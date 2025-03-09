BİM marketlerden katlanabilir elektrikli bisiklet fırsatı: 8 bin TL indirim

Katlanabilir elektrikli bisiklet arayanlar için BİM'den avantajlı bir haber geldi.

BİM bu hafta cazip fiyatlarla iki farklı katlanabilir elektrikli bisiklet modeli sunuyor.

Gerçekleştirilen fırsatta 8 bin TL'ye kadar indirimlere yer veriliyor.

BİM marketler yeni aktüel ürün kataloğu ile elektrikli bisiklet satın almak isteyen tüketiciler için cazip bir fırsatı sunuyor. Her hafta çeşitli teknolojik ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkaran BİM, yayınladığı son katalogda yine birbirinden ilgi çekici ürünlere yer verdi.

14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yine çok sayıda teknolojik ürünü bir araya getirdi. Yayınlanan listede RKS’nin elektrikli bisiklet modelleri büyük bir dikkat topladı. Sizler için haftanın öne çıkan ürünlerini ve indirim fırsatlarını sıraladık. İşte detaylar…

BİM elektrikli bisiklet arayanlar için kaçırılmayacak fırsat sunuyor

BİM 14 Mart Cuma günü haftalık ürün kataloğu ile bizlere iki farklı elektrikli bisiklet seçeneği sunuyor. 8 bin TL’ye kadar indirim fırsatına yer veren market zinciri, RKS markasının BN5 Pro ve 1-S Mini modellerini karşımıza çıkarıyor.

Normal değeri 25 bin 990 TL olan RKS BN5 Pro elektrikli bisiklet modeli için bu hafta BİM indirim fırsatı sunuyor. Katlanabilir yapısıyla dikkatleri üzerine çeken ürün, 17 bin 990 TL karşılığında satılarak tüketicilere 8 bin TL’lik fiyat avantajı sağlıyor.

Yine RKS tarafından geliştirilen 1-S Mini E-Bike modeli ise 9 bin 990 TL karşılığında satılıyor. Siyah ve Gri olmak üzere çift renk seçeneği sunan ürün, fiyat-performans odaklı bir elektrikli bisiklet arayan tüketiciler için öne çıkan bir seçenek oluyor.

BİM mağazalarına gelen yeni elektrikli bisiklet modellerinin teknik özelliklerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz:

RKS BN5 Pro özellikleri

🏍️ Motor RKS 250W 🔋 Akü 36V 10Ah ⚡ Maksimum Hız 25 km/h 🛣️ Sürüş Mesafesi 35-40 km 🔌 Şarj Süresi 4-6 Saat 🛑 Ön / Arka Fren Disk / Disk 🛞 Ön / Arka Lastik Kenda ⚙️ Jant Alaşım 📟 Gösterge LCD S866 💡 Aydınlatma LED 🧳 Arka Taşıyıcı Çelik 🔄 Arka Vites Attırıcı Shimano 7 Vites 🌧️ Çamurluk Çelik 🛠️ Şasi Çelik ⚖️ Net Ağırlık 22 kg 🚶‍♂️ Maksimum Ağırlık 122 kg

RKS 1-S Mini özellikleri

🎨 Renk Gri 📟 LCD Gösterge Var 🏍️ Motor Gücü 36V 250W 🔋 Batarya 36V 7.8 Ah 🛠️ Şasi Çelik Katlanabilir 🛑 Fren Kolu KB-039 Elektrikli Çelik 🛞 Ön/Arka Lastik Kenda 20″ ⚙️ Ön Aksam Çelik 💡 Ön Aydınlatma 36V Gösterge Kontrollü 🔦 Arka Aydınlatma Plastik LED 🚲 Jant 20” Alaşım 🛞 Lastikler 16” 🛣️ Sürüş Mesafesi 35-45 km 🔌 Şarj Süresi 4-6 saat ⚡ Maksimum Hız 25 km/h ⚖️ Ağırlık 18 kg 🔄 Vites 7 Vites ⚡ Maksimum Hız (Kategori) 20 – 29,9 km/s 🚲 Jant (Kategori) 16 inç 📂 Katlanabilme Evet 🛣️ Sürüş Mesafesi (Kategori) 30 – 49,9 km 🏋️‍♂️ Taşıma Kapasitesi 90 – 99,9 kg 🔌 Şarj Süresi (Kategori) 3 – 4 Saat ⚖️ Ağırlık (Kategori) 15 – 19,9 kg

Son olarak Apple’ın yeni giriş seviyesi telefonu iPhone 16e de ilk indirimini aldı. Cihaz şu anda A101’de küçük de olsa bir indirimle karşımıza çıkıyor.

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