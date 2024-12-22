Bluesky 1.96 güncellemesi çıktı: İşte platforma gelen yenilikler

Blueksy 1.96 güncellemesi kullanıcılara sunuldu.

Platforma gelen yeni güncelleme ile birlikte çok sayıda ilgi çekici özellik yayınlandı.

Hızla büyüyen sosyal ağ, "Bahsedenler" (Mentions) adlı yeni bir sekme sunmaya başladı.

Son dönemlerde Elon Musk yönetimindeki X (eski adıyla Twitter) platformuna karşı iddialı bir seçenek haline gelen Bluesky uygulaması hızla büyümeye devam ediyor. Her geçen gün kullanıcı topluluğunu genişletmeyi sürdüren sosyal ağ, kullanıcılar için daha özgür bir deneyim vaat ederek, Twitter’ın ilk zamanlarını anımsatan basit ve kullanışlı arayüzüyle hizmet veriyor.

Şimdi ise Bluesky yeni 1.96 sürümüne yapılan güncelleme ile birlikte daha gelişmiş bir hale bürünüyor. Son güncellemenin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, yanıtları ve bahsetmeleri daha kolay yönetmek için Bildirimler sekmesine eklenen yeni “Bahsedenler” (Mentions) sekmesi oluyor. İşte güncellemeyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Bluesky’ın yeni güncellemesi ile gelen özellikler

Bluesky’a gelen son gün güncelleme şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı. “Bildirimler” sekmesine eklenen yeni “Bahsedenler” sayfasına ek olarak, bir gönderideki etkileşimleri görüntülemek için yepyeni seçenekler geliyor.

Bu yeni seçenekler tıpkı Reddit’te olduğu gibi doğrusal, sıralı veya konu başlıkları halinde düzenlenebiliyor. Ayrıca bunları tarihe, beğenilere, alaka düzeyine göre veya rastgele sıralamak da mümkün kılınıyor.

Bluesky 1.96 güncellemesi bunlarla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcı adınız olarak özel bir alan adı belirlerseniz, “.bsky.social” içeren eski adınız size ayrılacak. Yani sizden başka hiç kimse bu alan adını kullanamayacak ve profilinizin taklit edilme riski ortadan kalkmış olacak.

📢 App Version 1.96 is rolling out now (1/6)In this release: a notifications Mentions tab, reserving your default username when you verify your account with a domain, and other improvements! — Bluesky (@bsky.app) 2024-12-19T21:54:27.472Z

Bluesky hızla büyümeye devam ediyor

Bluesky platformu özellikle de ABD Başkanlık Seçimleri sırasında büyük bir patlama gösterse de son dönemlerde ivme biraz yavaşlamış görünüyor. Ancak elbette ki yine de platform yeni kullanıcılarla genişlemeye devam ediyor.

Açıklanan detaylara göre Bluesky bu ayın başlarında 25 milyon kullanıcıya ulaştı. Öte yandan uygulamaya çok yakında bir ücretli abonelik planı getirilmesi bekleniyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcıların ekstra özelleştirme ve içerik yükleme özelliklerine sahip olabileceği vurgulanıyor.

Twitter alternatifi platformlar arasında öne çıkan seçeneklerden biri olan Bluesky, aynı zamanda Meta’nın Threads platformuyla da sıkı bir rekabet içinde. Yeni özellikler ile büyüyen merkeziyetsiz sosyal ağ, gittikçe daha eksiksiz ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.