Black Friday indirimi 2023: Hangi markalar indirim yapıyor?

Her yıl Kasım ayında gerçekleşen Black Friday indirimleri, dünyanın birçok yerinde yeni bir ürün satın almak isteyen tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye de Black Friday indirimi furyasına katılan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’de Efsane Cuma, Şahane Cuma, Kara Cuma, Muhteşem Cuma gibi alternatif isimlerle gerçekleştirilen Black Friday indirimlerine birçok marka ve internet sitesi dahil oluyor.

Peki Türkiye’de hangi markalar Black Friday indirimi yapıyor? Hangi marka / site ne kadar indirim yapıyor? İndirimler kaç gün sürüyor? Gelin birlikte göz atalım.

Black Friday indirimi yapan markalar ve siteler 2023

Türkiye’de Black Friday indirimi yapan markaları ve e-ticaret sitelerini aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Webmasto olarak bu içeriği tamamen objektif hazırladığımızı ve içerikte bahsedilen markalar / siteler ile herhangi bir iş birliği içerisinde olmadığımızı belirtmek isteriz. Sıralama ise alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

Marka / Site İndirim Adı Ürün Kategorisi İndirim Oranı % İndirim Tarihleri Amazon Türkiye Gülümseten Cuma Karışık ~%70 17-24 Kasım 2023 Boyner Şahane Cuma Giyim ~%70 23-25 Kasım 2023 (tahmini) Çiçeksepeti Extra Cuma Karışık ~%40 23-25 Kasım 2023 Hepsiburada Efsane Cuma Karışık ~%40 21-25 Kasım 2023 Mediamarkt Şahane Cuma Elektronik ~%25-%40 20-25 Kasım 2023 (tahmini) Steam Black Friday Oyun ~%90 21-28 Kasım 2023 Teknosa Tekno Cuma Elektronik ~%40 19-28 Kasım 2023 (tahmini) Trendyol Efsane Günler Karışık ~%50 22-25 Kasım 2023 Vatan Computer Muhteşem Cuma Elektronik ~%5-%30 23-24 Kasım 2023 (tahmini) Zara Black Friday Giyim ~%40 21-25 Kasım 2023 (tahmini)

Amazon Türkiye – Gülümseten Cuma indirimleri 2023

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Black Friday indirimleri sunuyor. E-ticaret devi, Kasım ayı genelinde “Gülümseten Kasım”; Black Friday haftasında ise “Gülümseten Cuma” isimleriyle indirim günlerini gerçekleştiriyor.

Farklı ürün kategorilerinde çeşitli indirim oranları sunan Amazon, önceki senelerde olduğu gibi yine %70’e varan indirim fırsatı sunuyor.

Bu seneki Amazon Gülümseten Cuma Haftası indirimleri ise 17-24 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Marka / Site: Amazon Türkiye

Amazon Türkiye İndirim Adı: Gülümseten Cuma / Gülümseten Kasım

Gülümseten Cuma / Gülümseten Kasım Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%70

~%70 İndirim Tarihleri: 17-24 Kasım 2023

Boyner – Şahane Cuma indirimi 2023

Giyim ve aksesuar konusunda öne çıkan ve farklı markaları bünyesinde barındıran Boyner, Black Friday indirim günlerini “Şahane Cuma” olarak adlandırıyor.

Farklı giyim ve aksesaur ürünlerinde Kasım ayı boyunca indirim uygulayan mağaza, Şahane Cuma’ya özel olarak sepette %70’e varan indirimler sunuyor. Black Friday’e ek olarak her yıl 11 Kasım’da uygulanan 11.11 indirimleri ve her sezon net %50 indirim sunan Çılgın Kelebek indirimleri de tüketicilere önemli fırsatlar sunuyor.

Boyner, Black Friday indirimleri genellikle üç gün sürüyor. Dolayısıyla indirimlerin yaklaşık olarak 23-25 Kasım 2023 tarihlerinde olmasını bekleyebiliriz. İndirimlerin Boyner Grubu bünyesinde bulunan YKM mağazalarında da gerçekleştirileceğini belirtelim.

Marka / Site: Boyner

Boyner İndirim Adı: Şahane Cuma

Şahane Cuma Ürün Kategorisi: Giyim

Giyim İndirim Oranı: ~%70

~%70 İndirim Tarihleri: 23-25 Kasım 2023 (tahmini)

Çiçeksepeti – Extra Cuma indirimi 2023

Kasım ayını indirimlerle kutlayan birçok marka gibi, Çiçeksepeti de Extra Kasım indirimleriyle karşımıza çıkıyor. Popüler platform, Black Friday indirim günlerini de “Extra Cuma” olarak adlandırıyor.

Çiçeksepeti, indirim süreci boyunca farklı ürün kategorileri altında farklı oranlarda indirim uyguluyor. Extra Cuma’ya özel olarak da yaklaşık %40’a kadar indirim fırsatı veriyor.

