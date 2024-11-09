Black Friday indirimi 2024: Hangi markalar indirim yapıyor?

Black Friday indirimleri bu yıl da dolu dolu geçecek. Yılın en sevilen efsane alışveriş günlerinde pek çok marka, müşterileri için eşsiz fırsatlar sunacak. Black Friday indirimi 2024 kapsamında teknoloji, moda, ev ürünleri, giyim ve daha pek çok kategoride avantajlı rakamlar yer alacak.

Dünya çapında yılın en çok beklenen alışveriş indirimleri olarak karşımıza çıkan Black Friday, Türkiye’de de son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ülkemizde bazı markalar veya internet siteleri bu kampanyalara Kara Cuma, Gülümseten Kasım, Süper Kasım, Efsane Kasım, Şahane Cuma, Büyük Cuma ve Süper Alışveriş Günleri gibi eğlenceli isimler vererek tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Peki ya Türkiye’de hangi markalar Black Friday 2024 indirimi yapıyor? Hangi marka veya internet sitesi bu kampanya süresi zarfında ne kadar indirim yapıyor? İndirimler kaç gün sürüyor? İşte detaylar…

Black Friday indirimi yapan markalar ve siteler 2024

Türkiye’de Black Friday indirimi yapan markaları ve e-ticaret sitelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Marka / Site İndirim Adı Ürün Kategorisi İndirim Oranı % İndirim Tarihleri Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Karışık ~%70 1-30 Kasım 2024 Boyner Şahane Cuma Giyim ~%86 1-11 Kasım 2024 Çiçeksepeti Büyük Cuma Karışık ~%30 25-26 Kasım 2024 ebebek Süper Kasım Anne ve bebek ~%50 1-30 Kasım 2024 Hepsiburada Efsane Kasım Karışık ~%70 5-11 Kasım 2024 Mediamarkt Şahane Kasım Elektronik ~%30 8-11 Kasım 2024 N11 Kasım Fırsatları Karışık ~%30 9-11 Kasım 2024 PttAVM Yıldızlı Kasım Karışık ~%50 1-30 Kasım 2024 Teknosa Kasım Coşkusu Elektronik ~%50 6-12 Kasım 2024 Trendyol Süper Alışveriş Günleri Karışık ~%50 6-11 Kasım 2024 Vatan Bilgisayar Müthiş Kasım Elektronik ~%30 7-12 Kasım 2024

NOT: Webmasto olarak bu içeriği tamamen objektif hazırladığımızı ve içerikte bahsedilen markalar / siteler ile herhangi bir iş birliği içerisinde olmadığımızı belirtmek isteriz. Sıralama ise alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

Amazon Türkiye – Gülümseten Kasım indirimleri 2024

Marka / Site: Amazon Türkiye

Amazon Türkiye İndirim Adı: Gülümseten Kasım

Gülümseten Kasım Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%70

~%70 İndirim Tarihleri: 1-30 Kasım 2024

Black Friday 2024 indirimleri Amazon Türkiye’de şahane fırsatlarla karşımıza çıkıyor. Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon’un sunduğu bu fırsat, 1 Kasım tarihinde başlamış bulunuyor. Ay boyunca geçerli olan indirimlerden 30 Kasım’a kadar yararlanmak mümkün.

Amazon Türkiye Black Friday indirimleri “Gülümseten Kasım” kampanyasıyla tüketicilerle buluşuyor. Bu bağlamda tüketiciler için geniş bir ürün yelpazesi şansı sunuluyor. Elektronik, moda, ev yaşam ürünleri, spor ürünleri ve ofis malzemeleri gibi pek çok kategoride birbirinden avantajlı fırsatlar sağlanıyor. Ay boyunca yüzde 70’e varan indirim imkanı karşımıza çıkıyor.

Amazon Türkiye Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında Prime aboneleri için birçok cazip ayrıcalığa yer veriliyor. 30 Kasım’a kadar Prime abonelerinin düşük fiyat garantisi ile indirimli ürünlerden faydalanabilmesine olanak sağlanırken, aynı zamanda “hızlı teslimat” ve “bedava kargo” fırsatları da sunuluyor.

Ayrıca Amazon’dan tüketiciler için eşsiz bir fırsat daha karşımıza çıkıyor. Prime üyeleri için kampanya süresi boyunca yapacakları her 1.000 TL’lik alışveriş ile bir çekiliş hakkı kazanarak, 5 adet Citroen AMI elektrikli araçtan birini kazanma şansına sahip olabilecekleri vurgulanıyor.

