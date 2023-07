50 TL altı en iyi Steam oyunları (2023)

Oyun dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bununla beraber birbirinden ilgi çekici oyunlar piyasaya çıkıyor. Fakat kimi zaman etkileyici grafikler ile dolu büyük yapımlar hem zaman hem de bütçe ayırmak konusunda zorlayıcı olabiliyor. Ancak tam da bu noktada Steam gibi uygun fiyatlı oyunlar sunan platformlar öne çıkıyor. Eğer dar bir bütçeye sahipseniz ve kısıtlı bir harcama limiti ile keyifli bir oyun deneyimine katılmak istiyorsanız, sizler için 50 TL altı en iyi Steam oyunları hakkında kapsamlı bir rehber hazırladık.

Valve çatısı altında hizmet veren popüler oyun platformu Steam, geniş bir oyun kütüphanesine ev sahipliği yapmaktadır. Milyonlarca oyuncunun ilgisini üzerinde toplayan servis, her türden ve her zevke uygun kalabalık bir seçenek havuzu sunuyor. Steam’de yer alan uygun fiyatlı oyunlar genellikle bağımsız oyun geliştiricileri tarafından geliştirilmiş olsa da bu oyunların büyük bir kısmı orijinal fikirler, sıra dışı öyküler ve benzersiz birer oynanış deneyimleri vaat ediyor. Grafik anlamında elbette ki AAA oyunları kadar etkileyici olmasalar da bu oyunların yaratıcı sanat tarzları ve dikkat çeken atmosferleri oyunlara hoş anlar yaşatıyor.

En iyi 50 TL altı Steam oyunları

Birbirinden ilgi çeken oyunları bir araya getiren Steam platformu herkese hitap eden kalabalık oyun kütüphanesi ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her biri farklı türe ve oynanış mekaniklerine sahip olan bu yapımlar, sizleri adeta kendilerine bağlayacak ve saatler süren eğlenceli bir deneyime ev sahipliği yapacak.

Öte yandan bu oyunlar, genellikle düşük sistem gereksinimlerine sahip olmaları sebebiyle de dikkat topluyor. Bu sayede eski ya da daha düşük performansa sahip olan bilgisayarlarda bile sorunsuz bir şekilde çalıştırılabiliyor. 50 TL altı en iyi Steam oyunları listemizde bulunan bu yapımlar, sizlere farklı maceraların kapılarını aralayacak. Bu seçenekler arasında aksiyondan maceraya, nişancılıktan simülasyona, gizemden stratejiye, rol yapmadan bulmacaya kadar pek çok farklı tarzda oyun bulunuyor. İşte bütçe dostu fiyatları ile öne çıkan o oyunlar…

Stardew Valley

50 TL altı en iyi Steam oyunları listemizin ilk sırasında 2016 yılında piyasaya sürülen ve Eric “ConcernedApe” Barone imzasıyla karşımıza çıkan simülasyon rol yapma oyunu Stardew Valley karşımıza çıkıyor. Son dönemlere adeta damgasını vuran yapım, heyecan dolu bir macerayı gerçek bir köy hayatı deneyimi ile bir araya getirerek oyuncular için kendilerini sıradan bir çiftçinin ayak izlerinde bulma imkanı sağlıyor. Dilerseniz kent hayatından kaçmak, dilerseniz de yepyeni bir başlangıca imza atmak isteyin, bu oyun sizler için iyi bir seçenek olacaktır.

Stardew Valley konusu itibariyle büyük bir firmada sıkışıp kalmış bir karakter ile oyuncuları baş başa bırakıyor. Kahramanımız elde ettiği büyük bir miras sayesinde bir çiftliğe kavuşuyor ve kent yaşamından bıktığını fark edip yalnızca kendisine ait olan bu topraklara yolculuk ederek gerçek bir köy yaşantısına adım atıyor. Fakat çiftliğe geldiğinde, ilk etapta eski ve son derece bakımsız topraklarla karşılaşıyor. Bu noktada oyunculara düşen, kollarını sıvayıp bu çiftliği eski görkemli atmosferine kavuşturmak oluyor.

Çiftlik hayatını her yönden deneyimleme şansına sahip olabileceğiniz Stardew Valley’de tarla sürme, tohum ekerek bitki yetiştirme, meyve ağaçları dikme ve hayvan besleme gibi seçenekler yer almaktadır. Öte yandan üretmiş olduğunuz ürünleri satmayı tercih edebilir ve kazandığınız para ile çiftliğinizi daha da büyütme yolunda ilerleyebilirsiniz. Ayrıca oyunda çeşitli sosyalleşme fırsatları da bulunmaktadır. Köyde yer alan diğer karakterler ile etkileşime girebilir, arkadaş olabilir ve hatta bir aşk ilişkisine dahi başlayabilirsiniz. Köydeki tüm karakterlerin kendilerine has hikayeleri ve özellikleri bulunmaktadır.

