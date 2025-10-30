Resident Evil Requiem’in sistem gereksinimleri açıklandı

Reklam

Capcom, Resident Evil Requiem'in PC gereksinimlerini duyurdu.

Ön siparişe açılan oyunun minimum gereksinimleri arasında Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemci, GTX 1660 6GB veya RX 5500 XT 8GB ekran kartı ve 16 GB RAM yer alıyor.

Önerilen gereksinimler arasında ise Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 5500 işlemci ile RTX 2060 Super 8GB veya RX 6600 8GB ekran kartı bulunuyor.

Resident Evil Requiem PC sistem gereksinimleri belli oldu. RE serisinin merakla beklenen yeni oyunu bugün tüm platformlarda ön siparişe açıldı. Capcom, oyunseverlerin bilgisayarlarda bu oyunu çalıştırabilmek için hangi donanımlara ihtiyaç duyduklarını resmen paylaştı.

Serinin hayranları için sevindirici bir tablo bizleri karşılıyor. Zira Capcom, RE Engine’deki optimizasyonlar sayesinde oyunu sorunsuz çalıştırmak için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olmayacağını vurguluyor.

GeForce GTX 1660 6 GB veya Radeon RX 5500 XT 8 GB ekran kartları minimum seviyede karşımıza çıkıyor. Öte yandan Resident Evil Requiem’i daha detaylı bir şekilde deneyimlemek isteyenler bile pek zorluk çekmeyecek. Capcom’a göre önerilen gereksinimler arasında GeForce RTX 2060 Super 8GB veya Radeon RX 6600 8GB yer alıyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5- 8500 ya da AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5- 8500 ya da AMD Ryzen 5 3500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB ya da NVIDIA GTX 1660 6 GB

AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB ya da NVIDIA GTX 1660 6 GB DirectX: Version 12

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 5500 ya da Intel Core i7- 8700

AMD Ryzen 5 5500 ya da Intel Core i7- 8700 Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600 8 GB ya da NVIDIA RTX 2060 Super 8 GB

AMD Radeon RX 6600 8 GB ya da NVIDIA RTX 2060 Super 8 GB DirectX: Version 12

Capcom’un Resident Evil Requiem için resmi sistem gereksinimleri açıklaması göz önüne alındığında, bunların gelecekte çeşitli değişikliklere tabi olabileceğini belirtelim. Şirket, bugüne kadar oyunun ihtiyaç duyduğu alan ve önerilen her seviyedeki performans seviyeleri gibi önemli bilgileri henüz açıklamadı.

Resident Evil Requiem neler sunuyor?

Merakla beklenen Resident Evil Requiem’de oyuncular, nükleer bir bombayla yerle bir edilen Raccoon City’ye yıllar sonra geri dönecek.

Bölgedeki tüm yaşamı yok etme amacıyla yapılmış olsa da oyun bazı karanlık yaratıkların hayatta kaldığını ve yeni bir yıkım dalgası başlatmaya hazır olduklarını ortaya çıkaracak.

27 Şub 2026 tarihinde piyasaya çıkacak Resident Evil Requiem şu anda Steam’de 52.49 USD (yaklaşık 2 bin 200 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.