Black Friday 2024 Amazon Türkiye indirimi kapsamında tüketiciler için pek çok cazip seçenek sunuluyor. Teknoloji tutkunları için sunulan indirimler arasında iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Plus, MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR dizüstü bilgisayar, TCL 50C755GTV 4K MINI LED 50” Google TV, Samsung Galaxy Watch 7 akıllı saat, Apple MacBook Air, Razer BlackShark V2 X-Premium e-spor oyuncu kulaklığı ve daha pek çok seçenek yer alıyor.

Boyner – Şahane Cuma indirimi 2024

Marka / Site: Boyner

Boyner İndirim Adı: Şahane Cuma / Şahane 11 Gün

Şahane Cuma / Şahane 11 Gün Ürün Kategorisi: Giyim ve aksesuar

Giyim ve aksesuar İndirim Oranı: ~%86

~%86 İndirim Tarihleri: 1-11 Kasım 2024

2024 Black Friday indirimi kapsamında giyim kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri olan Boyner, tüketicilere eşsiz fırsatlar sunuyor. Farklı markaları bir araya getiren Boyner’de Şahane Cuma ve Şahane 11 Gün olmak üzere birbirinden avantajlı iki ayrı kampanya karşımıza çıkıyor.

Boyner Şahane 11 Gün fırsatı kapsamında eşsiz ayrıcalıklarla dikkatleri üzerinde topluyor:

Altınyıldız Classics Beymen Business ürünlerinde yüzde 60,

Mavi ürünlerinde 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 20,

İpekyol ürünlerinde sepette ek yüzde 20, 2 ve üzerine yüzde 30,

Yeni sezon Columbia ürünlerinde yüzde 15,

Lee Wrangler ürünlerinde yüzde 30’a varan indirime ek 1 alana 1 bedava kampanyası,

Reebok ürünlerinde yüzde 30,

Pierre Cardin ürünlerinde yüzde 50,

U.S. Polo Assn. ürünlerinde yüzde 30,

Puma ürünlerinde yüzde 50,

Nike ürünlerinde yüzde 45,

NetWork ürünlerinde 2 ve üzerine yüzde 30,

Dockers’ta 2. ürüne yüzde 50 indirim sağlanıyor.

Boyner Black Friday indirimleri bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda Boyner’de Şahane Cuma indirimleri de devam ediyor. Yüzde 86’ya varan indirimlerin yer aldığı bu kampanyada parfüm, bot, sneaker, fondöten, t-shirt, sweatshirt, mont, kazak, pantolon, ayakkabı, çanta, gömlek, bluz, takım elbise, ceket, çizme, terlik ve çok daha fazlası yer alıyor.

Bu kampanyada karşımıza çıkan markalar arasında ise Armani, Versace, Yves Saint Laurent, Clinique, Carolina Herrera, Discovery Expedition, Burberry, Caterpillar, Beymen Business, Chloe, Jean Paul Gaultier, Harley Davidson, Philips, Prada ve The North Face gibi onlarca isim bulunuyor.

Çiçeksepeti – Büyük Cuma indirimi 2024

Marka / Site: Çiçeksepeti

Çiçeksepeti İndirim Adı: Büyük Cuma

Büyük Cuma Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%30

~%30 İndirim Tarihleri: 25-26 Kasım 2024

Black Friday indirimleri pek çok internet platformunda olduğu gibi Çiçeksepeti’nde de karşımıza çıkıyor. Pek çok farklı kategoride son derece avantajlı fırsatlar tüketicileri bekliyor.

Çiçeksepeti Black Friday 2024 indirimi “Büyük Cuma” adı altında karşımıza çıkacak. 25-26 Kasım tarihlerinde geçerli olacağı vurgulanan indirimler, binlerce farklı ürünü kapsayacak şekilde sunulacak. Onlarca farklı ürün kategorisini içine alacak bu kampanyada elektronik, ev & yaşam, kişisel bakım, temizlik, spor & outdoor, moda, süpermarket ve petshop, anne & bebek, takı ve aksesuar, kırtasiye ve ofis malzemeleri gibi ürünlerde eşsiz fırsatlar olacak.