Elbette ki Stardew Valley’in tek özelliği çiftlik işleri değildir. Bunun yanı sıra köy madenlerinde yer alan değerli kaynakları aramaya çıkabilir, balık tutabilir, mağaralarda keşif yapabilir ve aynı zamanda köydeki festivallere de katılım sağlayabiirsiniz. Piksel sanat tarzı grafikleriyle dikkat toplayan oyun, rahatlatıcı müzik seçimleri ve huzur dolu atmosferi sayesinde oyuncuları stresten arındırmaya da katkıda bulunur. Steam’de Stardew Valley fiyatı 24 TL olarak listelenmektedir.

Stardew Valley sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm, macOS X 10.10 veya daha yeni bir sürüm, Ubuntu 16.04 veya daha yeni bir sürüm

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm, macOS X 10.10 veya daha yeni bir sürüm, Ubuntu 16.04 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: 2 GHz çift çekirdekli işlemci

2 GHz çift çekirdekli işlemci Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: 256 MB VRAM ve Shader Model 3.0 desteği

256 MB VRAM ve Shader Model 3.0 desteği Depolama: 500 MB boş alan

Five Nights at Freddy’s

Scott Cawthon tarafından geliştirilip 2014 yılında yayınlanan Five Nights at Freddy’s, 50 TL altı en iyi Steam oyunları arasında öne çıkan bir seçenek olduğu gibi, aynı zamanda korku oyunları arasında da dikkat çeken bir isim haline geldi. Son yılların bağımlılık yaratan oyun serisinin ilk oyunu olan bu yapım, oyunculara tüyler ürpertici bir korku ve gerilim atmosferi vaat ediyor. Daha çok korku türünün hayranlarına hitap eden bu yapım, sizleri Freddy Fazbear’s Pizza isimli gizem dolu bir mekana davet ediyor.

Bir gece bekçisi olarak işe başlayacağınız oyunda Freddy Fazbear’s Pizza, gündüzleri neşe dolu ve eğlenceli bir mekan gibi görünse dahi geceleri son derece korkutucu bir mekana dönüşmektedir. Animatronik karakterlerin ilginç davranışları, mekanın karanlığı ve asla beklemeyeceğiniz bir dizi olay, sizi sıra dışı bir hayatta kalma yolculuğuna çıkarır.

Five Nights at Freddy’s oyundaki temel amaç, beş gece boyunca Freddy Fazbear’s Pizza’da hayatta kalmak olarak belirtiliyor. Kontrol odasında yer alan güvenlik kameralarını çalıştırarak anomatronik karakterlerin eylemlerini takip edip onlardan uzaklaşmaya çalışmanız gerekmektedir. Sizi zorlayacak animatronikler arasında Freddy Fazbear, Bonnie, Chica ve Foxy gibi karakterler yer almaktadır. O animatroniklere karşı dikkatli bir şekilde hareket etmeniz ve aynı zamanda enerji kaynaklarınızı doğru biçimde yönetmeniz gerekir. Zira gece ilerlemeye devam ettikçe, enerji seviyenizde düşme ile karşılaşabilirsiniz. Bu da korunmanız için gerekli olan güvenlik önlemlerini azaltmaktadır.

Etkileyici atmosferi ile adından sıkça söz ettiren oyun, aynı zamanda gerilim duygusunu sonuna kadar hissedeceğiniz başarılı müzikleri ile de beğeni toplamaktadır. Oyunda basit ama çarpıcı bir görsel stil benimsenirken, oyunda hiç beklemeyeceğiniz olaylar ile karşılaşacak ve bu gizemi aydınlığa kavuşturmak adına cesaretinizi toplamanız gerekecek. Five Nights at Freddy’s oyunu Steam’de şu anda 10,50 TL karşılığında satılmaktadır.