Çiçeksepeti’nin Extra Cuma günlerinin gerçekleştireceği tarih ise 23-25 Kasım 2023.

Marka / Site: Çiceksepeti

Çiceksepeti İndirim Adı: Extra Cuma

Extra Cuma Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%40

~%40 İndirim Tarihleri: 23-25 Kasım 2023

Hepsiburada – Efsane Cuma indirimi 2023

Türkiye’deki en popüler alışveriş sitelerinden biri olan Hepsiburada, Black Friday indirimini “Efsane Cuma” olarak adlandırıyor.

Her yıl farklı ürün kategorilerinde çeşitli indirimler sunan Hepsiburada, Efsane Cuma günlerini yaklaşık 5 günlük bir sürece yayıyor.

Hepsiburada’da bu yıl 21-25 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Efsane Cuma indirimi, elektronik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden gıdaya kadar birçok ürünü kapsıyor.

Marka / Site: Hepsiburada

Hepsiburada İndirim Adı: Efsane Cuma

Efsane Cuma Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%40

~%40 İndirim Tarihleri: 21-25 Kasım 2023

Mediamarkt – Şahane Cuma indirimleri 2023

13’ten fazla ülkede yer alan popüler elektronik ürün mağazası Mediamarkt Black Friday indirimlerini “Şahane Kasım” veya “Şahane Cuma” olarak adlandırıyor. Ancak bu Şahane Kasım indirimlerinin Black Friday ile sınırlı olmadığını belirtelim.

Mediamarkt, Black Friday’den bağımsız olarak Şahane Kasım adını verdiği bu indirim günlerinde Kasım ayı boyunca çeşitli elektronik ürünlerde indirim sunuyor. 20-25 Kasım tarihlerinde olması beklenen Şahane Cuma indirim günlerinde ise çeşitli oranlarda Black Friday indirimleri sunuyor.

Standart bir indirim oranı sunmayan mağaza, farklı ürünlerde farklı indirim oranları uyguluyor. Bunun da yaklaşık olarak %25 ile %40 arası olması bekleniyor.

Marka / Site: Mediamarkt

Mediamarkt İndirim Adı: Şahane Kasım / Şahane Cuma

Şahane Kasım / Şahane Cuma Ürün Kategorisi: Elektronik

Elektronik İndirim Oranı: ~%25-%40

~%25-%40 İndirim Tarihleri: 20-25 Kasım 2023 (tahmini)

Steam – Black Friday indirimi 2023

Bilgisayar oyunları söz konusu olduğunda akla ilk gelen platform olan Steam, dünya genelinde gerçekleştirdiği Black Friday indirimleri ile her yıl adından söz ettiriyor.

Yüksek oranlarda oyun indirimlerinin yapıldığı platformda Black Friday kapsamında birçok oyunda yüzde 75’e varan indirimler gerçekleştiriliyor. Bu süreçte bazı oyunların ücretsiz olarak sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

Black Friday indirimlerini Cyber Monday indirimleri ile birleştiren Steam, bu indirimleri bu yıl 21-28 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulayacak.

Marka / Site: Steam

Steam İndirim Adı: Black Friday

Black Friday Ürün Kategorisi: Oyun

Oyun İndirim Oranı: ~%75

~%75 İndirim Tarihleri: 21-28 Kasım 2023

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Teknosa – Tekno Cuma indirimi 2023

Türkiye’nin önde gelen elektronik ürün mağazalarından biri olan Teknosa, Black Friday indirimlerini “Tekno Cuma” olarak adlandırıyor.

Teknosa’nın 2023 Tekno Cuma indirim günlerini ne zaman gerçekleştireceği henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl 19-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiği düşünülürse yine benzer tarihlerde bir 10 günlük indirim süresi olması beklenebilir.

İndirim günlerinde ürün bazlı bir yaklaşım sergileyen Teknosa, farklı ürün kategorilerinde farklı indirim oranları ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Dolayısıyla net bir indirim oranı vermek güç olsa da, yaklaşık %40’a varan bir indirim sunulması bekleniyor.

Marka / Site: Teknosa

Teknosa İndirim Adı: Tekno Cuma

Tekno Cuma Ürün Kategorisi: Elektronik

Elektronik İndirim Oranı: ~%40

~%40 İndirim Tarihleri: 19-28 Kasım 2023 (tahmini)

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Trendyol – Efsane Günler indirimi 2023

Popüler alışveriş sitelerinden bir diğeri olan Trendyol da Black Friday’de öne çıkan markalardan biri olarak biliniyor. Trendyol Black Friday indirim günlerini “Efsane Günler” olarak adlandırıyor.

Dört günlük bir indirim sürecine girecek olan Trendyol, bu yıl indirim günlerini 22-25 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Farklı ürün kategorilerinde farklı ürün indirimleri uygulayan Trendyol’un, Efsane Günler’de %50’ye varan indirimler sunması bekleniyor.

Marka / Site: Trendyol

Trendyol İndirim Adı: Efsane Günler

Efsane Günler Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%50

~%50 İndirim Tarihleri: 22-25 Kasım 2023

Vatan Computer – Muhteşem Cuma indirimleri 2023

Vatan Computer da Mediamarkt gibi Kasım ayına özel iki farklı indirim dönemi sunuyor. Müthiş Kasım indirimleri Kasım ayının başlarında uygulanırken, Muhteşem Cuma indirimleri Black Friday günlerinde gerçekleşiyor.

Farklı elektronik ürünlerde indirimlerin yer alacağı Vatan Computer’ genellikle iki günlük bir indirim sürecine giriyor. Geçtiğimiz senelere göz önüne alarak Vatan Computer Black Friday indirimlerinin 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında olacağını söyleyebiliriz.

İndirim oranları söz konusu olduğunda ise diğer elektronik mağazalar gibi Vatan Computer’in da ürün bazlı indirim yaptığını vurgulamak gerekiyor. Buna ek olarak sepette de ek indirimler sunuyor. İndirim oranlarının yaklaşık %5 ile %30 arasında olması bekleniyor.

Marka / Site: Vatan Computer

Vatan Computer İndirim Adı: Muhteşem Cuma / Müthiş Kasım

Muhteşem Cuma / Müthiş Kasım Ürün Kategorisi: Elektronik

Elektronik İndirim Oranı: ~%5-%40

~%5-%40 İndirim Tarihleri: 23-24 Kasım 2023 (tahmini)

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Zara – Black Friday indirimi 2023

Türkiye’nin popüler giyim markalarından olan Zara, Black Friday günlerinde de öne çıkan markalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz sene giyim ürünlerinde yüzde 40 oranlarında indirim yapan Zara’nın bu yıl da benzer oranlarda bir Black Friday indirimi uygulaması bekleniyor.

Ayrıca Zara’nın da bünyesinde bulunduğu Inditex grubuna ait diğer markalar da Black Friday günlerinde indirimler sunuyor. Grup içerisinde yer alan ve Black Friday indirimi yapan bu markalar arasında Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho bulunuyor.

Marka / Site: Zara

Zara İndirim Adı: Black Friday

Black Friday Ürün Kategorisi: Giyim

Giyim İndirim Oranı: ~%40

~%40 İndirim Tarihleri: 21-25 Kasım 2023 (tahmini)

Black Friday nedir?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nden sonraki Cuma günü için kullanılan bir terimdir. Artık tüm dünyada geleneksel hale kullanılan bu terim, 1952’den bugüne Noel (Christmas) alışverişi sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir.

İsim kökenine baktığımızda aslında Black Friday’in “Black” yani “Kara” olarak adlandırılmasının sebebinin geçmişte yaşanan bir izdihamdan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu yıllarda Şükran Günü’nün ertesi günü alışveriş yapmak için şehre gelen insan akınından şikayet eden ve kalabalığı kontrol etmekte zorlanan Philadelphia polisi bu günü Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırmıştır.

Günümüzde evrensel bir alışveriş kültürüne dönüşmüş olan Black Friday, farklı ülkelerde farklı isimlerle de anılmaktadır. Türkiye’de ise Efsane Cuma, Şahane Cuma, Kara Cuma, Muhteşem Cuma, Müthiş Cuma gibi alternatif isimler kullanılmaktadır.

Ayrıca bazı markalar indirimlerini her Black Friday’den sonraki Pazartesi günü gerçekleştirilen ve “Cyber Monday” (Siber Pazartesi) adı verilen güne kadar sürdürmektedir.

Black Friday ne zaman?

Black Friday günü, ABD’de Şükran Günü tatilinin ertesi günü, Kasım ayının son Cuma günü gerçekleşmektedir. Şükran Günü ise her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe gününde kutlanmaktadır.

Şükran Günü tarihi günümüzde kullandığımız takvimde sabit olmadığı için her yıl değişmektedir. Dolayısıyla Black Friday günü de buna bağlı olarak değişmektedir.

2023 Black Friday tarihi ise 24 Kasım 2023’tür.

Özet

Black Friday her yıl yüzbinlerce markanın milyonlarca tüketiciye indirim fırsatları sunduğu bir alışveriş kültürüne dönüşmüştür. Türkiye’deki markalar da her yıl Kasım ayının son Cuma günü kutlanan bu indirim günlerine dahil olmuştur.

Türkiye’de Black Friday indirimi sunanlar arasında Amazon Türkiye, Boyner, Çiçeksepeti, Hepsiburada, Mediamarkt, Steam, Teknosa, Trendyol, Vatan Computer, Zara gibi büyük markalar ve siteler bulunmaktadır.

NOT: Black Friday’de uygulanan indirimlerin gerçek indirim olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.