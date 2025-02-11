Bakanlık ve TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sitesi açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından geliştirilen marketfiyati.org internet sitesi kullanıcılara açıldı.

Bu platform, vatandaşların hangi ürünü hangi mağazanın daha uygun fiyatlara sattığını şeffaf bir şekilde listeliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından ortak bir çalışmayla geliştirilen marketfiyati.org.tr internet sitesi vatandaşların kullanımına açıldı. Bu platform, zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarını tek bir çatı altında buluşturuyor. Böylelikle ülkemizde tüketicilerin bir ürünü hangi marketin kaç paradan sattığı basit bir şekilde görüntülenebiliyor.

Vatandaşların zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarını kolaylıkla kıyaslayabileceği internet sitesi, tüketicilerin aradıkları ürünlere en uygun fiyatlardan ulaşabilmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcılar bu platform üzerinden ürünlerin piyasa fiyatlarını son derece şeffaf bir şekilde görüp takip etme şansına sahip olabiliyor.

Market fiyatlarında daha şeffaf bir dönem başlıyor

Enflasyon nedeniyle market ürünlerinde fiyat dalgalanmaları yaşanırken, vatandaşların artık bu fiyatları anlık bir şekilde kıyaslamasına imkan sağlanıyor. Kullanıcılar söz konusu internet sitesi aracılığıyla temel gıda, temizlik ve kişisel bakım gibi aradığınız her kategoride ürünleri farklı marketlerin fiyatlarıyla tek bir ekranda karşınıza çıkaracak.

Market fiyatları ile ilgili karşılaştırma yapabileceğiniz bu platform, aynı zamanda piyasada fiyat denetimini kolaylaştırarak rekabeti artırmaya da yardımcı olacak gibi görünüyor. Şu anda marketfiyati.org.tr üzerinden A101, BİM, ŞOK, Tarım Kooperatif, Migros, CarrefourSA ve Hakmar gibi mağazaların fiyatları karşımıza çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: