Bu Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar artık büyük Android güncellemesi alamayacak

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi 31 eski telefonda desteklenmeyecek.

Xiaomi 12 ve Redmi 12 serisi de dahil olmak üzere birçok cihaz artık büyük bir Android güncellemesi alamayacak.

Bu modeller bir süre daha yalnızca güvenlik güncellemeleriyle desteklenecek.

Xiaomi, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Merakla beklenen yeni güncelleme ile birlikte arayüzde bazı değişiklikler, yapay zeka özellikleri ve birtakım performans iyileştirmeleri kullanıcılara sunulacak.

Fakat ne yazık ki bazı eski Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar artık büyük bir Android güncellemesi alamayacak. Listede yer alan onlarca model, Android 16 da dahil olmak üzere Google’ın yeni yazılımlarını desteklemeyecek.

Bu cihazların yalnızca bir süre daha güvenlik güncellemeleri alması bekleniyor. Bunun da kullanıcıları siber tehditlere karşı korumaya yardımcı olacak. Fakat ilerleyen süreçte Xiaomi artık bu modelleri güvenlik güncellemelerinden de yoksun tutacak.

Dolayısıyla daha güncel ve güvenli bir mobil deneyimden yararlanmak istiyorsanız, yeni bir akıllı telefon modeline geçiş yapmanız tavsiye ediliyor. Aksi halde zaman geçtikçe cihazınız güvenlik tehditlerine karşı daha da savunmasız hale gelecek.

Android 16 alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar belli oldu

Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 arayüzü çok sayıda eski modele ne yazık ki ulaşamayacak. Toplamda 31 modelin Android 15’ten sonra bir daha büyük bir güncelleme alamayacağı söyleniyor.

Gizmochina’ya göre Android 16 alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

POCO

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Xiaomi’nin yeni güncellemesi için geliştirme süreci devam ediyor. Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 kullanıcı arayüzünün çıkış tarihi henüz maalesef duyurulmadı.

Merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesinin Apple’ın iOS 26 işletim sistemiyle birlikte duyurduğu Liquid Glass tasarımına benzer bir arayüz getireceği söyleniyor.

Ayrıca Xiaomi’nin HyperOS yazılımını Google’dan bağımsız bir işletim sistemine dönüştürme planları da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.