Five Nights at Freddy’s sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 veya daha yeni bir sürüm, macOS X 10.8 veya daha yeni bir sürüm

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 veya daha yeni bir sürüm, macOS X 10.8 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: 2 GHz Intel Pentium 4 veya AMD Athlon veya daha iyisi

2 GHz Intel Pentium 4 veya AMD Athlon veya daha iyisi Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: 1 GB VRAM ve Shader Model 3.0 desteği

1 GB VRAM ve Shader Model 3.0 desteği Depolama: 250 MB boş alan

The Stanley Parable

50 TL altı en iyi Steam oyunları arasında öne çıkan The Stanley Parable, sıra dışı atmosferi ile beğeni topluyor. Şimdiye kadar alışık olduğunuz tüm oyun klişelerini alt üst edecek bu yapım, adeta oyun oynamayı sorgulatacak bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Oyunda kendi kaderinizi belirlemek ile baş başa kalırken, aynı zamanda geleneksel kalıpları yıkmanız ve farklı bir gözle yaklaşmanız gerekiyor. Felsefe meraklılarının büyük bir ilgisini toplayan bu oyun, eleştirmenlerden tam not alıyor ve bildiğiniz her şeyi sorgulamanıza kapı aralıyor.

Oyunun ismi elbette ki hikayenin baş kahramanı olan Stanley’den geliyor. Karakter sıradan bir ofis çalışanı olarak yolculuğuna başlıyor. Monoton bir yaşama sahip olan bu kahraman, bir anda tüm çalışma arkadaşlarının ofisten kaybolduğunu fark ediyor. Bu sıra dışı durumu çözmeye çalışan Stanley’in bir dizi seçim ve karar alıp oyunu kontrol etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hikaye tümüyle oyuncuların elinde olurken, herkesi farklı sonuçlar bekliyor.

The Stanley Parable felsefi altyapısı ve çarpıcı hikayesi ile şimdiye kadar gördüğünüz tüm oyunlardan çok daha farklı bir duruş sergiliyor. İlginç bir mekanik sistemine sahip olan oyunda yapacağınız her bir seçim, oyunun gidişatını tümüyle etkiliyor. Gizemli bir anlatıcı size tüm bu süreçte yönlendirmelerde bulunuyor ve aldığınız tüm kararları yorumluyor. Bu sırada pek çok sürpriz, ironik anlatı ve beklenmedik olay karşımıza çıkıyor.

Oyun, görkemli ve büyük grafikler bekleyen oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat oyundaki tüm grafiklerin zekice hazırlandığını ve pek çok ayrıntıya ev sahipliği yaptığını belirtmekte yarar var. Seslendirme performansları açısından muazzam bir deneyime kapı aralayan oyun, sizleri derin düşüncelere davet ediyor. Hikaye anlatımı noktasında pek çok bağımsız oyuna örnek olmayı başaran The Stanley Parable’ın Steam fiyatı 24 TL olarak görülüyor.

The Stanley Parable sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/10 veya daha yeni bir sürüm, macOS X 10.6 veya daha yeni bir sürüm

Windows XP/Vista/7/8/10 veya daha yeni bir sürüm, macOS X 10.6 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: 1.8 GHz çift çekirdekli işlemci

1.8 GHz çift çekirdekli işlemci Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: 256 MB VRAM ve Shader Model 3.0 desteği

256 MB VRAM ve Shader Model 3.0 desteği Depolama: 3 GB boş alan

The Forest

Endnight Games tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 ile Microsoft Windows (PC) platofrmları için 2014 yılında yayınlanan açık dünya türündeki hayatta kalma ve korku oyunu The Forest, sürükleyici bir deneyime kapı aralayarak oyuncuları vahşi bir ormana davet ediyor. Sırlar ile dolu bir adada mahsur kalan bir karaktere odaklanan oyunda hayatta kalmak için zorlu bir savaşa adım atmanız ve gizemleri tek tek aydınlığa kavuşturmanız gerekiyor.

The Forest konusu itibariyle korkutucu bir kazadan sonra ormanın derinliklerine düşen ana karakter Eric Leblanc ve oğlu Timmy’nin hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Ana kahraman olan Eric, kaybolan oğlunu bulmak adına zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Fakat içinde bulunduğu bu ıssız ada, pek çok gizeme ev sahipliği yapıyor. Burada Eric’in karşısına yabani hayvanlar, gizemli yaratıklar ve hatta düşman kabileler gibi zorlayıcı unsurlar çıkıyor.

Gerçekçi grafikleri ile adından sıkça söz ettiren The Forest oyunu, aynı zamanda atmosfere son derece uyumlu olan etkileyici müzikleriyle de beğeni topluyor. Oyuncuların tüm bu yolculukta hayatta kalmak ve kayıp oğlunu bulmak için mücadele göstereceği yapımda, aynı zamanda avlanma, barınak inşa etme, yiyecek ve su temin etme gibi kaynakları keşfetmelerine olanak sağlanıyor. Bu süreçte karakterinizi geliştirip hayatta kalma olasılığınızı artırmak üzere birtakım beceriler kazanabilirsiniz. Öte yandan adanın sırlarını da ortaya çıkarmanız gerekiyor. Fakat bu sırlar, beraberinde pek çok korkunç olayı ve ilginç gerçeği de taşıyor.

The Forest’ın en dikkat çekici yanlarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki arkadaşlarınız ile beraber oynama şansına sahip olacağınız çok oyunculu mod olarak öne çıkıyor. Bunun için birden fazla kişinin takım oluşturması, ortak kaynakları paylaşması ve aynı zamanda hayatta kalabilmek adına ortaklık kurmaları gerekiyor. The Forest şu anda Steam platformunda 32 TL karşılığında satılıyor.

The Forest sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz veya AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz veya daha iyisi

Intel Dual-Core 2.4 GHz veya AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz veya daha iyisi Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD Radeon HD 3830 veya daha iyisi, 1 GB VRAM

NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD Radeon HD 3830 veya daha iyisi, 1 GB VRAM Depolama: 5 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300 veya daha iyisi

Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X veya daha iyisi, 2 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X veya daha iyisi, 2 GB VRAM Depolama: 5 GB boş alan

ARK: Survival Evolved

Studio Wildcard, Instict Games, Efecto Studios ve Virtual Basement ortaklığına geliştirilen 2017 yapımı hayatta kalma oyunu Ark: Survival Evolved, oyunculara sürükleyici bir aksiyon – macera deneyimi vaat ediyor. Sıra dışı bir dünyada adrenalinle dolu bir hikayeye giriş yapacağınız bu yapımda, kendinizi tarih öncesi bir adada bulacaksınız. Bununla birlikte ilkel şartlarda hayatınızı idame etmek için mücadele göstermeniz gerekiyor. Fakat bu noktada dikkatli olmanızda yarar var. Zira dinozorlar ile dolu bir evrende pek çok tehlike sizleri bekliyor.

AR: Survival Evolved konusu itibariyle ilk etapta çıplak bir biçimde gözlerini açan bir kahramana odaklanıyor. Doğada tamamen yapayalnız bir şekilde kalacağınız bu oyun; yiyecek, su ve barınak gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılamak adına çevreyi keşfetmenizi ve kaynak toplayarak hayatta kalmanızı istiyor. Bu esnada elbette ki çevrenizde dolaşan yaratıklar ile savaşmanız ve hatta hayatta kalan diğer canlılarla birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Çarpıcı bir açık dünya deneyimi vaat eden oyunda, adada keşfetmeniz gereken olağanüstü bir coğrafya, farklı iklim koşulları, dağlar, ormanlar ve çöller yer alıyor. Tüm bu çeşitlilikler, oyuna daha derinlikli bir hava katıyor.

Dinozorlar oyunun vazgeçilmez bir unsuru olarak dikkat çekiyor. ARK adasının vazçgeilmez bir parçası haline gelen bu tarih öncesi hayvanlar, bambaşka türlerde çok karşımıza çıkıyor. Onları evcilleştirmek ve savaşta size yardım etmesi için kullanmak ise tamamen size kalıyor. Tüm dinozorların kendine has birtakım becerileri bulunurken, kullanım alanları da yine değişkenlik gösterebiliyor.

Olağanüstü grafikleri ile adından sıkça söz ettiren oyun, ses tasarımı ve sürükleyici hikayesiyle eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar topluyor. Aynı zamanda oyunda, tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu bir mod da bulunuyor. Bu sayede arkadaşlarınız ile birlikte ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi gösterip, diğer oyuncularla rekabet edebilmek adına sunuculara bağlanmanız mümkün kılınıyor. İlkel dünyanın gizemlerini çözmek isteyenler için ARK: Survival Evolved’ın Steam fiyatı 32 TL’den karşımıza çıkıyor.

ARK: Survival Evolved sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Windows 7/8.1/10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha iyisi

Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha iyisi

NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha iyisi Depolama: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-4790/AMD Ryzen 5 1500X veya daha iyisi

Intel Core i7-4790/AMD Ryzen 5 1500X veya daha iyisi Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 8GB/AMD Radeon RX Vega 56 8GB veya daha iyisi

NVIDIA GTX 1070 8GB/AMD Radeon RX Vega 56 8GB veya daha iyisi Depolama: 60 GB boş alan

Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt

Toxic Dog tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Excalibur Games imzasıyla yayınlanan Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt, 50 TL altı en iyi Steam oyunları arasında dikkat çekiyor. Eleştirmenlerden genel anlamda pozitif yorumlar toplamayı başaran bu oyun, kullanıcılara gerçeğe oldukça yakın bir çiftçilik deneyimi vaat ediyor. Bu oyunda kendi çiftliğinizi inşa ederken, aynı zamanda tarım yapmak, hayvan yetiştirmek ve avcılık becerilerinizi iyileştirmek gibi eylemlerde bulunabiliyorsunuz. Öte yandan oyunla beraber kırsal hayatın zorlukları ve güzelliklerini keşfetme olanağından yararlanıp, hayalinizdeki çiftliği inşa etmeniz mümkün kılınıyor.

