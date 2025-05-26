Bir dönemin efsanesi Tamagotchi sanal bebekler yenilenerek piyasaya döndü

Bandai Namco, Tamagotchi sanal bebekleri yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bir döneme damgasını vuran nostaljik oyuncak yenilenmiş sürümüyle karşımıza çıkacak.

Şirketten gelen bilgilere göre cihaz 45 dolardan (yaklaşık 1.750 TL) tüketicilerle buluşacak.

Japon şirketi Bandai Namco, sahibini dijital yaratıklarla dolu bir gezegenin kaşifine dönüştürecek ve bu yaratıkların yaşamlarını moleküler düzeyde gözlemleme olanağı sağlayacak bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Nostaljik elektronik oyuncak, sanal bir evcil hayvana bakma konseptini ekosistem yönetimi ölçeğine taşıyacak olan Paradise modeliyle önemli bir güncelleme alıyor. Cihaz ikonik yumurta şeklini koruyacak. Fakat renkli bir ekran ve görüntüleme ölçeğini değiştirmek için devrim niteliğinde bir döner kadran eklenecek.

Yeni ürünün en önemli özelliği, gezegenin uzay görünümü, karasal biyomlar, bireysel karakterler ve bunların iç hücreleri arasında geçiş yapmayı sağlayan dört seviyeli yakınlaştırma sistemi olacak.

Tamagotchi’nin ilk detayları ortaya çıktı

Oyun, üç farklı yaşam alanına sahip (kara, su ve gökyüzü) bir gezegenin yumurtadan çıkmasıyla sonuçlanan bir Yumurta Patlaması olayıyla başlıyor.

Gövde renginin seçimi başlangıç ​​yerini belirliyor. Pembe karaya, mavi suya, mor ise gök küreye karşılık geliyor. Her ortam, kendine özgü aktiviteler ve beslenme yoluyla karakter gelişimini etkiliyor.

Geliştiriciler, yavruların her iki ebeveynin özelliklerini miras aldığı melezleme sistemi sayesinde 50 binden fazla farklı yaratık kombinasyonu yaratma yeteneğini de oyuna dahil ettiklerini vurguluyor.

Koleksiyonda 12 tür ve 50’den fazla benzersiz karakter yer alıyor. Bunların birçoğu önceki versiyonlara kıyasla daha fazla hayvansal özellik kazanıyor.

Beslenme mekaniği doğrudan görünümü etkiliyor. Hasta evcil hayvanların tedavisinde, içeriden patojenlerle mücadele edilmesi gerektiğinde hücresel düzeyde yakınlaştırma fonksiyonu kritik hale geliyor.

Hatta insan atıkları bile pratik bir kullanım alanı buldu. Uzay yolculukları için biyoyakıta dönüştürülebiliyor. Cihaz, USB şarj yerine AAA pillerle çalışacak ve bu sayede pil ömrü artacak.

Yenilenmiş Tamagotchi’nin fiyatı ne kadar olacak?

Açıklanan detaylara göre ürünün fiyatı 45 dolar (yaklaşık 1.750 TL) olacak. Bu da yeni ürünü 59,99 dolara mal olan amiral gemisi On ve Uni modellerinden daha uygun hale getirecek.

Japonya’da 12 Temmuz 2025’te piyasaya sürülmesi ve ardından dünya çapında dağıtıma sunulması planlanıyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu anda ne yazık ki belirsizliğini koruyor.