulanıyor.

    ChatGPT

    Ayrıca Türkiye’de de ChatGPT erişim sorununun devam ettiğini belirtmekte fayda var. Şu anda yapay zeka aracının mobil uygulaması ve internet sitesini ziyaret ettiğimizde, boş bir sayfa ile karşılaştığımızı ekleyelim.

    ChatGPT Status sayfasını ziyaret ettiğimizde OpenAI, sorunun farkında olduğunu aktarıyor. Şirket, “Etkilenen hizmetlerde kullanıcıların yüksek hatalar yaşadığını tespit ettik. Bir azaltma uygulaması üzerinde çalışıyoruz” ifadelerine yer veriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