Oyunda geniş bir arazi üzerinde kendi çiftliğinizi kurarken; ev, ahır, çiftlik binaları ve tarlanızı tamamen kendi estetik anlayışınıza göre inşa edebiliyorsunuz. Tarım alanlarını sürmek, bitki ekmek, sulamak ve hasat gerçekleştirmek için son derece gerçekçi mekaniklerden yararlanabiliyorsunuz. Çiftliğiniz büyüdükçe ekipmanlarınız da onunla birlikte gelişiyor. Detaylı çevre tasarımı, etkileyici grafikleri ve heyecan verici atmosferiyle dikkat toplayan oyunda çiftçilik tutkunları için zengin bir içerik sağlanıyor.

Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt oyunu ayrıca yalnızca tarımla kısıtlı kalmıyor. Öte taraftan oyun, avcılık konusunda da sürükleyici bir deneyime kapı aralıyor. Çiftliğin etrafında yer alan doğal alanları ziyaret ederek vahşi hayvanları avlayabilir ve avcılık konusundaki becerilerinizi artırabilirsiniz. Avcılık hem çiftlik havasından sıyrılıp farklı bir aktivite gerçekleştirmenize imkan sağlayacak, hem de size ek gelir ve kaynak sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra oyun, çok oyunculu mod da sunmaktadır. Bu modda arkadaşlarınızla beraber çalışıp çiftliğinizi daha hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz. Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt’ın fiyatı Steam’de 40 TL olarak listelenmekte.

Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) veya daha yeni bir sürüm

Windows 7 (64-bit) veya daha yeni bir sürüm İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya daha iyisi

Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7870 veya daha iyisi, 2 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7870 veya daha iyisi, 2 GB VRAM Depolama: 20 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1500X veya daha iyisi

Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1500X veya daha iyisi Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi, 4 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi, 4 GB VRAM Depolama: 20 GB boş alan

Unpacking

50 TL altı en iyi Steam oyunları arasında öne çıkan Unpacking, Witch Beam tarafından geliştirildi ve 2021 yılındı Humble Games imzasıyla piyasaya sürüldü. Hem eleştirmenler hem de oyunculardan övgü dolu yorumlar toplayan oyun, eşyaların ve anıların gücünü keşfetmek adına heyecan verici bir deneyim vaat ediyor. Yaşamınızın farklı dönemlerinden geçerek aldığınız kutuları açarak, eşyalarınızı doğru yerlere yerleştireceksiniz.

Minimalist bir tarza sahip olan bu yapım, sizi bir evin duygusal yolculuğuna davet ediyor. Ana karakterin gözünden anlatılan bu hikayede yeni bir eve taşınıyorsunuz ve kutuları açarak eşyalarınızı odaya yerleştirmeye başlıyorsunuz. Odada bulunan tüm eşyalar, yaşamınızın farklı noktalarını temsil ederken; odanızı düzenlediğiniz sırada geçmişinizi hatırlatan detayları yeniden canlandırıyorsunuz. İlk bakışta oldukça sıradan gibi görünen bu eşyalar, evin içindeki geçmişinizi tekrardan hatırlamanıza olanak sağlıyor.

Basit ama eğlenceli bir grafik anlayışı ile geliştirilen Unpacking, ses tasarımı konusunda da zarafet dolu bir yaklaşım sergiliyor. Odadaki eşyaları yerlerine koydukça, oda ve mekanların değişimini gözlemleyip zmaanla nasıl evrim geçirdiğinizi görüyorsunuz. Oldukça dokunaklı ve duygusal bir atmosfere ev sahipliği yapan bu oyun, geçmişin büyüleyici hatıralarını tekrardan canlandırmanıza ve odadaki eşyalarla kalben bir bağ yakalamanıza imkan tanıyor.

