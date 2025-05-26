Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Bir dönemin efsanesi Tamagotchi sanal bebekler yenilenerek piyasaya döndü

    90'lı yıllara damgasını vuran efsane Tamagotchi sanal bebekler modern teknolojilerle harmanlanarak yeniden hayatımıza giriyor.
    Tamagotchi
    • Bandai Namco, Tamagotchi sanal bebekleri yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    • Bir döneme damgasını vuran nostaljik oyuncak yenilenmiş sürümüyle karşımıza çıkacak.
    • Şirketten gelen bilgilere göre cihaz 45 dolardan (yaklaşık 1.750 TL) tüketicilerle buluşacak.

    Japon şirketi Bandai Namco, sahibini dijital yaratıklarla dolu bir gezegenin kaşifine dönüştürecek ve bu yaratıkların yaşamlarını moleküler düzeyde gözlemleme olanağı sağlayacak bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Nostaljik elektronik oyuncak, sanal bir evcil hayvana bakma konseptini ekosistem yönetimi ölçeğine taşıyacak olan Paradise modeliyle önemli bir güncelleme alıyor. Cihaz ikonik yumurta şeklini koruyacak. Fakat renkli bir ekran ve görüntüleme ölçeğini değiştirmek için devrim niteliğinde bir döner kadran eklenecek.

    Yeni ürünün en önemli özelliği, gezegenin uzay görünümü, karasal biyomlar, bireysel karakterler ve bunların iç hücreleri arasında geçiş yapmayı sağlayan dört seviyeli yakınlaştırma sistemi olacak.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Tamagotchi’nin ilk detayları ortaya çıktı

    Oyun, üç farklı yaşam alanına sahip (kara, su ve gökyüzü) bir gezegenin yumurtadan çıkmasıyla sonuçlanan bir Yumurta Patlaması olayıyla başlıyor.

    Gövde renginin seçimi başlangıç ​​yerini belirliyor. Pembe karaya, mavi suya, mor ise gök küreye karşılık geliyor. Her ortam, kendine özgü aktiviteler ve beslenme yoluyla karakter gelişimini etkiliyor.

    Tamagotchi

    Geliştiriciler, yavruların her iki ebeveynin özelliklerini miras aldığı melezleme sistemi sayesinde 50 binden fazla farklı yaratık kombinasyonu yaratma yeteneğini de oyuna dahil ettiklerini vurguluyor.

    Koleksiyonda 12 tür ve 50’den fazla benzersiz karakter yer alıyor. Bunların birçoğu önceki versiyonlara kıyasla daha fazla hayvansal özellik kazanıyor.

    Tamagotchi

    Beslenme mekaniği doğrudan görünümü etkiliyor. Hasta evcil hayvanların tedavisinde, içeriden patojenlerle mücadele edilmesi gerektiğinde hücresel düzeyde yakınlaştırma fonksiyonu kritik hale geliyor.

    Hatta insan atıkları bile pratik bir kullanım alanı buldu. Uzay yolculukları için biyoyakıta dönüştürülebiliyor. Cihaz, USB şarj yerine AAA pillerle çalışacak ve bu sayede pil ömrü artacak.

    The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme: Satın almaya değer mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme: Satın almaya değer mi?

    Yenilenmiş Tamagotchi’nin fiyatı ne kadar olacak?

    Açıklanan detaylara göre ürünün fiyatı 45 dolar (yaklaşık 1.750 TL) olacak. Bu da yeni ürünü 59,99 dolara mal olan amiral gemisi On ve Uni modellerinden daha uygun hale getirecek.

    Japonya’da 12 Temmuz 2025’te piyasaya sürülmesi ve ardından dünya çapında dağıtıma sunulması planlanıyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu anda ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.