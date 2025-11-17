Call of Duty: Black Ops 7 tam bir “hayal kırıklığı” yarattı

Reklam

Call of Duty: Black Ops 7, Metacritic'te kullanıcı oylamalarında serinin en düşük ortalaması olan 1.9 puan aldı.

Bu dikkat çeken değerlendirmeler, oyunun genel olarak olumlu karşılanan eleştirmen puanı ortalaması olan 83 ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Düşük kullanıcı puanlarının büyük bir kısmı oyundaki yapay zeka (AI) kullanımı, teknik sorunlar ve eleştirilen hikaye modundan kaynaklanıyor.

Call of Duty: Black Ops 7 oyunu eleştirmenlerden iyi eleştiriler alarak Metacritic’te 84 puan topladı. Fakat tam aksi şekilde topluluk tepkisi çok daha az olumlu oldu. Oyun, platform kullanıcıları arasında sert bir şekilde reddedildi.

Pek çok incelemede önemli bir eleştiri bulunmamasına rağmen ortalama kullanıcı puanı yalnızca 2.4 olarak kaldı. Bu son derece dikkat çeken puan, üretken yapay zeka kullanımına ilişkin şikayetler ve hayal kırıklığı yaratan bir kampanya nedeniyle elde edildi.

Yeni Call of Duty oyunu neden beklentileri karşılayamadı?

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen oyun, Çok Oyunculu ve Zombi modlarıyla övgü topladı. Fakat görsel ve kaynak oluşturmak için yapay zekanın kullanılması tartışmalara yol açtı. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Activision, geliştirme sürecinde bu teknolojinin kullanıldığını doğrulayan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yaygın olarak eleştirilen bir diğer konu ise işbirlikçi kampanya olarak karşımıza çıktı. Oyuncular, yapay zeka kontrollü takım arkadaşlarının olmaması, oyunu durdurma ya da kontrol noktalarına erişme imkanının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı Call of Duty serisinin standartlarından saptığını ve tek başına oynandığında ciddi sorunlar yarattığını iddia ediyor.

Oyun geçtiğimiz saatlerde 1.8 puana kadar da gerilemişti. Şimdiyse 2 bin 300’den fazla kullanıcı yorumuyla Black Ops 7, 2.3 ortalama puana sahip. Bu da onu 2023’te piyasaya sürülen ve 2.3 puanla kapatan Modern Warfare III’ten bu yana serinin en düşük puanı haline getiriyor.

Bu ortalama puanın önümüzdeki günlerde değişebileceğini belirtmekte fayda var. Metacritic spam veya düzensiz yorumlar tespit ederse bunlar kısa sürede kaldırılabilir. Ayrıca oyun henüz yeni ve yakında daha fazla kullanıcının görüşlerini bildirmesi bekleniyor.

Black Ops 7 rakiplerine yetişemedi

Call of Duty’nin yeni oyununa yönelik olumsuz tepkiler lansmanı doğrudan etkilemiş gibi görünüyor. Black Ops 7, Steam’de halen 100 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşamadı. Battlefield 6 ve ARC Raiders gibi rakipleri ise şimdiden 200 bin barajını aştı.

Activision şu ana dek gelen eleştiriler hakkında bir yorum yapmadı. Şirket, kampanyada belirtilen sorunları düzeltmeyi düşünüp düşünmediğini henüz paylaşmadı. Fakat çığ gibi büyüyen olumsuz tepkilerin önüne geçmek adına stüdyodan yakın zamanda bir hamle bekleniyor.

Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atabilirsiniz.