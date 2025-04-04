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    BTK’dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme taslağı: Yetkileri artırılıyor

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformlarına ilişkin yeni düzenleme getiriyor. Sosyal ağların denetimi sıkılaşıyor.
    BTK sosyal medya düzenleme taslağı
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    • BTK'nın sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme taslağı duyuruldu.
    • Artık BTK "milli güvenlik" gerekçesiyle sosyal ağlara erişim engeli getirebilecek.
    • Türkiye'de şirket kuracak sosyal medya platformlarının BTK'dan onay almaları şart koşulacak.
    • Beklenen yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenleme taslağı ile karşımıza çıktı. Taslakta yer alan detaylara göre artık ülkemizde 1 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden sosyal ağlar sadece Türkiye’ye temsilci atamakla zorunlu tutulmayacak, ayrıca Türkiye’de şirket kurmaları da şart koşulacak.

    BTK tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” taslağında ülkemizde faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına ilişkin önemli düzenlemelere yer veriliyor. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen bu değişiklikler ile birlikte artık Türkiye’de anonim/limited şirket kurmak için BTK’dan yetki alma şartı aranacak.

    BTK sosyal ağları “milli güvenlik” sebebiyle engelleyebilecek

    Ekonomim’in haberine göre yeni düzenleme ile birlikte BTK’ya verilen yetkilerin daha da artırılması bekleniyor. Taslakta yer alan bilgilere göre artık BTK “milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi kamu yararı” gerekçeler doğrultusunda WhatsApp, Facebook, X (Twitter) ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına doğrudan erişim engeli getirme yetkisine sahip olmaya başlayacak.

    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

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    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

    1 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden sosyal ağlar Türkiye’de şirket kurabilmek için BTK onayına ihtiyaç duyacak. Öte yandan bu platformlar, yine BTK’nın belirlediği bazı yükümlülüklere uymak zorunda olacak. Bu yükümlülükler şu şekilde sıralanıyor:

    • Yetkilendirme ücreti ve evrensel hizmet katkı payı ödeme
    • Tüketici haklarına uyum
    • Rekabetin korunması
    • Şebeke ve bilgi güvenliği
    • Kişisel verilerin korunması
    • Sektörel verilerin ve güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması
    • Kamu düzeni ve millî güvenliğe dair ilave düzenlemelere uyum

    Sosyal ağ

    Aynı zamanda yetkilendirme almadan veya mevzuata uygun hizmet vermeyen sosyal medya platformlarına 1 milyon ila 30 milyon TL arasında idari para cezası uygulanabilecek. 6 ay içine yetkilendirmeye sahip olamayan platformların bant genişliği yüze 95 oranında kısıtlanabilecek. Sonraki 3 ay içinde gerekli şartları yerine getirmeyen hizmetlerin erişimi engellenebilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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