Oyunda yer alan ayrıntılar büyük bir dikkat toplarken, zaman geçtikçe sahip olduğunuz eşyaların birer nesneden çok daha fazlası olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Yaşamın değişen dinamiklerini ve insan ilişkilerini hissederek unutulmaz bir deneyime kapılacağınız Unpacking’in Steam fiyatı 32 TL olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

Unpacking sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: Intel Core i3 veya eşdeğeri

Intel Core i3 veya eşdeğeri Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 11 destekli grafik kartı

DirectX 11 destekli grafik kartı Depolama: 2 GB boş alan

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Ninja Theory tarafından geliştirilip yayınlanan 2017 yapımı Hellblade: Senua’s Sacrifice, 50 TL altı en iyi Steam oyunları içerisinde öne çıkan bir isim olarak oyuncuları zihinsel bir yolculuğa sürüklüyor. Gerilim ile dolu bir hikayeye ev sahipliği yapan bu oyunda, çarpıcı bir atmosfer ve eşi benzeri olmayan bir oynanış mekaniği karşımıza çıkıyor. Farklı bir oyun arayışına çıkan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilecek bu yapım, aynı zamanda ana karakterinin kadın bir kahraman olması ile de dikkat topluyor.

Uygun fiyatlı PC oyunları arasında dikkatleri üzerinde toplayan bir seçenek olan bu oyun, oyuncuları Senua’nın zihinsel savaşına davet ediyor. Senua karakteri kendi içindeki karanlık ile mücadele gösterirken, İskandinav mitolojisinin çarpıcı dünyasına adım atıyor. Bu esnada oyuncuların ona bu eşsiz yolculukta eşlik etmeleri, karakterin korku, şüphe ve geçmişi ile yüzleşmelerine yardımcı olmaları gerekiyor.

Hikaye anlatımı noktasında Hellblade serisinin diğer oyunlarından kolayca ayırt edilebilmeyi başaran Senua’s Sacrifice, içerisinde bulunan derinlikli ayrıntıları ile de oyuncuların gözdesi haline gelmiş durumda. Muazzam grafikleriyle eleştirmenlerden tam not alan oyun, ayrıca ses tasarımıyla da hikayenin daha sürükleyici bir hal almasına yardımcı oluyor. Her bir detayı titizlikle hazırlanan oyunda bulmaca çözmek, düşmanlarınızla mücadele etmek ve sürekli bir şekilde strateji kurarak ilerlemek gerekiyor.

Kendine has hikayesiyle adından sıkça söz ettiren yapım, aynı zamanda Senua’nın zihinsel durumunu yansıtan özel mekanikleriyle de övgüyü hak ediyor. Mitoloji meraklılarının ilgiyle oynayacağı Hellblade: Senua’s Sacrifice, Steam platformunda 49 TL’den oyunculara hitap etmekte.

Hellblade: Senua’s Sacrifice sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Windows 7, 8, 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 veya daha iyisi

Intel Core i5 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 280X veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 280X veya daha iyisi Depolama: 30 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7 veya daha iyisi

Intel Core i7 veya daha iyisi Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 64 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 64 veya daha iyisi Depolama: 30 GB boş alan

Hitman: Absolution

Agent 47’nin hikayesi tüm dünyada milyonlarca oyuncunun ilgisini üzerine çekiyor. IO Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Hitman: Absolution, gizlilik ve aksiyon türlerini birbirlerine harmanlayarak sıra dışı bir maceraya adım atmanıza olanak sağlıyor. Oyuncuların Ajan 47’nin entrikalarla dolu macerasında ona eşlik edecekleri bu yapım, birbirinden heyecan verici bölümler ve görevlere ev sahipliği yapıyor.

Bu noktada oyuncuların farklı yerlere sızıp hedefleri ele geçirmeleri, eksik kalan görevleri tamamlamaları ve olağanüstü bir kaçış planı yaparak düşmanlarına karşı mücadele etmeleri gerekiyor. Ancak bu noktada oyuncuların oldukça dikkatli bir şekilde hareket etmeleri ve gizliliklerini ön planda tutmaları büyük bir rol oynuyor. Görevleri yerine getirmek adına çevreye tam anlamıyla hakim olmak, sürekli bir şekilde kılık değiştirmek, stratejik taktikler kurmak ve düşmanlarını yenmek için yaratıcılığı kullanmak gerekiyor.

Hitman: Absolution oyunculara geniş bir özgürlük olanağı vaat ediyor. Oyunda yer alan görevler hiçbir zaman tek bir doğru ile tamamlanmadığı gibi, her bir görevi farklı şekillerde yerine getirmenize de izin veriliyor. Oyun tamamen aldığınız kararların sonuçlarına göre ilerlerken; başarılı grafikleri ve ses tasarımı ile de bu atmosfer destekleniyor.

