Bluesky 1.96 güncellemesi çıktı: İşte platforma gelen yenilikler

Son dönemlerde Elon Musk yönetimindeki X (eski adıyla Twitter) platformuna karşı iddialı bir seçenek haline gelen Bluesky uygulaması hızla büyümeye devam ediyor. Her geçen gün kullanıcı topluluğunu genişletmeyi sürdüren sosyal ağ, kullanıcılar için daha özgür bir deneyim vaat ederek, Twitter’ın ilk zamanlarını anımsatan basit ve kullanışlı arayüzüyle hizmet veriyor.

Şimdi ise Bluesky yeni 1.96 sürümüne yapılan güncelleme ile birlikte daha gelişmiş bir hale bürünüyor. Son güncellemenin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, yanıtları ve bahsetmeleri daha kolay yönetmek için Bildirimler sekmesine eklenen yeni “Bahsedenler” (Mentions) sekmesi oluyor. İşte güncellemeyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Bluesky’a gelen son gün güncelleme şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı. “Bildirimler” sekmesine eklenen yeni “Bahsedenler” sayfasına ek olarak, bir gönderideki etkileşimleri görüntülemek için yepyeni seçenekler geliyor.

Bu yeni seçenekler tıpkı Reddit’te olduğu gibi doğrusal, sıralı veya konu başlıkları halinde düzenlenebiliyor. Ayrıca bunları tarihe, beğenilere, alaka düzeyine göre veya rastgele sıralamak da mümkün kılınıyor.

Bluesky 1.96 güncellemesi bunlarla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcı adınız olarak özel bir alan adı belirlerseniz, “.bsky.social” içeren eski adınız size ayrılacak. Yani sizden başka hiç kimse bu alan adını kullanamayacak ve profilinizin taklit edilme riski ortadan kalkmış olacak.

📢 App Version 1.96 is rolling out now (1/6)In this release: a notifications Mentions tab, reserving your default username when you verify your account with a domain, and other improvements!

— Bluesky (@bsky.app) 2024-12-19T21:54:27.472Z