Bir kullanıcı Windows 10 desteğinin uzatılması için Microsoft’a dava açtı

ABD'de yaşayan bir yazılımcı, Microsoft'un Windows 10 desteğini sonlandırma kararına karşı dava açtı.

Lawrence Klein adlı kullanıcı, şirketi Windows 11 destekli yeni bilgisayarlar almaya zorlamakla suçladı.

Windows 10'un hala ciddi bir pazar payına sahip olduğunu savunan yazılımcı, bu kararın milyonlarca cihazı e-atık haline dönüştüreceğini ileri sürüyor.

Bir Windows 10 kullanıcısı, 14 Ekim 2025’te sona ermesi planlanan sistem desteğinin sona ermesini engellemek için Microsoft’a dava açmaya karar verdi. Amerikalı Lawrence Klein, yazılımın kullanımının Windows kullanıcı tabanının yüzde 10’unun altına düşene kadar ücretsiz desteğin uzatılmasını gerektiren bir mahkeme emri talep ediyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego County Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada, Microsoft’un kullanıcıları Windows 11’e geçmeye zorladığı da iddia ediliyor. Mahkemenin nasıl sonuçlanacağı kalabalık bir internet topluluğunun merakını üzerine çekiyor.

Davanın perde arkası ne?

7 Ağustos Perşembe günü açılan davada maddi tazminat talep edilmiyor. Destek süresinin sona ermesinin, milyonlarca cihazı (tüketici ve işletme) artık güvenlik güncellemeleri almayacağı için siber saldırılara karşı savunmasız bırakacağı savunuluyor.

PCGamer’ın haberine göre belgede bu cihazların çoğunun hassas veriler barındırdığı ve Microsoft’un ilgili risklerin farkında olduğu vurgulanıyor. Dilekçeye göre şirketin stratejisi, özellikle de Copilot AI asistanını çalıştırmak üzere optimize edilmiş sinirsel işlem birimleri (NPU) ile donatılmış yeni Windows 11 bilgisayarlarının satışlarını artırmak olacak.

Küçük bir fikir vermesi açısından, yaklaşık 240 milyon kişisel bilgisayar, Windows 11’i yüklemek için gereken minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor. Davaya göre bu durum, kullanıcıların ekipmanlarını değiştirmesi durumunda büyük miktarda elektronik atık oluşmasına yol açacak başka bir sorun da doğuracak.

Windows 10 yakında rafa kaldırılacak

2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, artık on yaşında ve işletim sistemlerinin önemli bir bölümünü elinde tutuyor.

Microsoft yıllar önce sistem desteğini sonlandırma planını duyurmuş ve şu anda geçiş yapamayan ya da yapmak istemeyenler için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programına ücretsiz bir alternatif sunmuştu.

Bu ücretsiz program, kullanıcıların Ekim 2026’ya kadar sınırlı bir süre boyunca güvenlik yamalarını almaya devam etmelerini sağlıyor.

Windows 11 kısa sürede önce tarihte ilk kez kullanıcı sayısı konusunda Windows 10’u geride bıraktı. Windows 11’in benimsenmesi artıyor olsa da ABD’de açılan davada Microsoft’un tutumu eleştirildi. Davada, “zorunlu eskitme olmadan birçok kullanıcı yükseltme yapmazdı” tezi ön planda tutuluyor.

Klein’ın şikayetinde ayrıca şirketin geçiş için yedi ila sekiz yıl süre tanıdığı, Windows 11’in piyasaya sürülmesi (2021) ile Windows 10 desteğinin sona ermesi arasındaki sürenin ise yalnızca dört yıl olduğu vurgulandı.

Son olarak Microsoft, yakın zaman önce yaptığı bir açıklamada, öğrencilere odaklanan Windows 11 SE’nin Ekim 2026’da fişinin çekileceğini doğruladı.