Bluesky mavi kelebekli yeni logosunu duyurdu

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte daha fazla gündeme gelmeye başlayan, Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde yükselmeye devam ederek X’in (eski adıyla Twitter) tahtını tehdit eden platform, kısa süre önce güvenlik ile ilgili birçok iyileştirmeye ev sahipliği yapan bir güncelleme yayınlamıştı. Şimdi ise Bluesky mavi kelebek içeren yeni logosu ile karşımıza çıktı.

Bluesky, yeni logosu da dahil olmak üzere bir dizi yenilik içeren 1.60 sürümünü yayınladı. Bu sürümde kullanıcılar, platformu yepyeni bir imaja büründüren dikkat çekici kelebek logosuyla karşılaştı. Şirketten bu değişikliklere ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

Yeni Bluesky logosu nasıl görünüyor?

Bluesky’a gelen yeni güncelleme ile birlikte uygulamanın logosunda değişikliğe gidildi. Şirketin CEO koltuğunda oturan Jay Graber, değişikliklere ilişkin öncelikle logodan başlayarak, neden kelebek tercihinde bulunduklarını paylaştı. Kelebeğin sosyal ağın içinden geçtiği dönüşümü temsil ettiğini dile getiren yönetici, sanki kozasından çıkıyormuş gibi bir görünüm çizen simgeyle alakalı şunları söyledi:

“Değişimin ve dönüşümün sembolüdür. Başlangıçta insanların Bluesky hesaplarını belirtmek için organik olarak kelebek emojisini kullandıklarını fark ettik. Biz onu sevdik ve yayıldıkça benimsedik. Kelebek, sosyal medyayı yeni bir şeye dönüştürme misyonumuzu anlatıyor.”

Yeni logosu ile birlikte Bluesky bazı küçük değişiklikler de gerçekleştirdi. Gelen güncellemeyle beraber artık halka açık gönderilerin giriş yapma zorunluluğu olmadan görüntülenebilmesine imkan sağlandı. İnternet kullanıcıları artık diledikleri gibi gönderileri görüntüleyebilirken, aynı zamanda Bluesky’ın aramasını giriş yapmadan da kullanmak mümkün hale geldi. Bu sayede daha açık ve daha erişilebilir bir yapıya sahip olan platform, Graber’in ifadelerine göre şu cümlelerle tanımlanıyor: