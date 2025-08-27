iPhone 17, Samsung’un 6 yıllık bir özelliğini nihayet getiriyor

Apple, iPhone 17 serisinde yıllardır beklenen bir özelliği nihayet kullanıcılarla buluşturacak.

Samsung'un 2019 yılında Galaxy S10 serisinde tanıttığı "kablosuz ters şarj" özelliği nihayet yeni amiral gemisi seride yer alacak.

Apple, 9 Eylül 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 17 serisinde nihayet ters kablosuz şarj özelliğini benimseyebilir. Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre kulaklık ve saat gibi diğer cihazların temasla şarj edilmesini sağlayan bu teknoloji, şirket tarafından “Pro” modelinde test edildi.

Samsung cihazlarında yıllardır bulunan bu özelliğin gelmesiyle birlikte acil durumlarda kullanmak üzere kablo veya taşınabilir şarj cihazı taşımaya gerek kalmayacak. Yalnızca aksesuarı telefonun arkasına yerleştirerek AirPods veya Apple Watch gibi cihazları şarj etmek mümkün olacak.

Apple, iPhone 17 serisinde ters şarj özelliğini sunacak

MacWorld’e göre Apple’ın bu özelliği geciktirmesinin, şirketin temkinli yaklaşımına bağlı olduğunu belirtiyor. Zira şirket, geçmişte bir teknolojiyi ilk kez piyasaya sürmek yerine kendi bünyesinde olgunlaştırmayı tercih ediyor.

Ters kablosuz şarj özelliğinin iPhone’lara geleceği yönündeki iddialar, 2020’de piyasaya sürülen iPhone 12’nin geliştirme aşamasından bu yana ortalarda dolaşıyor. Fakat şirketin beş yıllık çalışmanın neticesinde nihayet bu özelliği kullanıcılara getireceği vurgulanıyor.

Sektörün düzenleyici kurumu olan ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) belgelerinde, cihazın donanımının teorik olarak bu işlevi yerine getirebileceği belirtiliyordu.

Fakat Apple, bu işlevi yazılımda hiçbir zaman etkinleştirmedi. Bu da teknolojinin şirketin performans ve verimlilik standartlarını henüz karşılamadığı ihtimalini gündeme getirdi. Şarj verimliliği ve aşırı ısınmayı önlemek için termal yönetim başlıca teknik zorluklar arasında gösteriliyordu.

En yeni iPhone modelleri daha sınırlı da olsa ters şarj seçeneği bile sunuyor. iPhone 15’ten itibaren USB-C bağlantı noktası, Apple Watch ya da AirPods kılıfını kabloyla şarj etmenize olanak tanıyor. Şirket nihayet kablo ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

iPhone 17 Pro Max, 5.000 mAh pil ile gelecek

Bu özelliğin gelişini mümkün kılabilecek faktörlerden biri de pil kapasitesindeki evrim olarak gösteriliyor. Söylentilere göre iPhone 17 Pro Max, serideki ilk 5.000 mAh pil kapasiteli cihaz olabilir.

Bu da şarj paylaşımını daha pratik hale getirecek. Aynı zamanda akıllı telefonun güç kaynağı olarak kullanımına olan etkiyi en aza indirecektir.

Söylentilere göre Apple bu sayede iPhone 17 Pro Max modelinde 35 saate kadar pil ömrü desteği ortaya koyacak.

Samsung, 2019’da bu özelliği Galaxy S10’da kullanıcılara sunmuştu

Apple’ın 6 yıl geriden geldiği ters şarj özelliği Samsung tarafından Şubat 2019’da Galaxy S10 serisinin lansmanı sırasında Wireless PowerShare adıyla duyurulmuştu. Bu özellik o zamandan bu yana şirketin en üst düzey modellerinde bir standart hale geldi.

Bu dikkat çeken yenilik Güney Koreli markanın akıllı telefonları ile Qi kablosuz şarj standardıyla uyumlu herhangi bir cihazla şarjı paylaşmasına olanak tanıyor.

O zamandan beri sektördeki diğer büyük şirketler ters şarj özelliğini benimsemeye başladı. Örneğin Google’ın Pixel serisi ve Huawei gibi markalar da daha önce benzer teknolojileri cihazlarına entegre etti.