Çiçeksepeti Black Friday indirimleri birçok markaya ev sahipliği yapacak. İndirim kapsamında Samsung, Paşabahçe, Clinique, Adidas, Domestos, Sleepy ve daha pek çok markanın ürünlerine yer verilecek.

ebebek – Süper Kasım indirimleri 2024

Marka / Site: ebebek

ebebek İndirim Adı: Süper Kasım

Süper Kasım Ürün Kategorisi: Anne ve bebek

Anne ve bebek İndirim Oranı: ~%50

~%50 İndirim Tarihleri: 1-30 Kasım 2024

Anne ve bebeklerin giyim ve tekstil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren ebebek platformu da Black Friday 2024 indirimi ile karşımıza çıkan markalardan biri.. Ay başında başlayan “Süper Kasım” indirimleriyle dikkatleri üzerine çeken ebebek, 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerine hem fiziksel mağazalar hem de internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden avantajlı rakamlar sunmaya devam edecek.

ebebek Black Friday indirimleri sürekli olarak yeni ürünlerle güncelleniyor. Yüzde 50’ye varan indirimlerin yer aldığı bu kampanyada anne ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok sayıda ayrıcalıklı fiyat yer alıyor. Bazı ürünler sepette net indirim avantajıyla gelirken, bazı ürünlerde ise “belirli sayıda ürün alana hediye” kampanyaları yer alıyor.

Hepsiburada – Efsane Kasım indirimi 2024

Marka / Site: Hepsiburada

Hepsiburada İndirim Adı: Efsane Kasım

Efsane Kasım Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%70

~%70 İndirim Tarihleri: 5-11 Kasım 2024

Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformları arasında yer alan Hepsiburada, Black Friday indirimleri kapsamında “Efsane Kasım” adı altında tüketicilerin karşısına çıkıyor. Her yıl Kara Cuma indirim fırsatlarını değerlendirerek tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunan platform, bu yıl da her zamanki gibi binlerce üründe çeşitli fırsatlara yer veriyor.

Hepsiburada 11.11 indirimleri “Efsane Fiyat” işareti ürünlerde geçerli olurken, bu bağlamda tüketicilere yüzde 70’e varan indirim fırsatları sunuluyor. Bu süre zarfında elektronik, kitap, moda, ev ve yaşam, kozmetik gibi çok sayıda kategoride avantajlı fiyatlara yer veriliyor.

Hepsiburada Black Friday 2024 indirimi kapsamında çok sayıda markanın ürünleri karşımıza çıkıyor. Bazı ürünler “1 alana 1 bedava”, “2 al 1 öde”, “2 alana 2 hediye” ve kupon fırsatı gibi avantajlarla geliyor. Tüketiciler için 11 Kasım’a kadar indirim imkanı sağlanıyor.

Mediamarkt – Şahane Kasım indirimleri 2024

Marka / Site: Mediamarkt

Mediamarkt İndirim Adı: Şahane Kasım

Şahane Kasım Ürün Kategorisi: Elektronik

Elektronik İndirim Oranı: ~%30

~%30 İndirim Tarihleri: 8-11 Kasım 2024

MediaMarkt Black Friday indirimleri “Şahane Cuma” adı altında karşımıza çıkıyor. Elektronik ve teknolojik ürünlerde birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Bu kampanya kapsamında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, kulaklıklar, beyaz eşyalar, oyun konsolları ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün kategorisinde avantajlı rakamlara yer veriliyor.

MediaMarkt Şahane Cuma indirimi 12 Kasım tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler bu kampanyadan hem fiziksel mağazalar, hem de MediaMarkt’ın online alışveriş sitesi üzerinden yararlanabilecek. Bununla birlikte alışveriş deneyimini daha cazip bir hale getirmek adına özel ödeme seçenekleri ve garanti programları da bulunuyor.

N11 – Kasım Fırsatları indirimi 2024

Marka / Site: N11

N11 İndirim Adı: Kasım Fırsatları

Kasım Fırsatları Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%30

~%30 İndirim Tarihleri: 9-11 Kasım 2024

“10 Üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları” sloganıyla karşımıza çıkan N11 (Getir Alışveriş), hemen her kategoride eşsiz avantajlara ev sahipliği yapıyor. Moda, elektronik, ev & yaşam, anne & bebek, kozmetik, kişisel bakım, mücevher, saat, spor, outdoor, kitap, müzik, film, oyun ve çok daha fazlası için tüketicilere çeşitli fırsatlar sağlanıyor.

11 Kasım tarihine kadar devam eden N11 Black Friday kampanyası binlerce farklı üründe cazip fiyat etiketlerini karşımıza çıkarıyor. Bunun yanı sıra yeni üyelere özel toplam 400 TL’ye varan kupon fırsatları, “Kuponmatik” ile çark çevirip avantajlar yakalama imkanı, yüzde 5 UçUç Puan ile her alışverişte 50 TL’ye kadar geri para kazanma seçeneği, gün boyunca 7 özel saatte kaçırılmayacak kuponlar, sevilen markalarda özel indirimler ve 11 TL’den 1.111 TL’ye katlanan eşsiz fiyatlar ile dopdolu bir kampanya vaat ediliyor.

