Kodak 2000’leri özleyenler için yeni retro fotoğraf makinesini tanıttı

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Anahtarlık boyutundaki mini dijital fotoğraf makinesi Kodak Charmera, Y2K akımına uygun yeni tasarımıyla tanıtıldı.

"Millennium Edition" adlı bu yeni sürümde metalik kaplamalı 7 farklı renk seçeneği yer alıyor.

Cihaz aynı zamanda yeni piksel sanatı filtreleri ve retro çerçeveler sunuyor.

Kodak lisansı altında Reto Production tarafından üretilen ve sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen minyatür anahtarlık kamera Charmera yepyeni tasarımıyla satışa çıktı. Kodak Charmera Millennium Edition adı altında raflara gelen model, resmen tüketicilerle buluştu.

Şirket, cihazın 1980’lerdeki kullan-at filmli kameralardan ilham alan orijinal tasarım çizgisini bir adım öteye taşıyor. 2000’lerin başındaki popüler kültüre selam duran cihaz, dönemin ikonik Y2K estetiğini modern detaylarla birleştirerek etkileyici bir deneyim vaat ediyor.

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Kodak Charmera Millennium Edition özellikleri

Ekran: Arka tarafta konumlandırılan küçük LCD önizleme ekranı

Arka tarafta konumlandırılan küçük LCD önizleme ekranı Görüntü Sensörü: 1/4 inç boyutunda, 1.6 megapiksel çözünürlüklü CMOS sensör

1/4 inç boyutunda, 1.6 megapiksel çözünürlüklü CMOS sensör Lens Yapısı: 35mm eşdeğeri f/2.4 diyafram açıklığına sahip sabit odaklı plastik lens

35mm eşdeğeri f/2.4 diyafram açıklığına sahip sabit odaklı plastik lens Video Kaydı: Ses desteğiyle birlikte 1440×1080 piksel çözünürlükte nostaljik video çekimi

Ses desteğiyle birlikte 1440×1080 piksel çözünürlükte nostaljik video çekimi Batarya ve Şarj: Dahili 200 mAh kapasiteli şarj edilebilir pil ve USB-C bağlantı portu

Dahili 200 mAh kapasiteli şarj edilebilir pil ve USB-C bağlantı portu Depolama: 128 GB’a kadar microSD kart desteği

Kodak Charmera Millennium Edition teknik olarak 35 mm lens, 1,6 MP sensör, LED flaş ve 0,8 inç ekranla birlikte geliyor. Ek olarak model HD video (1440 x 1080 piksel) kaydedebiliyor, USB-C şarj kullanıyor ve çalışması için microSD karta ihtiyaç duyuyor.

Kodak Charmera’nın bu yeni sürümünün, Milenyum döneminden ilham alan dört özel dijital filtre ve dört dijital çerçeve ile birlikte geldiğini belirtmekte fayda var.

Bilmeyenler için bu kompakt dijital fotoğraf makinesi özellikle de 2025 yılında internette adeta bir fenomen haline gelmişti. Yedi yeni metalik ve parlak renkte tüketicilerin karşısına çıkan cihaz, nostaljik özlem içinde olan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kodak Charmera Millennium Edition fiyatı

Cihazın yeni versiyonunun önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Ürün, mevcut versiyonla aynı fiyattan, yani 34,99 dolardan satışa çıkacak.

The Verge’ün haberine göre cihazda korunan bir diğer özellik ise “sürpriz kutu” seçeneği oluyor. Yani kullanıcılar ürünü satın alıyor ve kutuyu açtığında hangi rengi aldığını öğreniyor.