Windows 11 için yayınlanan son güncelleme, SSD diskleri bozdu

Microsoft'un yayınladığı Windows 11 güncellemesi, bazı SSD'lerde dosya transferleri sırasında arızalara yol açıyor.

Güncelleme, 50 GB'tan büyük dosyalar aktarılırken SSD'lerin çalışmasını durdurmasına neden oluyor.

Sorun, özellikle Phison denetleyicili SSD'leri etkiliyor.

Teknoloji devi Microsoft’un işletim sistemi Windows 11 için yayınladığı son güncelleme, insanları hiç beklemedikleri bir sorunla karşı karşıya getirdi. Normal şartlarda güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla piyasaya sunulan KB5063878 kodlu yeni sürüm, kullanıcılara büyük bir sürpriz yaptı.

Sosyal medya platformu X’te @Necoru_cat kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncelleme yüklü olan bilgisayarlarda, yüksek boyutlu dosya transferleri sırasında SSD’lerde arızalara neden oluyor. Söz konusu problemin ise ağırlıklı olarak Corsair, Kioxia ve SanDisk gibi dünyaca ünlü popüler disk üreticilerini bile etkilediği rapor ediliyor.

50 GB ve üzeri dosya transferleri SSD’leri çökertiyor

Söz konusu soruna göre, 50 GB’tan daha büyük dosya transferleri sırasında SSD’ler beklenmedik şekilde çalışmayı durduruyor. Anlaşılan o ki, işletim sistemi uzun süren bir aktarımın ardından SSD’yi tanıyamaz hale geliyor. En kötü senaryo ise, güncellemeyi yapan bir bilgisayar yeniden başlatıldığında sürücünün tamamen erişilemez hale gelmesi.

Japon teknoloji sitesi NichePCGamer da benzer bir sorunu rapor ederek, hatadan etkilenen bazı SSD modellerini listeledi. Listeye göre, özellikle Phison NAND denetleyicisine sahip SSD’ler soruna karşı daha yatkın görünüyor. İşte o listelenen bazı SSD’ler:

Corsair Force MP600 (Phison E16 denetleyicisi)

Phison PS5012-E12 (Phison PS5012-E12 denetleyicisi)

SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe (Triton MP28 denetleyicisi)

Kioxia Exceria Plus G4 1 TB (Phison E31T denetleyicisi)

Öte yandan @Necoru_cat bazı SSD’lerin sorun ortaya çıktıktan sonra erişilemez hale gelebileceğini, ancak yeniden başlatıldıktan sonra iyileşebileceğini bildirdi. Bunlar şu şekilde listeleniyor:

WD Blue SN5000 2 TB (Polaris 3 denetleyicisi)

WD Red SA500 2 TB SATA (Marvell 88SS1074)

Corsair MP510 960 GB (Phison PS5012-E12 denetleyicisi)

Crucial P3 Plus (Phison E21T denetleyicisi)

Microsoft ve üreticilerden henüz açıklama yok

Notebook Check’in haberine göre, şu an için sorun diğer büyük Windows problemleri kadar yaygın görünmüyor, zira kamuya açık forumlarda çok fazla rapor bulunmuyor. Yine de, Microsoft ve SSD üreticilerinden hatayla ilgili henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Ancak güncellemeyi yükleyen ve Phison denetleyicili bir SSD kullanan kullanıcıların 50 GB’tan büyük sürekli dosya transferlerinden kaçınması tavsiye ediliyor. En iyi çözüm ise, mümkünse yeni güncellemeyi şimdilik atlamak veya halihazırda güncellediyseniz bir önceki sürüme geri dönmek olarak gösteriliyor.