Elektronik ürünlerde de birçok cazip fırsatı bir araya getiren N11 Black Friday indirimleri kapsamında Apple MacBook ve Samsung televizyon gibi çok rağbet gören bazı ürünlerde ayrıcalıklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ürünleri ve çok daha fazlası için indirimli ürünler ile karşılaşmak mümkün oluyor.

PttAVM – Yıldızlı Kasım indirimi 2024

Marka / Site: PttAVM

PttAVM İndirim Adı: Yıldızlı Kasım

Yıldızlı Kasım Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%50

~%50 İndirim Tarihleri: 1-30 Kasım 2024

Black Friday indirimleri ay sonuna kadar çok sayıda farklı platformda karşımıza çıkmaya devam edecek. Cazip indirim ayrıcalığına yer veren isimlerden bir tanesi de PttAVM oluyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı’na bağlı olarak hizmet veren platform, “Yıldızlı Kasım” adı altında tüketicilere cazip fiyatlar sunuyor.

2024 Black Friday indirimi sırasında yeni bir iPhone satın almak, Sony PlayStation 5 ile boş vakitlerinizi daha eğlenceli hale getirmek ya da mutfağınızı renklendirip işlerinizi kolaylaştıracak bir Airfryer siparişi vermek istiyorsanız, aradığınız hemen her ürün için PttAVM’de indirimli rakamlar bulunuyor.

PttAVM Yıldızlı Ürünler kampanyası elektronik, kozmetik, kişisel bakım, takı, gözlük, saat, ev dekorasyon, otomobil, motosiklet, ofis, kırtasiye, fotoğraf, kamera, pet shop, spor-outdoor, yapı market, bahçe, süpermarket, hobi-oyuncak, ve bebek gibi farklı kategorilerde binlerce ürüne yer veriyor.

Black Friday indirimleri kapsamında cazip fiyat etiketlerinin yanı sıra PttAVM ayrıca bedava kargo avantajını da karşımıza çıkarıyor. Öte yandan bazı ürünlerde “vade farksız 3 taksit” seçeneği de sunuluyor. Ayrıca platform her gün bazı ürünleri “Günün Fırsatı” etiketiyle listeleyerek kaçırılmayacak avantajlar ortaya koyuyor.

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Teknosa – Kasım Coşkusu indirimi 2024

Marka / Site: Teknosa

Teknosa İndirim Adı: Kasım Coşkusu / 11.11 Coşkusu

Kasım Coşkusu / 11.11 Coşkusu Ürün Kategorisi: Elektronik

Elektronik İndirim Oranı: ~%50

~%50 İndirim Tarihleri: 6-12 Kasım 2024

Teknosa Black Friday indirimleri başladı. 12 Kasım tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında çok sayıda elektronik üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Teknoloji alışverişi yapmak isteyenler için yılın en cazip fırsatlarından birine ev sahipliği yapan Teknosa, hem fiziksel mağazalar hem de online alışveriş platformu üzerinden tüketicileri ağırlıyor.

2024 Black Friday indirimi kapsamında “Kasım Coşkusu” adı altında büyük bir kampanya gerçekleştiren Teknosa, başta akıllı telefonlar olmak üzere geniş bir ürün kategorisinde cazip rakamlar sunuyor. Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung, Realme ve Vivo gibi markaların cihazlarında ayrıcalıklı fiyatlara yer veren şirket, bunun yanı sıra beyaz eşya, robot süpürge, PC, laptop, gaming notebook ve akıllı TV gibi kategorilerde de tüketicileri unutmuyor.

Trendyol – Süper Alışveriş Günleri indirimi 2024

Marka / Site: Trendyol

Trendyol İndirim Adı: Süper Alışveriş Günleri

Süper Alışveriş Günleri Ürün Kategorisi: Karışık

Karışık İndirim Oranı: ~%50

~%50 İndirim Tarihleri: 6-11 Kasım 2024

Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan Trendyol 2024 Black Friday indirimi kampanyasını “Süper Alışveriş Günleri” adı altında gerçekleştiriyor. 11 Kasım tarihine kadar devam edecek olan bu fırsat, pek çok kategoriden binlerce ürünü ayrıcalıklı fiyatlarla karşımıza çıkarıyor.

Trendyol “Süper Alışveriş Günleri” kampanyasında giyim, elektronik, ev dekorasyonu, kozmetik gibi birçok kategoride büyük indirimler sunuluyor. Sezon trendlerine uygun ürünlerde yapılan bu indirimler belirli bir süre için geçerli olup, popüler markalardan yüksek indirim oranları sağlanıyor.

