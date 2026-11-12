Amazon’un yapay zeka alışveriş asistanı Alexa ile Alışveriş Türkiye’de kullanıma açıldı

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Amazon Türkiye, yapay zeka destekli alışveriş asistanı Alexa ile Alışveriş'i 12 Kasım 2026'da beta sürümüyle kullanıma açtı.

Asistan, Amazon Türkiye uygulamasında ve Amazon.com.tr'de ürün araştırma, karşılaştırma ve hediye önerisi gibi konularda sohbet yoluyla yardımcı oluyor.

ABD'deki sürümde bulunan fiyat takibi ve otomatik satın alma gibi özellikler Türkiye açıklamasında yer almıyor.

Amazon Türkiye, yapay zeka destekli alışveriş asistanı Alexa ile Alışveriş’i 12 Kasım 2026 Perşembe günü kullanıma açtı. Beta sürümüyle sunulan asistan, Amazon Türkiye mobil uygulaması ve Amazon.com.tr üzerinden alışveriş yapan bütün müşterilerin erişimine açık.

Asistan, ürünler hakkında soru sormayı, farklı modelleri karşılaştırmayı ve öneri almayı doğal bir sohbet akışına taşıyor. Amazon, bunun için Türkiye’deki ürün yelpazesini, milyonlarca müşteri yorumunu ve ayrıntılı ürün bilgilerini internet genelindeki verilerle bir araya getirdiğini belirtiyor.

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Alexa ile Alışveriş neler yapabiliyor?

Amazon Türkiye’nin açıklamasına göre beta sürümü üç temel işleve odaklanıyor. İlk kez araştırılan bir ürün kategorisinde asistan, satın almadan önce dikkat edilmesi gereken özellikleri anlatıyor ve kapasite, güç ya da kullanım kolaylığı gibi ölçütlere göre ürün öneriyor. Hediye arayan kullanıcılar ise yaş, ilgi alanı ve kullanım amacına göre seçenekler görebiliyor. Şirketin verdiği örnekte bilime meraklı 10 yaşındaki bir çocuk için hediye arayan müşteriye yaşa uygun, popüler ve yüksek puanlı ürünler öneriliyor.

Karşılaştırma tarafında da benzer bir yaklaşım var. İki kablosuz kulaklık arasında kararsız kalan bir kullanıcı, ürünlerin temel özelliklerini, fiyatlarını ve müşteri yorumlarında öne çıkan noktaları tek bir özette görebiliyor. Böylece ürün sayfaları arasında gidip gelmeden iki model yan yana değerlendirilebiliyor.

Echo hoparlörlerdeki Alexa ile aynı şey değil

Adı aynı olsa da Türkiye’de açılan hizmet, Echo hoparlörlerde çalışan Alexa sesli asistanından farklı bir ürün. Alexa ile Alışveriş yalnızca Amazon’un alışveriş uygulamasında ve web sitesinde çalışan, ürün araştırmaya ve karşılaştırmaya odaklanan bir asistan olarak sunuluyor.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Burak Erdem, açıklamasında Türkiye’deki tüketicilerin yapay zeka destekli alışverişe yüksek bir eğilim gösterdiğini söyledi. Erdem, “Dünya genelinde son 12 ayda 350 milyondan fazla müşterinin kullandığı bu deneyimi, şimdi Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, beta sürümünün yeni özelliklerle geliştirilmeye devam edeceğini de belirtiyor.

ABD’deki sürümde hangi özellikler var?

Alexa ile Alışveriş, Amazon’un daha önce Rufus adıyla sunduğu alışveriş asistanının Alexa+ ile birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Amazon’un Mayıs 2026’daki duyurusuna göre ABD’deki sürüm, ürün karşılaştırmanın yanında bir yıla kadar fiyat geçmişini gösterebiliyor, belirlenen fiyata düşen ürünü otomatik olarak satın alabiliyor, sepeti yönetebiliyor ve düzenli alınan ürünleri yeniden sipariş edebiliyor.

Türkiye’deki beta sürümüyle ilgili açıklamada ise fiyat takibi ya da otomatik satın alma gibi özelliklerden söz edilmiyor, öne çıkan işlevler araştırma, keşif ve karşılaştırma ile sınırlı kalıyor. Veri Enstitüsü’nün Amazon Türkiye için hazırladığı E-Ticaret Standartları Endeksi’nde ise tüketicilerin yapay zekadan en çok fiyat takibi (yüzde 33) ve müşteri yorumlarının özetlenmesi (yüzde 27) konusunda fayda beklediği görülüyor. Amazon yeni özelliklerin bu araştırmada ortaya çıkan beklentilere göre ekleneceğini söylüyor, ancak fiyat takibinin Türkiye’deki sürüme gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.