BİM, Samsung Galaxy S22 için 9 bin TL indirim fırsatı sunuyor

BİM, 25 Ekim Cuma günü itibariyle Samsung’un iki yıl önceki amiral gemisi telefonu Galaxy S22 5G modeli için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Yeni akıllı telefon satın almak isteyenler için öne çıkan bu kampanya şimdiden tüketiciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Samsung’un üst düzey özelliklere sahip cihazı 6,1 inç ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. Arka taraftaki üçlü kamera setinde 50 MP ana kamera, önde ise 10 MP selfie kamerası barındıran model; sekiz çekirdekli işlemcisi ve 3.700 mAh pil ömrüyle dikkat topluyor. İşte BİM’in Galaxy S22 için sunduğu indirim fırsatının tüm merak edilen detayları…

Samsung Galaxy S22’nin indirimli fiyatı ne kadar?

Galaxy S22 modeli Samsung’un resmi internet sitesinde Phantom White ve Phantom Black renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Çift SIM kart desteği, Nightography kamerası, tüm günü idare edebileceğiniz güçlü pil ömrü ve 128 GB depolama alanıyla 27 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

25 Ekim Cuma günü BİM mağazalarında Samsung Galaxy S22 5G modeli büyük bir indirim fırsatıyla karşımıza çıkacak. Cihaz 18 bin 975 TL karşılığında tüketicilere sunulacak. Böylece tüketiciler için 9 bin TL’lik cazip bir indirim sağlanacak.

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Samsung Galaxy S22 özellikleri ve fiyatı

2022 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S22 5G cihazı 6,1 inç Dynamic AMOLED 2X ekran sunuyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı, 1980 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi, HDR10+ desteği ve 1.300 nit tepe parlaklık desteği sağlanıyor. Aynı zamanda telefon Corning Gorilla Glass Victus+ cam koruma teknolojisiyle donatılıyor.

Galaxy S22 modelinin kalbinde Samsung tarafından geliştirilen Exynos 22 (4 nm) çipi yer alıyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 8 GB RAM kapasitesi sunuyor. 50 MP ana kameraya sahip olan modelde 3x optik yakınlaştırma destekli 12 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kısımda ise 10 MP selfie kamerasına alan açılıyor. 3.700 mAh pil kapasitesi ve 25 watt hızlı şarj destekleniyor.

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