    Bu Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar artık büyük Android güncellemesi alamayacak

    Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 kullanıcı arayüzünü desteklemeyecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı.
    Güncelleme alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar
    • Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi 31 eski telefonda desteklenmeyecek.
    • Xiaomi 12 ve Redmi 12 serisi de dahil olmak üzere birçok cihaz artık büyük bir Android güncellemesi alamayacak.
    • Bu modeller bir süre daha yalnızca güvenlik güncellemeleriyle desteklenecek.

    Xiaomi, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Merakla beklenen yeni güncelleme ile birlikte arayüzde bazı değişiklikler, yapay zeka özellikleri ve birtakım performans iyileştirmeleri kullanıcılara sunulacak.

    Fakat ne yazık ki bazı eski Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar artık büyük bir Android güncellemesi alamayacak. Listede yer alan onlarca model, Android 16 da dahil olmak üzere Google’ın yeni yazılımlarını desteklemeyecek.

    Bu cihazların yalnızca bir süre daha güvenlik güncellemeleri alması bekleniyor. Bunun da kullanıcıları siber tehditlere karşı korumaya yardımcı olacak. Fakat ilerleyen süreçte Xiaomi artık bu modelleri güvenlik güncellemelerinden de yoksun tutacak.

    Dolayısıyla daha güncel ve güvenli bir mobil deneyimden yararlanmak istiyorsanız, yeni bir akıllı telefon modeline geçiş yapmanız tavsiye ediliyor. Aksi halde zaman geçtikçe cihazınız güvenlik tehditlerine karşı daha da savunmasız hale gelecek.

    Android 16 alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar belli oldu

    Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 arayüzü çok sayıda eski modele ne yazık ki ulaşamayacak. Toplamda 31 modelin Android 15’ten sonra bir daha büyük bir güncelleme alamayacağı söyleniyor.

    Xiaomi Civi 3
    Görsel: Xiaomi

    Gizmochina’ya göre Android 16 alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

    Xiaomi

    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi Civi 3
    • Xiaomi MIX FOLD 2

    Redmi

    • Redmi 12
    • Redmi 12 5G
    • Redmi 13C
    • Redmi 13C 5G
    • Redmi 13R
    • Redmi K50 Ultra
    • Redmi K60
    • Redmi Note 12 4G
    • Redmi Note 12 NFC 4G
    • Redmi Note 12R
    • Redmi Note 12S
    • Redmi Note 12T Pro
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Redmi Note 13 4G
    • Redmi Note 13 4G NFC
    • Redmi Note 13 5G
    • Redmi Note 13R Pro

    POCO

    • POCO C65
    • POCO F5 5G
    • POCO F5 Pro
    • POCO M6 Pro
    • POCO X6 Neo
    Xiaomi’nin yeni güncellemesi için geliştirme süreci devam ediyor. Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 kullanıcı arayüzünün çıkış tarihi henüz maalesef duyurulmadı.

    Merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesinin Apple’ın iOS 26 işletim sistemiyle birlikte duyurduğu Liquid Glass tasarımına benzer bir arayüz getireceği söyleniyor.

    Ayrıca Xiaomi’nin HyperOS yazılımını Google’dan bağımsız bir işletim sistemine dönüştürme planları da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

