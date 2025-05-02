Xiaomi, HyperOS’u Android’den bağımsız bir işletim sistemi yapabilir

Xiaomi'nin HyperOS yazılımı yakında Google/Android'den bağımsız bir işletim sistemi olabilir.

İddialara göre Xiaomi, Huawei ve BBK Electronics (OPPO, Vivo, OnePlus) bu yazılım için işbirliği gerçekleştirecek.

Bu hamlenin özellikle de 2019'dan bu yana ABD ambargosuna uğrayan ve Google Mobil Services desteğinden mahrum kalan Huawei markasının lehine şekilleneceği düşünülüyor.

Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS yazılımı ile ilgili test çalışmaları devam ediyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin bu yazılımla alakalı olarak gelecek planlarına dair dikkat çekici bir söylenti ortaya çıktı.

Xiaomi markasının OPPO, Vivo ve OnePlus gibi markaları elinde bulunduran BBK grubu ve Huawei arasında, Google olmadan bir işletim sistemi geliştirmeyi amaçlayan olası bir işbirliğine dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor.

Xiaomi topluluğunda HyperOS 3.0 gibi gelecekteki güncellemeler için beklenti son derece yüksek. XiaomiTime gibi kaynaklar, şirketin Google hizmetlerinden bağımsız bir HyperOS ekosistemi oluşturmak için BBK ve Huawei ile harekete geçmekte kararlı olduğunu iddia ediyor.

Bu işbirliği özellikle de Huawei için avantajlı olacak

Bu potansiyel işbirliğinin özellikle de Huawei açısından son derece avantajlı olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Çinli şirket, ABD hükümetinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 2019’dan bu yana Google ekosisteminin dışında faaliyet gösteriyor.

Xiaomi de benzer bir yol izleyerek cihazları için otonom bir yazılım platformu oluşturmayı düşünebilir. Böylece Google’ın şu anki etkisinden ve Android’i ve kısmen HyperOS’u karakterize eden teknolojilerden uzaklaşmış olur.

2019 yılında ABD’nin uyguladığı yaptırımlar, Huawei için bir dönüm noktası oldu. Şirketin küresel pazara sunduğu yeni akıllı telefonlarda Google Mobil Servisleri (GMS) hizmetlerini kullanmasını engelledi.

Huawei bu duruma kararlılıkla karşılık verdi. Şirket kendi işletim sistemi HarmonyOS’u geliştirdi. İçinde Google ekosistemine alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS) hizmetini aktif olarak tanıttı.

Şirket bu süreçte karşılaştığı önemli zorluklara rağmen tüketici işini güçlendirmek, çiplerinin yeteneklerini geliştirmek ve akıllı telefonlarındaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için giderek daha fazla çalışarak dayanıklılığını kanıtladı.

Bu hamle Xiaomi için riskli görülüyor

Ancak Xiaomi için benzer bir yol izlemek bazı önemli riskler barındırabilir. Sıklıkla dünyanın en büyük ikinci üreticisi olarak sıralanan marka, Google’ın yapay zeka özellikleriyle daha da güçlenen küresel Android akıllı telefon pazarında lider bir role sahip durumda.

Google ekosistemini bu aşamada tamamen terk etmek çok büyük sonuçlara yol açabilir. Google’dan olası bir ayrılık, Xiaomi için yalnızca bilinen servislere sadık küresel kullanıcıların kaçışı anlamına gelmeyecek; aynı zamanda tescilli alternatifler geliştirmenin daha yüksek maliyetleri ve Android rakiplerine kıyasla pazar dezavantajı anlamına da gelecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bunun yerine HyperOS’u giderek daha bağımsız hale getirmeyi amaçlayan daha kademeli bir strateji seçebilir. Şirket, örneğin işletim sistemi içinde yerel hizmetlerine daha fazla öncelik ve görünürlük kazandırabilir.

Xiaomi bu sayede en azından başlangıçta Google uygulamalarına ve platformlarına olan işlevsel bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmadan azaltabilir.