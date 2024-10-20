Pixar mobil uygulamayla özelleştirilebilen “canlı” Buzz Lightyear robotunu satışa çıkardı

Disney ve Pixar ortak yapımı Toy Story (Oyuncak Hikayesi) filminde yer alan Buzz Lightyear karakterini her geçen gün yeni projelerle büyütmeye devam ediyor. Serinin tüm filmlerinde yer alan Buzzy (Buzz Işıkyılı) yalnızca sinema dünyasında değil, oyuncak sektöründe de Pixar için büyük bir gelir kaynağı olarak biliniyor.

Pixar şimdi de Toy Story’deki Buzz Lightyear’ın şu ana kadarki en gelişmiş oyuncağını karşımıza çıkardı. Animatronik figür yapımcısı Robosen ile özel bir ortaklık gerçekleştiren şirket, mobil uygulama desteğiyle neredeyse sonsuz şekilde özelleştirilebilen oyuncağını piyasaya sürdü.

Oyuncak Hikayesi film serisi hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu robot, serinin sıkı takipçilerinin yanı sıra koleksiyonerler için de ilgi çekici bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek fiyatıyla dudak uçuklatan ürünün gelişmiş yetenekleri pek çok kişiyi şaşırtmayı başarıyor.

Oyuncak Hikayesi’nin efsane karakteri “arkadaşınız” olacak

Hareketli bir yapıya sahip olan robot 3 bin parça, 75 mikroçip ve 23 motordan oluşuyor. Robot aynı zamanda 20 hareket ve 200 ses parçasından oluşan bir setle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Pixar’ın yeni ürünü yalnızca basit bir oyuncak olmakla kalmıyor, yürüyüp konuşan “canlı” bir arkadaşınız olmayı vaat ediyor.

“Dünyanın ilk “canlı” Buzz Lightyear robotunu duyuran, Disney/Pixar tarafından resmi olarak lisanslanan ve son 3 yıldır geliştirilen Robosen, en sevilen serilerden birini tüm Oyuncak Hikayesi hayranları için hayata geçiriyor.”

Pixar’ın yeni Buzz Lightyear oyuncağının en önemli özelliklerinden biriyse bir editör uygulaması kullanılarak tamamen özelleştirilebilmesi oluyor. Oyuncağa sahip olan kişiler, göz ve ağız hareketleri gibi yüz ifadelerini, göğsündeki ampullerin ışıklarını ve katalogda sunulanların kopyaları ile herhangi bir pozu ayarlayabiliyor.

Elbette ki oyuncağın sunduğu özellikler, bunlardan çok daha fazlası oluyor. Daha fazlasına ulaşmak isteyenler için geliştiriciler, sizleri programlama becerilerinizi geliştirebileceğiniz ve gerçekçi bir heykelcikten daha fazlasını elde edebileceğiniz Robosen Studio platformuna davet ediyor.

Buzz Lightyear robotu sürekli güncellemelerle desteklenecek

Üzerine sahibinin adını yazabileceğiniz ek bir “bacak” ile gelen Buzz Lightyear oyuncağı, farklı pozlar ve sahneler yaratmanıza imkan sağlıyor. Robosen’in ürünle ilgili en büyük vaatlerinden bir tanesi ise oyuncağın sürekli olarak güncellemeler ve yeni içerikler ile desteklenmeye devam etmesi oluyor.

Uzun ömürlü bir “robot arkadaş” edinmek isteyenler için öne çıkan Buzz Lightyear şu anda Robosen’in internet sitesi üzerinden 599 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 20 bin TL’ye tekabül ediyor.