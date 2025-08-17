Fare-klavye dönemi sona eriyor: Windows 12 bilgisayar kullanma alışkanlığımızı değiştirecek

Microsoft, Windows 12 işletim sisteminin geliştirme aşamasında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Test aşamaları olgunlaşma dönemine giren yazılım, fare/klavye kullanımını en aza indirecek yeni çözümler sunacak.

Windows 12 yapay zeka sayesinde ekranınızı sürekli olarak izleyerek, otonom veya sesli komut desteğiyle işlerinizi kolaylaştıracak.

Teknoloji devi Microsoft, en ikonik ürünü olan Windows’un geleceğiyle ilgili perdeyi aralamaya başladı. Ortaya çıkan son raporlara göre Windows 12 işletim sistemi, ekranınızda ne yaptığınızı sürekli olarak izleyecek.

Bu önemli ipucu, Windows ve Cihazlar Başkan Yardımcısı Pavan Davuluri tarafından Windows 12 ve gelecekteki sürümlerinin izleyeceği yönü ayrıntılarıyla anlatan bir röportajda ortaya atıldı. Söz konusu yapay zeka artık sadece bir asistan değil, kullanıcı deneyiminin kalbi haline gelecek.

Bu önemli değişim, günlük görevlerimizin çoğunu basitleştirmeyi vaat ediyor. Fakat aynı zamanda gizliliğimizin geleceği hakkında önemli soruları da gündeme getiriyor.

Windows 12 sürekli sizi izleyen bir yapay zeka ile geliyor

WindowsCentral’ın aktardığı bilgilere göre Davuluri, Microsoft’un Windows işletim sisteminin geleceğine dair bakış açısını teknik olarak şöyle özetlendi:

“Bilgisayarın daha çevresel, daha yaygın hale geleceğini, form faktörlerini kapsamaya devam edeceğini ve zaman içinde kesinlikle daha çok modlu hale geleceğini düşünüyorum. Bence deneyim çeşitliliği, sesin daha da önemli hale gelmeye devam edeceği bir sonraki alan olacak. Temel olarak, bilgisayarınızın ekranınıza bakabilmesi ve bağlamın farkında olması kavramı, ileride bizim için önemli bir yöntem haline gelecek.”

Peki ya bu günlük yaşamınızda sizin için ne anlama geliyor? Microsoft bunun bilgisayarınızla etkileşim kurma şeklinizin kökten değişeceğini düşünüyor.

Geleneksel fare ve klavye ortadan kalkmayacak. Fakat bunlara özellikle sesli komutlara odaklanan başka etkileşim yöntemleri katılacak. Şirket, bilgisayarınızla çok daha doğal ve sezgisel bir şekilde konuşabilmenizi mümkün hale getirmeyi amaçlıyor.

Microsoft, Windows’un “ekranınıza bakıp” neler olup bittiğini anlamasını istiyor. Yapay zekanın gücü sayesinde, işletim sistemi ne yaptığınızı gerçek zamanlı olarak analiz edebilecek ve çoğu zaman siz daha istemeden size uygun öneriler sunabilecek.

Copilot gibi yapay zeka ajanları ise sistemin her köşesine daha da entegre olacak. Bu tür araçlar her türlü görevde size destek olmaya hazır olacak.

Tüm bu yapay zeka sihrinin sorunsuz ve anında çalışması için muazzam bir işlem gücü gerekiyor. Microsoft bu sorunun çözümünün daha fazla bulut kullanımında yattığının farkında görünüyor. Şirket, harici sunucularda veri işlemenin üstün performans ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayacağına inanıyor.

Fakat şirket bu konuda dengeyi korumanın önemini de kabul ediyor. Pavan Davuluri, Microsoft’un bazı işlemlerin harici bilgi göndermeye gerek kalmadan, yerel olarak kendi bilgisayarınızda işlenmesine izin vermeyi umduğunu belirtti.

Ancak yine de yerel ve bulut işleme arasında bu dengeyi bulmak, Windows ekibinin karşılaşacağı en büyük teknik zorluklardan biri olacak gibi görünüyor.

Son olarak Microsoft, geçen yılın başlarında Windows 12 işletim sistemini test etmeye başladı. Şu anda geliştirme aşamalarının olgunlaştığı görülüyor.