Tüm zamanların en unutulmaz suikastçı karakterlerinden birine hayat vereceğiniz oyunda çevre ayrıntıları, atmosferik unsurlar ve karakter tasarımları büyük bir beğeni topluyor. Adrenalin ve gerilim dolu hikayede kendinizi bir kaosun içinde bulacak ve düşmanlarınızı alt etmek için strateji ve dikkatinizi ön planda tutmanız gerekecek. Hitman: Absolution’ın Steam fiyatı 34,99 TL karşılığında satılıyor.

Hitman: Absolution sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 veya 8 (32-bit veya 64-bit)

Windows Vista, 7 veya 8 (32-bit veya 64-bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 2.0 GHz

Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 2.0 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 veya ATI Radeon HD 2900 XT, 512 MB VRAM

NVIDIA GeForce 8600 veya ATI Radeon HD 2900 XT, 512 MB VRAM DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 24 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 8 (64-bit)

Windows 7 veya 8 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Athlon II X4

Intel Core i7 veya AMD Athlon II X4 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 5770, 1 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 5770, 1 GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 24 GB boş alan

Untitled Goose Game

PC platformunda oynayacak komik ve uygun fiyatlı bir oyun arıyorsanız, bu noktada Untitled Goose Game sizin için iyi bir seçenek olacaktır. 50 TL altı Steam oyunları içerisinde beğeni toplayan bu oyun, eşsiz bir deneyime kapı aralayarak oyunculara kahkaha dolu bir macera sunuyor. House House imzasıyla piyasaya çıkan bu oyunda inatçı bir kazı kontrol ederek kendinizi oldukça komik ve kaos dolu bir hikayenin ortasında bulacaksınız.

Untitled Goose Game konusu itibariyle oyuncuların bir kazın kontrolünü ele alarak tatlı bir İngiliz kasabasında geziye çıkmasıyla birlikte başlıyor. Oyundaki temel amaç, belli başlı görevleri tamamlarken çevrenizde yaramazlık yapmak ve insanların hayatını zorlaştırmak olarak belirtiliyor. Çevrede yer alan nesneleri çalabilir, insanları korkutabilir ya da eğlenceli bir şekilde kentte kargaşa yaratabilirsiniz. İlginç bir kahramanlık öyküsüne kapı aralayan bu oyun, basit ancak sevimli grafik tarzıyla beğeni topluyor. Rengarenk bir estetik anlayışıyla geliştirilen oyun, kendine özgü bir atmosfer sunuyor.

Adeta bir çizgi filmin içindeymiş gibi hissedebileceğiniz oyunda kullanıcılar için geniş bir özgürlük ve yaratıcılık alanı sağlanıyor. Tüm görevlerde kendi stratejilerinizi geliştirip uygulama şansınız bulunurken, aynı zamanda oyundaki dünyayı da istediğiniz şekilde keşfetmenize izin veriliyor. Herhangi bir sınır olmadan bu eşsiz dünyanın tadını çıkarabilirken, basit oynanışı sayesinde hikayenin komik unsurlarının keyfini sürebilir ve daha önce karşılaşmadığınız türden bir oyun deneyimine katılım sağlayabilirsiniz.

Yediden yetmişe herkese hitap etmeyi başaran oyun, bir yaş kısıtlaması olmadan herkes için kahkaha garantili bir macera vaat ediyor. Bir kazı yönetebileceğiniz ve şehri adeta alt üst etme şansına sahip olacağınız Untitled Goose Game’in Steam fiyatı 32 TL olarak görülüyor.

Untitled Goose Game sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri, macOS 10.11 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri, macOS 10.11 veya üzeri İşlemci: Intel Core i3 veya daha iyisi

Intel Core i3 veya daha iyisi Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: OpenGL 4.1 uyumlu

OpenGL 4.1 uyumlu Depolama: 500 MB boş alan

7 Days to Die

The Fun Pimps Entertainment tarafından geliştirilen ve yıllar geçmesine rağmen eskimemeyi başaran 2013 yapımı 7 Days to Die, 50 TL altı en iyi Steam oyunları arasında dikkat topluyor. Zombilerin hakim olduğu korkutucu ve gerilim dolu bir dünyada hayatta kalma mücadelesine dahil olacağınız bu yapımda oyuncular, kendilerini olağanüstü bir zombi kıyametinin göbeğinde bulunuyor. Bu noktada oyuncuların zekalarını kullanıp hayatta kalma becerilerini geliştirerek ayakta kalmaları ve zombilere karşı kıyasıya bir mücadele göstermeleri gerekiyor.

