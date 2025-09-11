Bütçe dostu Samsung Galaxy F17 5G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy F17 5G bugün Hindistan'da resmen tanıtıldı.

Cihaz, 6 büyük Android güncellemesi vaadiyle rakiplerinin önüne geçiyor.

Telefonda ayrıca Super AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve Exynos 1330 yonga seti bulunuyor.

Samsung bugün Hindistan’da bütçe dostu F serisi akıllı telefon ailesi için yeni bir model duyurdu. Fiyatına göre iddialı özelliklere sahip olan Galaxy F17 5G resmen tanıtıldı. Cihaz, geçen yılki Galaxy F16 5G’nin halefi olarak lanse ediliyor.

Samsung’un yeni fiyat-performans odaklı telefonu 6 büyük Android güncellemesi vaadiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında Super AMOLED ekran, Exynos yonga seti, 50 MP ana kamera ve IP54 sertifikası yer alıyor.

Samsung Galaxy F17 5G özellikleri

Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

Ağırlık: 192 gram

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.340 x 1.080 piksel) sahip 6,7 inç Süper AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus koruması

İşlemci: Exynos 1330

RAM kapasitesi: 4 GB veya 6 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 13 MP (f/2.0) ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.8), 5 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü (f/2.2) makro lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C ve GPS bağlantısı

Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

Samsung’un F serisinin yeni modeli Full HD+ çözünürlük (2.340 x 1.080 piksel), 90 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus koruması ve yan tarafta bulunan parmak izi okuyucusuna sahip 6,7 inç Infinity-U Super AMOLED ekranla geliyor.

Galaxy F17 5G cihazı 5 nanometre litografi kullanılarak üretilen Exynos 1330 yonga setiyle donatılıyor. Aynı zamanda 4 GB veya 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve 2 TB’a kadar microSD kart desteği yer alıyor. 25W şarj destekli 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Yeni Samsun telefonu 50 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü bir kamera modülüne sahip. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise 13 megapiksel ön kamera sunuluyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 5G bağlantı, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası, NFC, hoparlörler ve IP54 su geçirmezlik bulunuyor. Galaxy A17 5G, 164,4 x 77,9 x 7,5 milimetre boyutlarında ve 192 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor.

Model, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor. Güncelleme politikası açısından Samsung, altı nesil Android ve yine altı yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor.

Samsung Galaxy F17 5G fiyatı

Hindistan’da Violet Pop ve Neo Black renk seçenekleriyle tanıtılan Galaxy A17’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 14.499 rupi (vergiler hariç yaklaşık 6 bin 750 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Bütçe dostu yeni Samsung modelinin çok yakında Türkiye pazarında da raflara gelmesi bekleniyor.