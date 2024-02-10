BİM’de 11 bin TL’ye satılan HP Notebook 7N4W2AA alınır mı? Kimler için uygun?

Uygun fiyatlı laptop önerileri arayanlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkan HP Notebook cihazı bugün BİM mağazalarında satışa çıktı. Kısa süreliğine geçerli olan bu fırsat kapsamında bütçe dostu dizüstü bilgisayar modeli, fiyat-performans odaklı özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Sade bir görünüme sahip olan HP dizüstü bilgisayar modeli AMD Ryzen 5 işlemcisi ve 8 GB RAM kapasitesiyle kalabalık bir tüketici kitlesine hitap ediyor. Günlük kullanım için ideal özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, farklı alanlarda pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Peki ya HP Notebook 7N4W2AA’un özellikleri, fiyatı, avantajları ve dezavantajları neler? İşte cihazla alakalı olarak bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

HP Notebook 7N4W2AA teknik özellikleri

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home İşlemci: AMD Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5500U Ekran boyutu: 15.6 inç IPS ekran, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük kalitesi, 250 nit parlaklık oranı, 60 Hz yenileme hızı, yüzde 45 HTSC renk gamı

15.6 inç IPS ekran, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük kalitesi, 250 nit parlaklık oranı, 60 Hz yenileme hızı, yüzde 45 HTSC renk gamı RAM kapasitesi: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Depolama alanı: 256 GB NVMe SSD

256 GB NVMe SSD Grafik kartı: AMD Radeon Graphics

AMD Radeon Graphics Bağlantı destekleri: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, Ethernet RJ-45, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b, 1x SD kart okuyucu

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, Ethernet RJ-45, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b, 1x SD kart okuyucu Pil: 3 hücreli, 41 Wh Li-ion batarya, yaklaşık 8 saat 30 dakika pil ömrü

3 hücreli, 41 Wh Li-ion batarya, yaklaşık 8 saat 30 dakika pil ömrü Ağırlık: 1.74 kg

1.74 kg Boyutlar: 358.5 x 242 x 17.9 mm

358.5 x 242 x 17.9 mm Renk: Gümüş

Gümüş Ek Özellikler: HP True Vision HD kamera, parmak izi okuyucu, arkadan aydınlatmalı klavye, stereo hoparlörler, çift mikrofon

HP Notebook 7N4W2AA kimler için uygun?

Basit görevleri başarıyla yerine getirebilecek bir yapıya sahip olan HP laptop modeli, özellikle de öğrenciler için uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar önerisi olarak görünüyor. Bütçe dostu rakamlarla yeni bir laptop satın almayı düşünen öğrenciler için ideal olan bu cihaz; ofis çalışanları için de yine pratik bir kullanım vaat ediyor.

E-postalarınızı rahatlıkla kontrol edip Word ve Excel gibi Office uygulamalarından yararlanabileceğiniz model, tüm bunların yanı sıra günlük kullanımda da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İnternette dolaşmaktan film izlemeye kadar birçok işlem için cihazdan yararlanmanız mümkün.

HP Notebook 7N4W2AA oyun performansı

Peki ya HP Notebook 7N4W2AA ile oyun oynanır mı? Elbette ki cihaz, bulunduğu segment itibariyle oyunculara pek de hitap etmiyor. Fakat yine de bu laptopla asla oyun oynayamayacağınız anlamına gelmiyor.

Bazı oyunlar için sistem gereksinimleri karşılayan bu uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar; DOTA 2 ve League of Legends gibi düşük grafikli oyunları rahatça çalıştırabiliyor. Fakat orta seviyede karşımıza çıkan Valorant, Fortnite ve Apex Legends gibi oyunlarda kullanıcıların düşük ayar seçeneklerini işaretlemeleri gerekiyor.

Ancak maalesef bu laptopla yeni ve yüksek grafik kalitesine sahip olan oyunları oynamanız mümkün görünmüyor. Yani Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Baldur’s Gate 3, Starfield ve Hogwarts Legacy gibi daha yeni oyunları HP Notebook 7N4W2AA ile oynamanız pek olası görünmüyor.

HP Notebook 7N4W2AA BİM’e geldi! İşte fiyatı

BİM’de satışa çıkan HP Notebook 7N4W2AA’nın fiyatı 10 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Windows 11 işletim sistemiyle çalışan ve AMD Ryzen 5 işlemcisini kalbinde taşıyan laptop modeli ayrıca peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunuyor.