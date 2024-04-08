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    Helldivers 2 Steam’de 345 bin eşzamanlı oyuncu topladı

    Sony Interactive Entertainment'ın popüler FPS oyunu Helldivers 2 Steam platformunda 345 bin eşzamanlı oyuncu sayısını gördü.
    Helldivers 2

    Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment imzasıyla bu yılın Şubat ayında yayınlanan Helldivers 2 oyunu Steam platformunda 345 bin eşzamanlı oyuncu toplamayı başardı. 2015’te piyasaya çıkan Helldivers’ın devamı niteliğindeki üçüncü şahıs nişancı türündeki oyun, lansmandan bu yana yalnızca küçük bir düşüş yaşadı. Bu anlamda oyun, iddialı bir şekilde yolunda ilerlemeyi sürdürüyor.

    Steam’de zirveyi üstlenen Helldivers 2, PC platformundaki başarısını diğer platformlarda da sürdürüyor. PlayStation 5 oyun konsolunda da oyuncuların ilgi odağı haline gelen yapım, bu bağlamda kalitesini ispat ederek oyunseverlerden tam not alıyor.

    Helldivers 2 Steam’de zirveye çıktı

    Kami adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Helldivers 2 piyasaya çıkışından iki ay sonra hala etkileyici bir eşzamanlı oyuncu sayısına sahip. Sevilen yapım son 24 saatte 345 binden fazla eşzamanlı oyuncuyu bir araya getirerek Steam’de 1 numaralı oyun olarak karşımıza çıktı.

    Helldivers 2 eşzamanlı oyuncu sayısı
    Görsel: Kami / X (Twitter)

    Helldivers 2’nin elde etmiş olduğu bu çarpıcı başarı, muhtemelen Sony Interactive Entertainment ekibinin beklediğinden çok daha büyük oldu. Oyunun gerçekleştirmiş olduğu dikkat çekici başarıyla beraber şirket, muhtemelen ilerleyen süreçte PlayStation ve PC platformları için online oyunlara daha fazla yatırım sağlayacak.

    Listelerde öne çıkmaya devam ediyor

    Sevilen FPS oyunu üst üste iki ay Birleşik Krallık’ta en çok satan oyun olma unvanına erişti. Oyun hem fiziksel hem de dijital kopyalarıyla ilk sekiz haftada Marvel’s Spider-Man 2’in aynı dönemine göre daha başarılı bir sonuç yakaladı. Mart 2024 döneminde Birleşik Krallık’ın en çok satan oyunları şu şekilde karşımıza çıktı:

    1. Helldivers 2 (Sony)
    2. EA Sports FC 24 (EA)
    3. Dragon’s Dogma 2 (Capcom)
    4. WWE 2K24 (2K Games)
    5. Final Fantasy VII: Rebirth (Square Enix)
    6. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
    7. Command & Conquer: Generals (EA)
    8. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
    9. Hogwarts Legacy (Warner Bros)
    10. Command & Conquer: Red Alert 2 (EA)

    Benzer bir başarı Almanya’da da elde edildi. Her ne kadar EA Sports FC 24 satış listesinin zirvesinde yer alsa da Helldivers 2 ikinci sırayı üstlendi. Dragon’s Dogma ve GTA 5 gibi oyunları geride bırakan yapım dünyanın dört bir yanında listeleri adeta altüst etti. Almanya’daki satışlarda ilk 10 sırayı şu yapımlar doldurdu:

    1. EA Sports FC 24
    2. Helldivers 2
    3. Dragon’s Dogma 2
    4. GTA 5
    5. Command & Conquer – The Ultimate Collection
    6. It Takes Two
    7. Rise of the Ronin
    8. WWE 2K24
    9. Hogwarts Legacy
    10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    11. Call of Duty: Modern Warfare 3
    12. Princess Peach: Showtime
    13. Need for Speed: Heat
    14. Horizon Forbidden West
    15. Dragon’s Dogma: Dark Arisen
    16. Red Dead Redemption 2
    17. Titanfall 2
    18. Battlefield 2042
    19. Star Wars Jedi: Fallen Order
    20. Star Wars Jedi: Survivor

    Peki ya siz Helldivers 2’yi nasıl buldunuz? Oyunla alakalı fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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