Apple’ın nostaljik renkleri Porsche pistlerinde boy gösterdi

Porsche, Apple'ın nostaljik "Rainbow" temalı tasarımlarıyla pistlere çıktı.

Bu retro tasarım, Apple'ın 1977-1998 yılları arasında kullandığı ikonik renkli logodan esinleniyor.

İş birliği, Apple'ın 50. yıl dönümü ve Porsche Motorsport'un 75. yıl dönümünü onurlandırıyor.

Bugün Laguna Seca pistinin asfaltı ikonik bir buluşmaya sahne oldu. Porsche Penske Motorsport, Apple’ın ünlü gökkuşağı renklerini 963 prototiplerinde yeniden canlandırıldı.

Bu girişim yalnızca estetik bir amaç taşımıyor, aynı zamanda 2026’da gerçekleşecek iki tarihi dönüm noktasını kutluyor. Bunlar Apple 50. yıl dönümünü ve Porsche Motorsport’un 75. yıl dönümünü olarak belirtiliyor.

Porsche yarış araçlarına Apple dokunuşu

Apple-Porsche iş birliğinde seçilen bu dikkat çekici tasarım, elma logosunu ilk kez 1980 sezonunda taşıyan Dick Barbour Racing Porsche 935 K3 modeline doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde karşımıza çıkıyor.

AppleInsider’ın haberine göre bu eşsiz performans için seçilen mekan aynı zamanda güçlü bir coğrafi sembolizm de taşıyor. Laguna Seca hipodromu, teknoloji devi Apple’ın Cupertino’daki genel merkezine 130 kilometreden biraz daha uzaklıkta bulunuyor.

Apple Music, Sports ve Beats’in başkan yardımcısı Oliver Schusser, bu iş birliğinin şirketleri mevcut motor sporları programıyla yeniden bir araya getirdiğini ve kırk yılı aşkın süredir devam eden bir bağı koruduğunu vurguladı:

“Porsche ile uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var; bu ilişki, bir Porsche yarış otomobilinin ilk kez Apple logosunu taşıdığı 1980 yılına kadar uzanıyor. Bu an, bugün de iş birliğimizi tanımlayan yenilik ve yaratıcılığa olan ortak tutkumuzun başlangıcını işaret etti. Apple 50. yılını kutlarken, 1980’deki orijinal tasarıma saygı duruşunda bulunan bir tasarımda Porsche ile tekrar ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.”

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Thomas Laudenbach ise şunları söyledi:

“1963 IAA Otomobil Fuarı’nda Porsche 911’in tanıtımıyla başlayan süreç, Apple Computer ile de yansıtılıyor: Her ikisi de Zuffenhausen, Weissach ve Cupertino’daki uzmanlar tarafından yapılan yenilikçiliği ve sürekli gelişmeyi temsil eden ikonlardır. Bu durum, özellikle 1951’den beri en yüksek rekabet koşulları altında yeniliklerin yaratıldığı Porsche Motorsport için geçerlidir.”

Klasik gökkuşağının güçlü görsel çekiciliğine rağmen Porsche bunun tek bir yarış için özel bir jest olduğunu açıkça belirtiyor. Bu dikkat çekici değişiklik, otomobillerin marka ve boya şemasıyla sınırlı görünüyor. Ayrıca şu anda IMSA WeatherTech SportsCar şampiyonasının yıldızları olan 963 prototiplerinin performansına odaklanılıyor.

Apple için bu iş birliği, yarışlardaki operasyonel rolünü genişletmeden, sporla ilgili ortaklıklar ve hizmetlere odaklanmaya devam ediyor. Etkinlik, dünyanın en ünlü pistlerinden birinde her iki markanın mirasını güçlendirmeye, tarihi mirası modern yarışmaların en son teknolojisiyle birleştirmeye hizmet ediyor.