Vatan Bilgisayar – Müthiş Kasım indirimleri 2024

Marka / Site: Vatan Bilgisayar

Vatan Bilgisayar İndirim Adı: Müthiş Kasım

Müthiş Kasım Ürün Kategorisi: Elektronik

Elektronik İndirim Oranı: ~%30

~%30 İndirim Tarihleri: 7-12 Kasım 2024

2024 Black Friday indirimi sırasında elektronik ürün satın almayı planlayan tüketiciler için Vatan Bilgisayar “Müthiş Kasım” indirimleri ile karşımıza çıkıyor. 12 Kasım tarihine kadar devam edecek bu fırsatlar, teknolojik ürünlerde önemli ayrıcalıklar sunuyor.

Vatan Computer Black Friday indirimleri kapsamında akıllı telefonlar, notebooklar, tabletler, küçük ev aletleri, kahve makineleri, kişisel bakım ürünleri, robot süpürgeler, akıllı saatler ve televizyonlar gibi birçok ürün kategorisinde çeşitli fırsatlar karşımıza çıkıyor.

Samsung, Apple, MSI, Lenovo, Vestel, ONVO, Casper, Philips, Roborock, LG, ASUS, GoPro, Xiaomi, Grundig, Canon ve Braun gibi farklı markalardan pek çok ürüne ev sahipliği yapan Black Friday indirimleri Vatan Bilgisayar mağazalarında, internet sitesinde ve mobil uygulamasında tüketicilerle buluşuyor.

Black Friday nedir?

Black Friday indirimleri günümüzde dünya genelinde en popüler alışveriş günlerinden bir tanesi olarak biliniyor.

İlk olarak 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan bu kültür, Philadelphia’daki polislerin “Thanksgiving” gününün ardından şehre gelen turistlerin yoğunluğu nedeniyle büyük kaotik olaylar yaşadıkları günü tanımlamak için kullanılan bir terim haline geldi. Bu terim 1980’lerde ise ulusal alışveriş günü olarak bir kültüre dönüşmüş ve yavaş yavaş dünyaya yayıldı.

Yılın en büyük alışveriş indirimleri için ev sahipliği yapan Black Friday kampanyaları, uygun fiyatlı ürün satın almak isteyen tüketiciler için cazip bir fırsat olarak nitelendiriliyor. Başta ABD’de popüler olan, son yıllarda Türkiye’de de markalar ve müşteriler arasında oldukça büyük bir ilgi görmeye başlayan bu özel gün, özellikle de online alışveriş furyasının yaygınlaşmasıyla beraber daha geniş kitlelere yayılmaya başladı.

Black Friday 2024 indirimi ne zaman başlıyor?

Black Friday tarihi merak çok alışveriş tutkunu tarafından merak ediliyor. Birbirinden cazip fırsatları bir araya getiren bu özel gün, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü tatilinin ertesi günü, Kasım ayının son Cuma günü gerçekleşiyor.

Bilmeyenler için Şükran Günü’nün her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlandığını da belirtmekte fayda var. Şükran Günü tarihi takvimde sabit bir günde kutlanmadığından dolayı Black Friday günü de buna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

“Black Friday 2024 ne zaman?” diye düşünenler için bu özel alışveriş gününün bu yıl 29 Kasım Cuma gününe denk geldiğini de ekleyelim.

Black Friday 2024 indirimi: Özet

Alışveriş yapmak isteyen insanların aylardır sabırsızlıkla beklediği ve özel indirimlerle karşı karşıya kalacağı Black Friday kampanyası günümüzde hızla yayılan bir alışveriş kültürüne dönüşmüş durumda.

Küresel olarak büyük bir fenomen haline gelen Black Friday indirimleri artık Türkiye’de de tüketiciler adına önemli bir fırsat haline geldi. Ülkemizde pek çok marka Kasım ayını sürpriz kampanyalarla değerlendiriyor. Üstelik birçok marka veya internet sitesi yalnızca Kara Cuma günü değil, genellikle birkaç gün ya da Kasım ayının tamamında indirimlerini sürdürmeyi tercih ediyor.

Türkiye’de Black Friday indirimi sunanlar arasında Amazon Türkiye, Boyner, Çiçeksepeti, ebebek, Hepsiburada, MediaMarkt, N11, PttAVM, Teknosa, Trendyol ve Vatan Bilgisayar gibi büyük markalar veya siteler bulunuyor.

NOT: Black Friday’de uygulanan indirimlerin gerçek indirim olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

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