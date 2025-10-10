Bütçe dostu Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesi Samsung Galaxy M17 5G resmen tanıtıldı.

Uygun fiyat etiketiyle öne çıkan cihaz, 50 MP ana kamera ve yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulan modelin yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Samsung uygun fiyatlı telefon arayan tüketicilere yönelik Galaxy M17 5G modelini resmen tanıttı. Yenilenmiş tasarımıyla şık ve minimalist bir görünüm ortaya koyan cihaz, fiyatına göre iddialı özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye aday duruyor.

Görsel olarak üç arka lensi hap şeklinde bir modülün içine yerleştiren Samsung, tasarım açısından Galaxy A serisinin standardına yöneliyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Optik Görüntü Sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera ve 5.000 mAh kullanıcı dostu pil kapasitesi yer alıyor.

Samsung Galaxy M17 5G özellikleri

Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

164,4 x 77,9 x 7,5 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus koruması ve maksimum 1.100 nit parlaklık

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus koruması ve maksimum 1.100 nit parlaklık İşlemci: Samsung Exynos 1330

Samsung Exynos 1330 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı 128 GB dahili depolama / microSD Kart ile genişletilebilir bellek

128 GB dahili depolama / microSD Kart ile genişletilebilir bellek Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve NFC

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve NFC Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Uygun fiyatlı yeni Samsung telefonu 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranda 1.100 nit tepe parlaklık desteği ve Corning Gorilla Glass Victus koruması yer alıyor. Telefonda IP54 sertifikası bulunuyor.

Samsung Galaxy M17, 8 GB’a kadar RAM kapasitesi sunuyor. 128 GB dahili depolama alanı ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği mevcut. Cihazda günlük kullanım için ideal bir performans vadeden Exynos 1330 çipi yer alıyor.

Gizmochina’ya göre yeni model mobil fotoğrafçılık özellikleri ile de öne çıkıyor. Optik Görüntü Sabitleme özelliğini destekleyen 50 MP ana kamera yer alıyor. Aynı zamanda üçlü modülü 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens paylaşıyor. Telefonun ön tarafında ise 13 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Çift SIM kart desteğine sahip olan bütçe dostu telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi sunuyor. Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesiyle kutudan çıkan Galaxy M17, 6 yıllık Android ve güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Giriş seviyesi bir cihaz için böylesine bir destek, telefonu muhtemelen pazarda rakipleri arasında öne çıkaracak bir unsur olacak.

Samsung Galaxy M17 5G fiyatı

Bütçe dostu yeni telefon modeli şu anda yalnızca Hindistan pazarında satılıyor. Çok yakında Türkiye’ye de gelmesi beklenen Galaxy M17 5G’nin fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: