Death Stranding 2 için ilk eleştirmen incelemeleri yayınlandı

Death Strading 2: On the Beach bu hafta Perşembe günü piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen aksiyon-macera temalı oyun için ilk basın incelemeleri yayınlandı.

Eleştirmenler genel olarak oyunu övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Bu hafta Perşembe günü (26 Haziran) yayınlanacak olan Death Strading 2: On the Beach için ilk basın inceleme notları bugün yayınlanmaya başladı. Kojima Productions’ın ilk çalışmasının devamı olan yeni oyun, selefinin yaratmış olduğu büyük beklentiyi karşıladı ve çok olumlu izlenimler yarattı.

Dünyanın önde gelen derecelendirme toplayıcısı olan Metacritic’te oyun şu ana kadar yayınlanan 91 incelemeye göre ortalama 90 puana sahip. OpenCritic’te ise oyunun puanı 92’ye ulaşmış durumda. Bu yılın en yüksek derecelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda değerlendirilen incelemelerin yüzde 96’sı oyunu tavsiye ediyor.

Metacritic tarafından değerlendirilen 91 incelemeden 25’i Death Stranding 2’ye 100 puan vermeye karar verdi. Bununla birlikte oyun, her sürümde ortalama puanları artan Kojima Productions için bir yükselişi de temsil ediyor. İlk oyunun ortalaması 82 iken, Director’s Cut sürümü ise 85’e ulaşmayı başardı.

Death Stranding 2 en düşük puanlarını 60 ve 70 aralığında aldı. Eleştirenler arasında oyunun güzel olduğunu ancak selefinin tüm keşif zorluğunu ortadan kaldırmadığını belirten IGN France (60) da vardı. Aynı derecelendirmeyi veren Restart.run ise oyunun yorucu olduğunu ve aşırı aksiyon anlarına odaklandığını söyledi.

Eleştirmenler Death Stranding 2 ile ilgili neler düşünüyor?

Oyuna 100 puan veren COGconnected editörleri şu yorumu yaptı: “Orijinalini bu kadar eşsiz bir deneyim yapan hemen hemen her şeyi bir üst seviyeye taşıyor.”

Yine 100 puanla oyunu onurlandıran Dexerto’nun görüşü şu şekilde oldu: “Death Stranding 2 olağanüstü bir sunum. Sadece anlatımıyla değil, aynı zamanda oynanış fırsatlarındaki neredeyse sonsuz çeşitlilikle de Kojima’nın en iyi çalışmaları arasında yer alıyor.”

Radio Times da 100 puan vererek oyunla ilgili şu görüşleri paylaştı: “Death Stranding olağanüstü bir sanat eseri. Belki de oyun dünyasının en büyük yazarından insanlığın doğası üzerine bir inceleme.”

85 puan veren JeuxVideo’dan gelen yorum şöyle oldu: “Tıpkı ilk oyun gibi, Death Stranding 2 de fikirleri bölecek bir oyun, ancak aynı nedenlerle değil.”

GamesRadar+ ekibi 80 puan vererek oyunu şöyle değerlendirdi: “Bu teslimat destanı, iyisiyle kötüsüyle her zamankinden daha fazla Metal Gear’a benziyor; ancak benim gibi serinin hayranlarına iyi hizmet ediyor.”

Son olarak 70 puan veren GameSpot’un düşünceleri şu şekilde oldu: “Death Stranding 2 ne söylemek istediği konusunda daha az kesin ve açık; sizi aynı anda birkaç şey üzerinde düşünmeye, farklı sonuçlara varmaya zorluyor gibi görünüyor.“