Post-epokaliptik bir dünyada geçen 7 Days to Die’de oyuncular açık, susuzluk ve yorgunluk gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak adına kaynak toplayarak kişisel becerilerini geliştirebiliyor. Gündüzleri kaynak toplayarak ve savunma konusunda önlem alarak vakit geçirirken, gece saatlerinde ise zombi saldırılarına karşı eşi benzeri olmayan bir savaşa adım atmaları gerekiyor. Açık dünyasıyla beğeni toplayan oyunda geniş bir harita yer alırken, keşfe çıkacağınız her bir mekanda birbirinden tehlikeli sürprizler de sizleri bekliyor olacak.

7 Days to Die elbette ki yalnızca zombi savaşlarına odaklanmıyor. Bununla birlikte oyuncuların bu kaotik dünyada inşaat yapmaları, silah geliştirmeleri ve çeşitli hayatta kalma stratejileri planlamalarına izin veriliyor. Görsel anlamda büyük bir beğeni toplayan oyun, son derece ayrıntılı grafikleri ile artı puan topluyor. Atmosfere büyük bir katkı sağlayan ses tasarımları ve oyun müzikleri de yaratılan bu dünyanın daha gerçekçi kılınmasında büyük bir rol oynuyor. 7 Days to Die’nin Steam fiyatı 39 TL’den listeleniyor.

7 Days to Die sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit), macOS 10.9 veya üzeri, Ubuntu 14.04 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri (64 bit), macOS 10.9 veya üzeri, Ubuntu 14.04 veya üzeri İşlemci: 2.4 GHz dört çekirdekli işlemci

2.4 GHz dört çekirdekli işlemci Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu 1 GB VRAM

DirectX 11 uyumlu 1 GB VRAM Depolama: 12 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: 3.0 GHz dört çekirdekli işlemci veya üzeri

3.0 GHz dört çekirdekli işlemci veya üzeri Bellek: 8 GB RAM veya üzeri

8 GB RAM veya üzeri Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu 2 GB VRAM veya üzeri

DirectX 11 uyumlu 2 GB VRAM veya üzeri Depolama: 12 GB boş alan

Mortal Shell

50 TL altı en iyi Steam oyunları arasında Souls-like ve karanlık fantezi türlerinin öne çıkan seçeneklerinden biri olarak dikkatleri üzerine çeken Mortal Shell, Cold Symmetry tarafından geliştirildi ve 2021 yılında Playstack imzasıyla yayınlandı. Gerçek zamanlı savaş mekaniğiyle büyük bir dikkat toplayan oyun, ölümün pençesinden yükselerek korkunç bir dünyada kendinizi kanıtlamak üzere savaşmanıza imkan sağlıyor. Aksiyon ve RPG deneyimlerini bir araya getiren yapımda oyuncular, ölümün hakim olduğu acımasız bir dünyada sürükleyici bir maceraya davet ediliyor.

Oyuncuların gizemli bir varlık olarak karşımıza çıkan Mortal Shell adlı bir karakteri kontrol altına alabilecekleri bu oyun, ölülerin bedenlerini ele geçirme yeteneğine sahip olan bu karakterle birlikte çeşitli zorluklarla mücadele edip, düşmanlarını alt etmeye çalışacakları aksiyon dolu bir maceraya sürükleniyor. Düşmanlarınızın saldırı desenlerini çözmeye çalışmanız gereken oyunda stratejik hamleler büyük bir rol oynuyor.

Çarpıcı bir savaş sistemine ev sahipliğinde bulunan oyun, taktiksel yaklaşımlar üzerine kurulu bir şekilde geliştirildi. Bu nedenle saldırılarınızı düşmanlarınızın zayıf noktalarına yönlendirerek onları etkisiz bir hale getirebilmenize olanak sağlanıyor. Aynı zamanda özel beceriler ve ekstra güç takviyesi alabileceğiniz eşyalar sayesinde kendinizi güçlendirip düşmanlarınızın önünü kesmeniz mümkün kılınıyor.

Görsel atmosferiyle eleştirmenlerden tam not lamayı başaran Mortal Shell, vaat ettiği gotik dünyada hafızalardan kolay kolay silinmeyecek gizemli mekanlar ve korkunç yaratıklar getiriyor. Derinlemesine hikayesiyle aksiyon ve RPG tutkunları için olağanüstü bir macera vaat eden Mortal Shell’in Steam fiyatı 49 TL olarak görülmekte.

Mortal Shell sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya üzeri (64 bit)

Windows 7 SP1 veya üzeri (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 veya daha iyisi

Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 12 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 veya daha iyisi

Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 veya daha iyisi Bellek: 16 GB RAM veya üzeri

16 GB RAM veya üzeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 12 GB boş alan

